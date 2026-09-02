Federasi Sepak Bola Spanyol (RFEF) sedang menggarap kesepakatan dengan sebuah klinik yang berspesialisasi dalam fertilitas untuk memungkinkan para pemain tim nasional putri Spanyol mengakses kriopreservasi sel telur. Inisiatif ini diluncurkan dengan tujuan memberikan para pemain sebuah sarana tambahan untuk menyelaraskan karier olahraga, fertilitas, dan rencana berkeluarga, dengan mempertimbangkan waktu biologis maternitas serta tuntutan karier profesional di level tertinggi.
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Spanyol akan mendanai pembekuan sel telur para pesepakbola tim nasionalnya
DUKUNGAN DARI ALEXIA PUTELLAS
Yang mendukung proyek ini adalah penyerang London City Lionesses dan peraih Ballon d'Or dua kali, Alexia Putellas: "Ini adalah kemajuan yang sangat besar karena Federasi memahami bahwa Anda sedang mengabdi kepada negara Anda dengan melawan waktu biologis Anda, bahwa Anda tidak bisa berhenti dan tidak bisa menjadi seorang ibu karena Anda membutuhkan tubuh Anda untuk bekerja".
Tidak ada protokol bersama
Isu keibuan dalam olahraga profesional dalam beberapa tahun terakhir menjadi semakin sentral. Bagi atlet putri, kemungkinan untuk mempertahankan kesuburan dapat menjadi sarana untuk menunda pilihan pribadi tanpa harus menghentikan atau mempercepat karier mereka. Kesepakatan potensial dari RFEF akan masuk tepat dalam jalur ini. Menurut El Pais, namun masih belum ada protokol bersama terkait pembekuan sel telur atau teknik reproduksi berbantu. Untuk saat ini, acuan internasional utama adalah Badan Antidoping Dunia (WADA), yang mewajibkan peninjauan obat-obatan yang digunakan dan dapat memberikan pengecualian untuk penggunaan terapeutik. Beberapa zat yang digunakan selama stimulasi ovarium memang dilarang dan memerlukan otorisasi terlebih dahulu, sementara yang lain dapat digunakan tanpa otorisasi.
Contoh Racing Louisville
Federasi Spanyol bukan yang pertama menempuh jalan ini. Pada 2021, Racing Louisville di Amerika Serikat menjadi klub pertama yang mencapai kesepakatan dengan sebuah klinik untuk jenis perawatan ini. Selain itu, tahun ini UEFA merekomendasikan agar perawatan kesuburan dan reproduksi dimasukkan ke dalam kebijakan kerja berbagai klub. Chelsea juga mengumumkan kesepakatan dengan sebuah klinik swasta dan pembentukan dana untuk menanggung biaya pembekuan sel telur.
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