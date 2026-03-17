Satu minggu kemudian, tim-tim yang masih bersaing di Liga Champions kembali berhadapan dengan tuan rumah dan tamu bertukar tempat. Pertandingan leg kedua babak 16 besar akan dibuka oleh laga antara Sporting Lisbon dan Bodø/Glimt, yang dijadwalkan berlangsung di Stadion José Alvalade, Portugal, setelah tim Norwegia itu menang 3-0 pada leg pertama. Hauge dan rekan-rekannya menjadi kejutan besar musim ini; perjalanan mereka di Eropa membuktikan perkembangan pesat sepak bola Norwegia, dan liga domestik mereka belum dimulai karena dua pekan pertama ditunda akibat jadwal pertandingan tim di Eropa. Di Portugal pun mereka memutuskan untuk menunda pertandingan antara tim asuhan Rui Borges dan Tondela, yang seharusnya dimainkan beberapa hari lalu namun ditunda (tanggal akan ditentukan) karena terlalu dekat dengan pertandingan hari ini.