Solusi Untuk Masalah Liverpool? The Reds Siapkan €60 Juta Untuk Tebus Eduardo Camavinga Dari Real Madrid
Liverpool terancam gagal pertahankan gelar
Hanya enam bulan yang lalu, kubu Liverpool tersenyum lebar ketika Arne Slot – dalam musim debutnya di Anfield sejak meninggalkan Feyenoord – secara komprehensif membimbing The Reds meraih gelar Liga Primer pertama mereka sejak musim 2019/20, dan gelar liga kedua mereka di era Liga Primer.
Seolah gelar liga belum cukup, Liverpool menggelontorkan hampir £450 juta untuk transfer pemain selama musim panas. Mereka memecahkan rekor transfer Inggris – dua kali – pertama dengan merekrut Florian Wirtz dari Bayer Leverkusen senilai £116 juta, sebelum berjuang keras untuk mendapatkan tanda tangan Alexander Isak dari Newcastle United dalam situasi yang kontroversial. Transaksi di hari terakhir bursa transfer menelan biaya sebesar £125 juta. Jeremie Frimpong dan Milos Kerkez direkrut untuk menggantikan salah satu pasangan bek sayap paling mematikan yang pernah menghiasi kasta tertinggi Inggris, yaitu Trent Alexander-Arnold, yang bergabung dengan Real Madrid, dan Andy Robertson yang semakin menua.
Meskipun masa adaptasi hampir semua pemain yang direkrut di musim panas tidak berlangsung mulus, pasukan Slot berhasil meraih lima kemenangan beruntun untuk memulai upaya mempertahankan gelar juara liga mereka. Namun, sejak saat itu mereka tiba-tiba runtuh. Musim dimulai dengan kekalahan dari Crystal Palace di Community Shield, tetapi itu hanya sebuah kemunduran kecil karena mereka memenangkan tujuh pertandingan berikutnya secara beruntun di semua kompetisi. Namun, apa yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir sungguh mengejutkan. Sebelum kemenangan 2-0 atas West Ham pekan lalu, Liverpool kalah sembilan kali dari 12 pertandingan sebelumnya. Puncak dari menutup musim panas dengan bursa transfer terbaik sepanjang masa dengan cepat berubah menjadi titik terendah, bahkan menimbulkan pertanyaan apakah Slot cukup baik untuk memimpin tim juara Inggris yang tampaknya sedang tenggelam.
Camavinga menarik perhatian Liverpool
Di tengah semua kekacauan di Anfield, CaughtOffside melaporkan bahwa Liverpool sedang merencanakan langkah ambisius untuk merekrut gelandang Real Madrid Camavinga. Menurut laporan tersebut, Slot menganggap Camavinga sebagai rekrutan yang mutlak diperlukan untuk memperkuat lini tengah. Meskipun Los Blancos enggan memikirkan kemungkinan kepergian Camavinga, petinggi klub dilaporkan telah mengadakan pembicaraan mengenai masa depan jangka panjang pemain Prancis tersebut di Santiago Bernabeu. Beberapa bahkan percaya Camavinga, yang saat ini bernilai €60 juta, dapat membebaskan dana untuk transfer di masa mendatang jika ia dilepas.
Tetapi, The Reds kemungkinan akan menghadapi persaingan ketat. Kabarnya, Manchester United, Chelsea dan Arsenal adalah klub-klub Liga Primer lainnya yang memantau situasi Camavinga di ibu kota Spanyol. Paris Saint-Germain dan Bayern Munich juga diyakini akan ikut serta jika potensi perburuan transfer semakin terbuka.
Camavinga sangat bahagia di Real Madrid
Camavinga telah memenangkan segalanya di level klub. Tiba dari Rennes pada tahun 2021, pemain berusia 23 tahun ini membuktikan dirinya sebagai pemain kunci di bawah asuhan Carlo Ancelotti, memainkan peran krusial dalam keberhasilan Madrid meraih gelar ganda Liga Champions dan La Liga. Ia kembali berperan penting ketika Madrid mengulangi prestasi tersebut di musim 2023/24.
Tapi, perjalanan sang gelandang serba bisa tidak sepenuhnya mulus. Cedera yang terus-menerus telah menghalangi Camavinga untuk benar-benar bersinar di Madrid membuat banyak orang bertanya-tanya apakah ia akan pernah mencapai puncak yang dulu ia impikan. Meski demikian, ia terikat kontrak dengan Madrid hingga 30 Juni 2029, dan klub memandangnya sebagai pemain kunci baik untuk saat ini maupun di masa depan, terlepas dari masalah kebugarannya.
Xabi Alonso juga diyakini sangat mengagumi kualitas Camavinga. Ia telah tampil dalam 14 pertandingan di semua kompetisi, mencatatkan 563 menit. Ia belum banyak menjadi starter, hanya lima kali masuk dalam starting XI, tetapi tampaknya ia adalah pemain yang bisa menjadi berpengaruh di bawah arahan Alonso. "Saya mengenalnya dari mengamatinya, dari bagaimana ia menafsirkan permainan. Ia memiliki potensi yang sangat besar, banyak kualitas, dan ada tempat baginya dalam proyek ini. Ia bersemangat, ia bersedia," kata Alonso pada bulan September saat menggambarkan Camavinga.
Liverpool menghadapi jadwal yang sulit pada bulan Desember
Liverpool berikutnya akan menghadapi Sunderland pada lanjutan Liga Primer, dengan tim asuhan Regis Le Bris muncul sebagai salah satu tim kejutan musim ini. The Reds juga akan menghadapi Brighton dan Tottenham dalam beberapa pekan mendatang – pertandingan yang dapat menjadi ujian nyata bagi mereka dalam upaya untuk membalikkan keadaan di paruh kedua musim ini.
