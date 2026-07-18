Spanyol membatalkan sesi latihan menjelang final Piala Dunia melawan Argentina

Persiapan akhir menjelang pertandingan final Piala Dunia FIFA 2026 tiba-tiba dilanda kekacauan logistik pada hari Sabtu setelah cuaca ekstrem melanda wilayah utara New Jersey. Bus tim nasional Spanyol tiba tepat waktu untuk sesi latihan yang telah dijadwalkan di Lapangan Latihan Melanie Lane, namun para pemain dan staf pelatih langsung dihadapi dengan tindakan keamanan ketat dari panitia penyelenggara turnamen.

Menurut USA Today, seorang pejabat FIFA memberi tahu media yang berkumpul bahwa peraturan mensyaratkan jeda minimal 30 menit tanpa adanya sambaran petir sebelum para pemain diizinkan turun ke lapangan. Setelah memantau situasi dan melihat tidak ada tanda-tanda cuaca buruk akan segera mereda, staf pelatih Spanyol mengambil keputusan sulit untuk membatalkan sesi latihan tersebut daripada membiarkan para pemain menunggu tanpa batas waktu di ruang ganti.







