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Emanuele Tramacere

Diterjemahkan oleh

Spence ke Inter, tuntas: semua angka antara biaya dan gaji

Inter
Tottenham Hotspur
Roma
D. Spence
L. Henrique

Inter telah merampungkan rekrutan pertama di sektor sayap, pemain sayap Inggris itu datang dari Tottenham.

Setelah dua hari negosiasi intens, Inter dan Tottenham telah mencapai kesepakatan untuk kepindahan Djed Spence ke Inter yang, jika semuanya berjalan lancar, akan menjadi sepenuhnya rekrutan besar pertama di sektor sayap yang diminta Cristian Chivu kepada klub. Kesepakatan ini dirampungkan pada sore hari ini, Rabu 12 Agustus, dan akan berstatus transfer permanen, dengan pemain tim nasional Inggris itu siap menandatangani kontrak jangka panjang berdurasi lima tahun. Berikut detailnya.

  • Kesepakatan senilai lebih dari 30 juta euro

    Jarak antara Inter dan Tottenham perlahan tertutup dalam beberapa hari terakhir. Dibandingkan permintaan pada awal bursa transfer, ketika Spence menjadi protagonis bersama Inggris selama Piala Dunia, Spurs menurunkan permintaan mereka dari 45 juta euro menjadi lebih dari 10 juta euro lebih rendah. Kesepakatan ini, lapor Fabrizio Romano, rampung dengan nilai 31,5 juta euro sebagai bagian tetap yang kemudian seharusnya ditambah bonus hingga mencapai 34/35 juta euro.

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  • KONTRAK SPENCE

    Sementara itu, dengan Spnece, Inter sudah sejak beberapa waktu lalu mencapai kesepakatan untuk kontrak berdurasi 5 tahun yang akan berakhir pada 30 Juni 2031, dengan gaji pokok yang tidak akan melebihi 3 juta euro.

  • Jalan keluar Luis Henrique?

    Kehadiran Andy Diouf yang diadaptasi di sisi kanan oleh Chivu dan kedatangan Spence kini akan semakin membuka refleksi seputar pemain Brasil Luis Henrique, yang sudah menerima tawaran untuk Inter dari Roma tetapi masih belum membuka pintu untuk penjualan. Menjadi pilihan ketiga di posisinya bisa mendorongnya secara definitif menuju kepergian.

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