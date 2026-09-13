Kita ingat kembali apa yang terjadi di Liga Champions dalam laga Club Brugge vs Aston Villa yang berakhir 2-3. Di kandang sendiri di Jan Breydel Stadion, Brugge, melawan Aston Villa, Sommer sudah memperlihatkan sisi terburuk dari repertoarnya sejak babak pertama, kalah telak dalam duel jarak jauh dengan sosok lain yang juga pernah dikenal di Serie A, mantan pemain Parma, Zion Suzuki. Pada menit ke-11 Club Brugge tertinggal, McGinn membawa Aston Villa unggul lewat sepakan diagonal yang dalam situasi itu kiper asal Swiss tersebut jelas tidak tanpa cela: dia melihat bola masuk, padahal bisa berbuat lebih baik.





Kondisi kebingungan itu juga terlihat dalam insiden lain. Saat memegang bola dan mencoba melakukan sapuan, kiper Swiss itu secara kikuk menabrak rekannya sendiri dan membuat bola lepas dari tangannya, lalu menangkapnya kembali di luar kotak penalti. Malam buruk itu pun berlanjut. Club Brugge menyamakan kedudukan pada menit ke-19 lewat Vetlesen, tetapi pada menit ke-22 Aston Villa kembali unggul melalui Buendia, dalam peluang yang satu ini Sommer tak banyak bisa berbuat (sentuhan jarak dekat).





Dia jelas bisa melakukan yang lebih baik pada gol ketiga Villa. Atau lebih tepatnya, sulit rasanya tampil lebih buruk. Pada menit ke-43, umpan panjang dari lini belakang tim Inggris membuat Sommer nekat keluar hingga nyaris ke garis tengah, tetapi dia gagal melakukan intervensi dan Nicolas Jackson pun bebas melaju untuk mencetak gol 3-1.