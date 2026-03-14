Goal.com
Live
Italy v Argentina - Finalissima 2022

Diterjemahkan oleh

Spanyol vs Argentina: Apakah Finalissima akan digelar di Milan? San Siro hanya memiliki satu pesaing

Lokasi pertandingan antara juara Eropa dan juara Amerika Selatan masih belum ditentukan

Spanyol vs Argentina, pertandingan puncak antara juara Eropa dan juara Amerika Selatan (serta juara dunia) kemungkinan akan digelar di Milan. San Siro memang mencalonkan diri sebagai lokasi ideal untuk pertandingan pada Jumat, 27 Maret.

Lokasi awalnya adalah di Qatar, tempat final Piala Dunia 2022 yang dimenangkan oleh Argentina, tetapi karena perangyang sedang berlangsung di Timur Tengah, FIFA merasa perlu mencari solusi baru. Dalam beberapa hari terakhir, opsi cadangan nomor satu tampaknya adalah Stadion Santiago Bernabeu di Madrid, namun CONMEBOL lebih memilih stadion netral untuk menghindari agar tim Argentina asuhan Scaloni tidak harus bertanding di kandang lawan.

    Seperti dilaporkan La Gazzetta dello Sport, belum ada yang resmi atau pasti, namun saat ini hanya ada dua opsi yang dipertimbangkan: Milan atau Lisbon.Ibukota Portugal itu juga sempurna dari segi logistik (di sana diselenggarakan Final Liga Champions pada 2020 setelah lockdown akibat Covid), namun pesona San Siro tetap tak tertandingi dan tanggapan positif terhadap upacara pembukaan Milan-Cortina mungkin akan memengaruhi keputusan tersebut. 

    • Iklan
0