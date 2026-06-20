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CM Spalletti Allegri 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Spalletti, Carnevali, Allegri, dan Galliani-makan malam yang luar biasa!

Juventus
AC Milan
SSC Napoli
Sassuolo

Di Forte dei Marmi, makan malam bersama para tokoh sepak bola Italia

Giovanni Carnevali, Luciano Spalletti, Massimiliano Allegri, Adriano Galliani, dan Giovanni Rossi. Mereka semua berkumpul untuk makan malam di Forte dei Marmi, di Fortino. Foto yang diunggah di media sosial oleh IlBianconero.com ini menampilkan direktur eksekutif dan pelatih Juventus saat ini (Carnevali dan Spalletti) bersama mantan pelatih Juventus dan Milan, serta calon pelatih Napoli (Allegri), mantan direktur eksekutif Milan (Galliani), dan mantan direktur olahraga Sassuolo (Rossi). Menjelang bursa transfer dan musim depan, foto musim panas ini menggambarkan sebagian besar sejarah sepak bola Italia, yang melibatkan Juventus, Milan, Napoli, dan... Sassuolo.





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