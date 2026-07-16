Djed Spence menjadi incaran Inter untuk posisi bek sayap. Setelah kehilangan dua pilihan utama mereka karena berbagai alasan—yaitu Palestra, yang terbang ke London untuk menandatangani kontrak dengan Chelsea, dan Khalaili, yang tidak lolos tes medis—Inter telah mempertimbangkan beberapa opsi. Opsi yang paling menjanjikan saat ini adalah pemain sayap Inggris kelahiran tahun 2000 tersebut, yang kemarin tersingkir di babak semifinal Piala Dunia bersama tim nasional Inggris. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, profil pemain ini sangat didukung oleh Cristian Chivu, yang ingin memiliki pemain dalam skuad yang mampu bermain di kedua sayap tanpa mengorbankan kualitas. Dalam seminggu terakhir, Spence telah mengungguli semua pesaingnya dan menjadi pilihan utama.
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Spence telah menyetujui tawaran Inter: negosiasi dengan Tottenham
SPENCE TELAH MENYETUJUI
Spence, yang akan bertanding pada Sabtu dalam pertandingan perebutan tempat ketiga dan keempat, mulai Minggu akan berlibur setidaknya selama tiga minggu sesuai perjanjian kerja bersama, dan akan kembali tersedia bagi Tottenham—yang saat ini memegang hak kepemilikannya—atau klub baru, mulai 10 Agustus. Gagasan untuk mencari suasana baru dan kembali ke Italia, tempat ia pernah bermain (di Genoa antara Januari dan Juni 2024), sangat kuat di benaknya: Secara langsung — tulis Gazzetta dello Sport— ia telah mengisyaratkan bahwa ia sangat tertarik bergabung dengan Inter, namun pada tahap ini kata kuncinya adalah “kehati-hatian”. Ia menyadari bahwa bagi Tottenham ia bukanlah pemain yang tak tergantikan; hal ini akan dibahas mulai minggu depan, ketika Piala Dunia telah berlalu.
TOTTENHAM MELESET
Inter menginginkan Spence, yang telah menunjukkan keterbukaannya terhadap transfer, namun masalahnya tetap pada tuntutan Spurs. Mereka terus meminta 35 juta euro untuk nilai transfernya, 10 juta lebih tinggi dari yang akan dibayarkan Nerazzurri kepada Khalaili (dan melebihi anggaran awal untuk pemain sayap tersebut). Kabar baik bagi Marotta adalah kesediaan pihak Inggris untuk bernegosiasi: pilihan utama De Zerbi adalah Pedro Porro, yang juga sempat dipertimbangkan oleh Inter; Spence hanyalah alternatif, dan karena itulah ia bisa dilepas.
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