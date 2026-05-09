Southampton didakwa terkait misi 'pengintaian' yang kontroversial menjelang semifinal play-off Championship melawan Middlesbrough
FA mengambil tindakan terkait insiden 'pengintaian'
Liga Sepak Bola Inggris (EFL) secara resmi menjatuhkan sanksi kepada Southampton atas dugaan pelanggaran peraturan selama pekan krusial di ajang Championship.
Kontroversi ini bermula di pusat latihan Rockliffe Park milik Middlesbrough, di mana staf dilaporkan menemukan seseorang yang tidak berwenang mengamati sesi latihan tertutup mereka. The Saints kini dituduh melanggar Peraturan EFL 3.4, yang mewajibkan klub untuk bertindak dengan "itikad baik yang tertinggi" terhadap satu sama lain.
Selain itu, penyelidikan berfokus pada pelanggaran Peraturan 127, sebuah aturan yang dirancang khusus untuk mencegah tim mengamati latihan lawan. Peraturan ini secara tegas melarang klub mana pun untuk melihat atau mencoba mengamati sesi latihan klub lain dalam waktu 72 jam sebelum pertandingan yang dijadwalkan.
Waktu terjadinya insiden ini semakin memperkeruh suasana, karena kedua tim sedang bersaing di semifinal play-off.
Rincian penemuan di Rockliffe Park
Menurut The Telegraph, insiden tersebut terjadi ketika staf Middlesbrough melihat seorang pria yang diduga bersembunyi di semak-semak di sekitar lapangan latihan mereka. Saat ditegur, pria tersebut dilaporkan menolak menyebutkan namanya dan segera berusaha menyembunyikan perbuatannya.
Diklaim bahwa tersangka dengan cepat menghapus foto dan video dari ponselnya sebelum meninggalkan lokasi dan kemudian mengganti pakaiannya di sebuah hotel terdekat untuk menghindari identifikasi lebih lanjut.
Identitas pria tersebut telah menjadi titik fokus perselisihan ini. Laporan menunjukkan bahwa pihak Middlesbrough meyakini pria tersebut adalah seorang analis performa yang bergabung dengan Southampton lebih dari setahun yang lalu setelah sebelumnya bekerja untuk klub-klub Liga Premier lainnya.
Boro mendesak agar diambil tindakan disiplin yang tegas
Middlesbrough telah mengambil sikap tegas terkait masalah ini, dengan mengajukan keluhan resmi kepada EFL dan menuntut sanksi yang berat.
Klub tersebut dilaporkan mendesak agar sanksi terberat diterapkan, yang secara teoritis bisa berkisar dari denda besar hingga pengurangan poin. Bahkan ada desas-desus mengenai kemungkinan pengusiran dari babak play-off, meskipun tindakan drastis semacam itu belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah untuk jenis pelanggaran ini.
Terlepas dari tuntutan Boro, kemungkinan diskualifikasi dari turnamen tetap rendah. Meskipun badan pengatur memiliki kewenangan untuk menjatuhkan berbagai hukuman, indikasi saat ini menunjukkan bahwa tindakan disiplin apa pun mungkin akan difokuskan pada hukuman finansial atau administratif daripada pengeluaran langsung dari perebutan promosi.
EFL telah mengirim surat kepada Southampton untuk meminta tanggapan mereka mengenai insiden tersebut seiring dimulainya proses formal.
Kenangan tentang 'Spygate' dan Leeds asuhan Bielsa
Insiden ini langsung memunculkan perbandingan dengan skandal 'Spygate' yang terkenal pada tahun 2019, yang melibatkan Leeds United dan Derby County. Pada saat itu, Marcelo Bielsa mengakui telah mengirim seorang staf untuk mengamati sesi latihan tim Derby asuhan Frank Lampard.
Kontroversi yang menjadi sorotan publik itu mengakibatkan Leeds dikenai denda sebesar £200.000 dan mendorong EFL untuk menetapkan aturan khusus yang kini dituduhkan telah dilanggar oleh Southampton.