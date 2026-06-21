Sombong dan tidak berguna... Kritik pedas terhadap penampilan Ibrahimović di Piala Dunia

Surat kabar Italia, Tuttosport, melaporkan bahwa Zlatan Ibrahimović—penasihat pemilik AC Milan, Gerry Cardinali—menerima kritik tajam dari surat kabar "The New York Times" yang menggambarkannya sebagai sosok yang "sombong" serta “belum siap untuk tugas ini”, terkait kinerjanya dalam menganalisis pertandingan Piala Dunia 2026 di saluran “Fox”.

Hal ini terjadi di tengah meningkatnya ketidakpuasan para penggemar Rossoneri atas tidak adanya struktur manajemen yang jelas di klub, sebulan setelah adanya perubahan di jajaran manajemen puncak sepak bola klub, yang tidak melibatkan Ibrahimović.

Surat kabar Amerika tersebut menerbitkan editorial yang keras, di mana disebutkan: “Tanpa Zlatan Ibrahimović, program-program Fox tentang Piala Dunia akan lebih baik,” dengan menilai bahwa mantan bintang Swedia tersebut tidak memberikan nilai tambah yang diharapkan, dan tampak kurang memahami detail tim dan para pemain, berbeda dengan legenda Tom Brady yang membutuhkan satu musim penuh untuk menjadi komentator dan analis kelas satu di Liga Sepak Bola Amerika.

Ia menambahkan bahwa Ibrahimović mungkin akan lebih bermanfaat jika fokus pada analisis aspek taktis dan teknis, alih-alih komentar umum, untuk menunjukkan “kecerdasan dan instingnya” yang menjadi ciri khasnya sebagai pemain.

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