"Spurs punya rencana!" - Tottenham diunggulkan untuk mengejutkan Arsenal dalam derby London Utara saat Igor Tudor bersiap untuk pertandingan pertamanya sebagai pelatih
Era Tudor dimulai di Spurs
Tudor sedang bersiap untuk pertandingan pertamanya sebagai manajer Tottenham saat ia akan berhadapan dengan Arsenal asuhan Mikel Arteta pada Minggu. Spurs memasuki pertandingan ini dalam posisi yang sangat dekat dengan zona degradasi dan masih mencari kemenangan pertama di Premier League pada tahun 2026. Namun, Arsenal juga mengalami kesulitan untuk tampil meyakinkan dalam beberapa pekan terakhir. The Gunners membuang keunggulan 2-0 dan berakhir imbang 2-2 dengan Wolves, tim juru kunci, dalam pertandingan terakhir mereka, dan hanya memenangkan tiga dari tujuh pertandingan Premier League terakhir mereka.
Manajer baru Tottenham tampil percaya diri menjelang pertandingan. Ia mengatakan kepada wartawan: "Untuk awal ini, seperti yang saya katakan sebelumnya, kita perlu menjadi tim, kita perlu menjadi kelompok orang yang siap, yang akan memberikan lebih, yang tidak akan melihat diri sendiri, tetapi saling membantu. Bagi saya, ini adalah hal dasar, dan setelah itu, semua kualitas bisa muncul, karena ini adalah tim yang penuh dengan kualitas, saya percaya, penuh dengan pemain berbakat, dengan mesin yang baik, saya suka mengatakan, kaki yang bisa berlari, Anda tahu. Jadi, ada banyak potensi. Jadi, untuk mengeluarkan potensi ini, beberapa hal dasar perlu dilakukan."
Spurs diunggulkan untuk mengejutkan Arsenal
Crouch juga merasa optimis dan, dalam wawancara eksklusif dengan Paddy Power, mengatakan: “Ini adalah pertandingan pertama yang berat bagi Igor Tudor, tapi apakah Spurs akan mendapatkan efek positif dari manajer baru? Penunjukannya terasa aneh, tapi seperti yang saya katakan, saya menikmati konferensi persnya, saya menikmati cara dia berbicara. Saya tidak berpikir dia akan ragu untuk mengganti pemain atau membuat keputusan besar, tapi tidak bisa dipungkiri dia menghadapi tantangan besar.
“Seri melawan Wolves adalah hasil yang buruk bagi Arsenal. City juga sedang dalam performa bagus, mereka pasti menonton pertandingan Wolves di tengah pekan dan merasa senang. Gol penyeimbang di menit ke-94 terasa seperti momen besar. Jika mereka memenangkan liga, maka hasil imbang melawan Brentford akan dianggap sebagai poin yang bagus, tapi jika dilihat sekarang, itu 100% dua poin yang hilang.
“Ada ketegangan di Arsenal, dan apa yang dimiliki Spurs sekarang adalah panduan tentang cara menghadapi Arsenal. Brentford tentu saja secara taktis fantastis, karena mereka bertahan dalam, menyerang balik, bermain fisik, dan memaksimalkan tendangan bebas. Itu adalah panduan yang bisa diikuti Spurs. Saya pasti memberi mereka peluang lebih besar daripada sebelum pertandingan Brentford.
“Saya masih yakin Arsenal akan meraih hasil. Pertandingannya akan lebih ketat daripada yang saya bayangkan beberapa minggu lalu. Jika Spurs berhasil meraih hasil, maka Man City akan berada dalam posisi yang sangat kuat.”
Degradasi bukanlah pilihan bagi Spurs.
Crouch juga merasa tidak ada kemungkinan Spurs akan terdegradasi, menambahkan: "Secara realistis, dia harus berusaha untuk masuk ke 10 besar. Saya tidak berpikir degradasi adalah masalah, saya benar-benar tidak. Saya tidak percaya itu. Meskipun poin-poin menunjukkan mereka dalam masalah, saya hanya tidak percaya itu bisa terjadi. Kesuksesan bagi Tudor saat ini hanyalah memenangkan pertandingan sepak bola, tidak ada tekanan padanya untuk masuk ke Eropa atau tekanan nyata untuk membawa Spurs ke 10 besar. Itu hanya untuk mengkonsolidasikan posisi mereka, memenangkan pertandingan, dan melakukannya dengan baik."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Setelah memulai kariernya di Tottenham melawan Arsenal, Tudor akan menghadapi Fulham, Crystal Palace, Liverpool, dan Nottingham Forest di Premier League pada bulan Maret. Tudor dan Tottenham juga akan mengetahui lawan mereka di babak 16 besar Liga Champions saat undian dilakukan pada akhir bulan ini.
