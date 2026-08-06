Marino Pušić datang ke Al Ahli dengan bekal karier kepelatihan yang beragam, di mana ia berpindah antara sepak bola Eropa dan Teluk, setelah bekerja di klub-klub Belanda Twente, AZ Alkmaar, dan Feyenoord. Ia juga merupakan salah satu anggota staf kepelatihan Feyenoord di bawah kepemimpinan pelatih ternama Arne Slot, dan turut berkontribusi mengantarkan tim meraih gelar Liga Belanda musim 2022-2023, di samping mencapai final Liga Europa pada musim 2021-2022.

Pušić meraih prestasi besar pertamanya ketika membawa Twente kembali ke Liga Utama Belanda, setelah meraih gelar Liga Belanda (Eerste Divisie) musim 2018-2019, sebelum menjalani pengalaman yang lebih sukses bersama klub Ukraina, Shakhtar Donetsk.

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Ia membawa tim memenangkan gelar Liga Ukraina, serta meraih Piala Ukraina dua kali. Ia juga meninggalkan jejak yang mencolok di Liga Champions Eropa, di antaranya yang paling menonjol adalah meraih kemenangan atas Barcelona pada fase grup.

Adapun tempat persinggahan terakhirnya adalah bersama klub Uni Emirat Arab, Al Jazira, di mana ia berhasil membawa tim lolos ke Liga Champions Asia, di samping mencapai final Piala ADIB (Abu Dhabi Islamic Bank), sebuah pencapaian yang mengembalikan klub ke laga final kompetisi tersebut untuk pertama kalinya sejak beberapa tahun, hal yang meningkatkan nilainya sebelum ia pindah untuk menjalani pengalaman baru bersama Al Ahli Saudi.