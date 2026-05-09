Southampton didakwa terkait misi 'pengintaian' yang kontroversial menjelang semifinal play-off Championship melawan Middlesbrough

Liga Sepak Bola Inggris (EFL) secara resmi menjatuhkan sanksi kepada Southampton atas dugaan pelanggaran peraturan selama pekan krusial di ajang Championship.

Kontroversi ini bermula di pusat latihan Rockliffe Park milik Middlesbrough, di mana staf dilaporkan menemukan seseorang yang tidak berwenang mengamati sesi latihan tertutup mereka. The Saints kini dituduh melanggar Peraturan EFL 3.4, yang mewajibkan klub untuk bertindak dengan "itikad baik yang tertinggi" terhadap satu sama lain.

Selain itu, penyelidikan berfokus pada pelanggaran Peraturan 127, sebuah aturan yang dirancang khusus untuk mencegah tim mengamati latihan lawan. Peraturan ini secara tegas melarang klub mana pun untuk melihat atau mencoba mengamati sesi latihan klub lain dalam waktu 72 jam sebelum pertandingan yang dijadwalkan.

Waktu terjadinya insiden ini semakin memperkeruh suasana, karena kedua tim sedang bersaing di semifinal play-off.



