Spurs kehilangan jutaan pound! Sponsor lama mengakhiri perjanjian dengan klub London Utara di tengah kekhawatiran akan degradasi

Dilaporkan oleh The Telegraph, Spurs menerima pukulan terbaru dalam musim yang penuh gejolak ini setelah salah satu sponsor lama mereka memutuskan untuk mengakhiri kerja sama dengan klub pada akhir musim, seiring dengan semakin jelasnya dampak yang ditimbulkan oleh potensi perjuangan untuk menghindari degradasi dari Premier League.

Sponsor yang tidak disebutkan namanya telah memberitahu klub bahwa kemitraan mereka akan berakhir pada akhir musim 2025/26, terlepas dari divisi mana Spurs berada, dengan beberapa faktor diyakini menjadi penyebab utama keretakan hubungan dengan perusahaan terkenal tersebut. Kesepakatan tersebut diyakini telah menghasilkan jutaan pound bagi Spurs selama beberapa tahun.

Sumber-sumber menyebutkan keputusan Spurs untuk secara efektif mengorbankan Premier League di bawah asuhan Ange Postecoglou musim lalu, meskipun mengetahui potensi keuangan yang menguntungkan, sebagai faktor utama. Para sponsor khawatir bahwa musim domestik yang mengecewakan kedua musim ini dapat menjadi tren berkelanjutan di tahun-tahun mendatang kecuali pelatih interim baru Igor Tudor dapat membalikkan keadaan, dan menilai peringkat ke-17 musim lalu sebagai 'tidak dapat diterima'.