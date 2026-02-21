"Spurs punya rencana!" - Tottenham diunggulkan untuk mengejutkan Arsenal dalam derby London Utara saat Igor Tudor bersiap untuk pertandingan pertamanya sebagai pelatih

Crouch juga merasa optimis dan, dalam wawancara eksklusif dengan Paddy Power, mengatakan: “Ini adalah pertandingan pertama yang berat bagi Igor Tudor, tapi apakah Spurs akan mendapatkan efek positif dari manajer baru? Penunjukannya terasa aneh, tapi seperti yang saya katakan, saya menikmati konferensi persnya, saya menikmati cara dia berbicara. Saya tidak berpikir dia akan ragu untuk mengganti pemain atau membuat keputusan besar, tapi tidak bisa dipungkiri dia menghadapi tantangan besar.

“Seri melawan Wolves adalah hasil yang buruk bagi Arsenal. City juga sedang dalam performa bagus, mereka pasti menonton pertandingan Wolves di tengah pekan dan merasa senang. Gol penyeimbang di menit ke-94 terasa seperti momen besar. Jika mereka memenangkan liga, maka hasil imbang melawan Brentford akan dianggap sebagai poin yang bagus, tapi jika dilihat sekarang, itu 100% dua poin yang hilang.

“Ada ketegangan di Arsenal, dan apa yang dimiliki Spurs sekarang adalah panduan tentang cara menghadapi Arsenal. Brentford tentu saja secara taktis fantastis, karena mereka bertahan dalam, menyerang balik, bermain fisik, dan memaksimalkan tendangan bebas. Itu adalah panduan yang bisa diikuti Spurs. Saya pasti memberi mereka peluang lebih besar daripada sebelum pertandingan Brentford.

“Saya masih yakin Arsenal akan meraih hasil. Pertandingannya akan lebih ketat daripada yang saya bayangkan beberapa minggu lalu. Jika Spurs berhasil meraih hasil, maka Man City akan berada dalam posisi yang sangat kuat.”