Solusi Untuk Masalah Liverpool? The Reds Siapkan €60 Juta Untuk Tebus Eduardo Camavinga Dari Real Madrid

Hanya enam bulan yang lalu, kubu Liverpool tersenyum lebar ketika Arne Slot – dalam musim debutnya di Anfield sejak meninggalkan Feyenoord – secara komprehensif membimbing The Reds meraih gelar Liga Primer pertama mereka sejak musim 2019/20, dan gelar liga kedua mereka di era Liga Primer.

Seolah gelar liga belum cukup, Liverpool menggelontorkan hampir £450 juta untuk transfer pemain selama musim panas. Mereka memecahkan rekor transfer Inggris – dua kali – pertama dengan merekrut Florian Wirtz dari Bayer Leverkusen senilai £116 juta, sebelum berjuang keras untuk mendapatkan tanda tangan Alexander Isak dari Newcastle United dalam situasi yang kontroversial. Transaksi di hari terakhir bursa transfer menelan biaya sebesar £125 juta. Jeremie Frimpong dan Milos Kerkez direkrut untuk menggantikan salah satu pasangan bek sayap paling mematikan yang pernah menghiasi kasta tertinggi Inggris, yaitu Trent Alexander-Arnold, yang bergabung dengan Real Madrid, dan Andy Robertson yang semakin menua.

Meskipun masa adaptasi hampir semua pemain yang direkrut di musim panas tidak berlangsung mulus, pasukan Slot berhasil meraih lima kemenangan beruntun untuk memulai upaya mempertahankan gelar juara liga mereka. Namun, sejak saat itu mereka tiba-tiba runtuh. Musim dimulai dengan kekalahan dari Crystal Palace di Community Shield, tetapi itu hanya sebuah kemunduran kecil karena mereka memenangkan tujuh pertandingan berikutnya secara beruntun di semua kompetisi. Namun, apa yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir sungguh mengejutkan. Sebelum kemenangan 2-0 atas West Ham pekan lalu, Liverpool kalah sembilan kali dari 12 pertandingan sebelumnya. Puncak dari menutup musim panas dengan bursa transfer terbaik sepanjang masa dengan cepat berubah menjadi titik terendah, bahkan menimbulkan pertanyaan apakah Slot cukup baik untuk memimpin tim juara Inggris yang tampaknya sedang tenggelam.