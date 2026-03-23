Spezia, kepergian Donadoni resmi. D'Angelo kembali

Petualangan Roberto Donadoni di bangku cadangan Spezia telah berakhir. Pemecatan tersebut telah resmi: "Presiden Charlie Stillitano mengumumkan bahwa setelah pertemuan yang jujur dan konstruktif dengan pelatih Roberto Donadoni, yang dihadiri oleh Pemilik Klub, Thomas Roberts, telah dicapai keputusan yang sepenuhnya disepakati bersama, diambil atas kesepakatan bersama antara kedua belah pihak, demi kebaikan Klub dan tim. - demikian bunyi siaran pers - Oleh karena itu, telah tercapai pemisahan secara konsensual yang menekankan hubungan saling menghormati yang jauh melampaui aspek-aspek olahraga. Klub ingin mengucapkan terima kasih kepada pelatih Donadoni dan stafnya atas keseriusan, profesionalisme, dan dedikasi yang ditunjukkan sejak kedatangan mereka di Teluk Para Penyair, serta mengucapkan semoga mereka mendapatkan keberuntungan terbaik dalam kehidupan pribadi dan karier mereka."



