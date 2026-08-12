Setelah dua hari negosiasi intens, Inter dan Tottenham telah mencapai kesepakatan untuk kepindahan Djed Spence ke Inter yang, jika semuanya berjalan lancar, akan menjadi sepenuhnya rekrutan besar pertama di sektor sayap yang diminta Cristian Chivu kepada klub. Kesepakatan ini dirampungkan pada sore hari ini, Rabu 12 Agustus, dan akan berstatus transfer permanen, dengan pemain tim nasional Inggris itu siap menandatangani kontrak jangka panjang berdurasi lima tahun. Berikut detailnya.