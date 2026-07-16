Spence telah menyetujui tawaran Inter: negosiasi dengan Tottenham

Spence, yang akan bertanding pada Sabtu dalam pertandingan perebutan tempat ketiga dan keempat, mulai Minggu akan berlibur setidaknya selama tiga minggu sesuai perjanjian kerja bersama, dan akan kembali tersedia bagi Tottenham—yang saat ini memegang hak kepemilikannya—atau klub baru, mulai 10 Agustus. Gagasan untuk mencari suasana baru dan kembali ke Italia, tempat ia pernah bermain (di Genoa antara Januari dan Juni 2024), sangat kuat di benaknya: Secara langsung — tulis Gazzetta dello Sport— ia telah mengisyaratkan bahwa ia sangat tertarik bergabung dengan Inter, namun pada tahap ini kata kuncinya adalah “kehati-hatian”. Ia menyadari bahwa bagi Tottenham ia bukanlah pemain yang tak tergantikan; hal ini akan dibahas mulai minggu depan, ketika Piala Dunia telah berlalu.



