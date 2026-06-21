Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
FBL-ITA-SERIEA-PARMA-MILANAFP

Diterjemahkan oleh

Sombong dan tidak berguna... Kritik pedas terhadap penampilan Ibrahimović di Piala Dunia

Z. Ibrahimovic
AC Milan
Japan vs Sweden
Japan
Sweden
World Cup
Swedia
Italia
Jepang
AS

Ibra di Tengah Badai

Mantan bintang Swedia Zlatan Ibrahimović mencoba melarikan diri dari suasana negatif yang menyelimuti dirinya di klub Milan setelah musim yang gagal, di mana Rossoneri gagal lolos ke Liga Champions, dan ia merasa berhasil melakukannya melalui pekerjaan barunya: menganalisis pertandingan Piala Dunia 2026.

Namun, tak lama kemudian muncul komentar-komentar negatif mengenai kinerja “Ibra” dalam menganalisis pertandingan tersebut, yang menurut surat kabar Amerika tidak memberikan kontribusi apa pun dan tidak mencapai hasil yang diharapkan, serta menunjukkan bahwa legenda sepak bola Swedia itu kurang memiliki keterampilan yang diperlukan dalam jenis pekerjaan teknis ini.

  • Sombong dan tidak berguna

    Surat kabar Italia, Tuttosport, melaporkan bahwa Zlatan Ibrahimović—penasihat pemilik AC Milan, Gerry Cardinali—menerima kritik tajam dari surat kabar "The New York Times" yang menggambarkannya sebagai sosok yang "sombong" serta “belum siap untuk tugas ini”, terkait kinerjanya dalam menganalisis pertandingan Piala Dunia 2026 di saluran “Fox”.

    Hal ini terjadi di tengah meningkatnya ketidakpuasan para penggemar Rossoneri atas tidak adanya struktur manajemen yang jelas di klub, sebulan setelah adanya perubahan di jajaran manajemen puncak sepak bola klub, yang tidak melibatkan Ibrahimović.

    Surat kabar Amerika tersebut menerbitkan editorial yang keras, di mana disebutkan: “Tanpa Zlatan Ibrahimović, program-program Fox tentang Piala Dunia akan lebih baik,” dengan menilai bahwa mantan bintang Swedia tersebut tidak memberikan nilai tambah yang diharapkan, dan tampak kurang memahami detail tim dan para pemain, berbeda dengan legenda Tom Brady yang membutuhkan satu musim penuh untuk menjadi komentator dan analis kelas satu di Liga Sepak Bola Amerika.

    Ia menambahkan bahwa Ibrahimović mungkin akan lebih bermanfaat jika fokus pada analisis aspek taktis dan teknis, alih-alih komentar umum, untuk menunjukkan “kecerdasan dan instingnya” yang menjadi ciri khasnya sebagai pemain.

    Baca juga: Isyarat akan hengkang?.. Renard menjelaskan krisis Tunisia setelah tersingkir dari Piala Dunia

    • Iklan

  • Di tengah badai... Kegagalan Milan terus berlanjut

    Kritik tersebut tidak hanya terbatas pada sisi media, karena surat kabar Italia tersebut menyebutkan bahwa Ibrahimović kini berada di tengah badai kemarahan yang semakin memuncak dari para pendukung Milan terkait perannya dalam struktur manajemen baru, terutama dengan masih kosongnya posisi direktur olahraga klub, di tengah kekecewaan atas lambatnya Kardinal dalam mengisi posisi-posisi yang kosong.

    Krisis ini muncul setelah gagalnya negosiasi dengan Markus Krusche (direktur olahraga Eintracht Frankfurt), sehingga persaingan tetap terbuka antara Victor Pezzani, David Ozic, dan Ramon Planes, tanpa ada satu pun di antara mereka yang mendekati tahap penandatanganan kontrak.

    Milan menghadapi krisis yang parah, karena klub ini menjadi satu-satunya di Serie A yang tidak memiliki struktur manajemen yang lengkap di bidang teknis, menjelang dibukanya bursa transfer pada 29 Juni mendatang. Selain itu, Kirovski (calon potensial) tidak memiliki lisensi yang diperlukan dari Federasi Sepak Bola Italia (FIGC) untuk secara resmi menjabat sebagai direktur olahraga.

    Baca juga: Mido memicu kontroversi menjelang laga Mesir melawan Selandia Baru

    Baca juga: Dua versi cerita tentang transfer sensasional... Apakah bintang Liga Premier sudah dekat dengan Real Madrid?

World Cup
Japan crest
Japan
JPN
Sweden crest
Sweden
SWE