Spanyol akan mendanai pembekuan sel telur para pesepakbola tim nasionalnya

Isu keibuan dalam olahraga profesional dalam beberapa tahun terakhir menjadi semakin sentral. Bagi atlet putri, kemungkinan untuk mempertahankan kesuburan dapat menjadi sarana untuk menunda pilihan pribadi tanpa harus menghentikan atau mempercepat karier mereka. Kesepakatan potensial dari RFEF akan masuk tepat dalam jalur ini. Menurut El Pais, namun masih belum ada protokol bersama terkait pembekuan sel telur atau teknik reproduksi berbantu. Untuk saat ini, acuan internasional utama adalah Badan Antidoping Dunia (WADA), yang mewajibkan peninjauan obat-obatan yang digunakan dan dapat memberikan pengecualian untuk penggunaan terapeutik. Beberapa zat yang digunakan selama stimulasi ovarium memang dilarang dan memerlukan otorisasi terlebih dahulu, sementara yang lain dapat digunakan tanpa otorisasi.



