Spurs kehilangan jutaan pound! Sponsor lama mengakhiri perjanjian dengan klub London Utara di tengah kekhawatiran akan degradasi
Spurs kecewa setelah sponsor besar mengakhiri perjanjian dengan klub.
Dilaporkan oleh The Telegraph, Spurs menerima pukulan terbaru dalam musim yang penuh gejolak ini setelah salah satu sponsor lama mereka memutuskan untuk mengakhiri kerja sama dengan klub pada akhir musim, seiring dengan semakin jelasnya dampak yang ditimbulkan oleh potensi perjuangan untuk menghindari degradasi dari Premier League.
Sponsor yang tidak disebutkan namanya telah memberitahu klub bahwa kemitraan mereka akan berakhir pada akhir musim 2025/26, terlepas dari divisi mana Spurs berada, dengan beberapa faktor diyakini menjadi penyebab utama keretakan hubungan dengan perusahaan terkenal tersebut. Kesepakatan tersebut diyakini telah menghasilkan jutaan pound bagi Spurs selama beberapa tahun.
Sumber-sumber menyebutkan keputusan Spurs untuk secara efektif mengorbankan Premier League di bawah asuhan Ange Postecoglou musim lalu, meskipun mengetahui potensi keuangan yang menguntungkan, sebagai faktor utama. Para sponsor khawatir bahwa musim domestik yang mengecewakan kedua musim ini dapat menjadi tren berkelanjutan di tahun-tahun mendatang kecuali pelatih interim baru Igor Tudor dapat membalikkan keadaan, dan menilai peringkat ke-17 musim lalu sebagai 'tidak dapat diterima'.
Masalah di lapangan menjadi pusat krisis sponsor yang semakin memburuk.
Seorang sumber mengatakan kepada The Telegraph: “Tidak ada penjelasan dari klub atau pengakuan mengenai kekhawatiran kinerja domestik dari klub. Sebaliknya, pesan mereka lebih fokus pada Liga Europa, yang bukan level kompetisi yang diharapkan oleh sponsor global dari sebuah klub yang disebut-sebut sebagai ‘klub elit’.”
Ketidakpuasan yang semakin meningkat dari para pendukung tuan rumah, yang telah menyebabkan kursi kosong dan atmosfer yang tidak kondusif di Tottenham Hotspur Stadium pada hari pertandingan, juga disebut sebagai faktor, dengan seorang sumber mengatakan: “Siapa yang ingin dikaitkan dengan klub yang tidak disukai oleh pendukungnya sendiri dan tidak ada yang ingin menjamu klien di stadion yang tidak penuh dan di mana orang-orang marah? Itulah kenyataannya.”
Ini adalah kenyataan yang mengkhawatirkan bagi sponsor ketika merek mereka ditampilkan di dalam stadion yang setengah kosong dan tidak bahagia, dengan sponsor Tottenham dilaporkan percaya bahwa penurunan angka kehadiran dan kepuasan penggemar mempengaruhi nilai yang dirasakan dari kesepakatan sponsor mereka.
Selain itu, Spurs menunjukkan bahwa mereka tertinggal dari rival ‘big six’ mereka dalam hal daya tarik untuk transfer pemain bintang, dengan Arsenal berhasil merekrut Eberechi Eze, Morgan Gibbs-White, dan Antoine Semenyo, yang semuanya menolak tawaran dari klub London Utara dalam dua jendela transfer terakhir. Kehilangan Daniel Levy juga dianggap negatif oleh sponsor, yang merasa sangat dihormati oleh mantan ketua tersebut dan pada beberapa kesempatan merasa terpinggirkan oleh struktur kepemimpinan baru.
Kehilangan kesepakatan sponsor tambahan kemungkinan akan menyusul.
Spurs berisiko kehilangan lebih banyak kesepakatan sponsor hingga akhir musim, sementara klausul keluar dilaporkan termasuk dalam banyak kesepakatan.
Seorang sumber mengatakan kepada The Telegraph: “Bahkan dalam kesepakatan yang tampaknya bersifat jangka panjang atau kemitraan multi-tahun, biasanya terdapat klausul pengakhiran atau keluar yang tidak hanya didasarkan pada degradasi atau kualifikasi Eropa. Beberapa bahkan mungkin memiliki hak untuk menegosiasikan ulang kesepakatan mereka di akhir setiap tahun kontrak.
“Itulah mengapa beberapa sponsor sudah mulai mempertimbangkan situasi dan membuat keputusan, terutama melihat bagaimana musim ini berakhir. Mungkin tidak hanya satu perusahaan yang akan mengakhiri kontrak.”
Awal pekan ini, juru bicara Tottenham mengatakan: “Kami tidak mengungkapkan detail komersial dari perjanjian kami dengan mitra, pendekatan kerahasiaan ini umum di sebagian besar industri.”
Masa penentuan akan segera tiba bagi Spurs
Laporan terus beredar bahwa sementara salah satu perjanjian sponsor Tottenham Hotspur (Spurs) telah dikonfirmasi berakhir, perusahaan lain juga melihat kesepakatan mereka dengan Spurs berakhir pada akhir musim dan belum menegosiasikan perpanjangan. Perusahaan lain juga dilaporkan sedang 'mempertimbangkan opsi mereka', dan banyak kesepakatan yang tersisa mencakup bonus menguntungkan berdasarkan kualifikasi Eropa yang tampaknya hampir pasti akan terlewatkan.
Faktanya, tampaknya hingga situasi Spurs di Premier League membaik, masalah di luar lapangan akan terus bertambah.
