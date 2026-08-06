Goal.com
LiveTiket
FC Shakhtar Donetsk v Stade Brestois 29 - UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD7Getty Images Sport
GOAL

Diterjemahkan oleh

Solusi tak terduga: Al Ahli Saudi rekrut Posic dalam langkah mengejutkan!

Al Ahli
M. Pusic
M. Jaissle
Saudi Pro League
Arab Saudi
Belanda
Jerman

Al-Raqi mengumumkan penunjukan direktur teknik baru

Klub Al Ahli Arab Saudi menuntaskan urusan pelatih barunya secara mengejutkan, setelah mengumumkan resmi kesepakatan dengan pelatih asal Belanda Marino Pusic untuk menukangi tim utama sepak bola, menggantikan pelatih asal Jerman Matthias Jaissle, yang baru-baru ini hengkang untuk menangani klub Inggris Newcastle United.

Jaissle sebelumnya telah memutuskan mundur dari jabatannya setelah gagal mencapai kesepakatan dengan klub soal perpanjangan kontraknya, sehingga klub beralih untuk merampungkan kesepakatan dengan Pusic.


  • FBL-EUR-C1-SHAKHTAR-BRESTAFP

    Langkah mengejutkan

    Pengumuman itu datang di saat mayoritas prediksi mengarah pada kedekatan Al Ahli untuk merekrut nama-nama Eropa lainnya, hingga akhirnya "Al Raqi" memilih pelatih asal Belanda tersebut, dalam langkah yang mengejutkan para suporter dan pengamat.

    Langkah ini membuka pintu pertanyaan seputar fase mendatang, terutama karena Posecki mengemban tugas memimpin tim penyandang gelar Liga Champions Asia Elite, dan bersiap menjalani musim yang penuh tantangan baik di level lokal maupun kontinental.

    • Iklan

  • Rincian kontrak

    Al Ahly mengungkap bahwa kontrak dengan pelatih asal Belanda itu berdurasi dua musim, sehingga ia akan terus menukangi tim hingga Juni 2028, dalam langkah yang menegaskan keinginan manajemen untuk memberikan stabilitas yang cukup bagi staf kepelatihan baru guna membangun proyek jangka panjang, jauh dari solusi sementara.

    Bosic langsung memulai tugasnya sebagai persiapan menyambut dimulainya kompetisi musim baru, di mana tantangan besar telah menanti, terutama menjaga posisi Al Ahly di level benua, serta melanjutkan persaingan di seluruh gelar domestik, di tengah ekspektasi tinggi setelah keberhasilan yang diraih tim dalam beberapa tahun terakhir.

  • FBL-EUR-C1-BORUSSIA DORTMUND-SHAKHTARAFP

    Perjalanan karier Bušić

    Marino Pušić datang ke Al Ahli dengan bekal karier kepelatihan yang beragam, di mana ia berpindah antara sepak bola Eropa dan Teluk, setelah bekerja di klub-klub Belanda Twente, AZ Alkmaar, dan Feyenoord. Ia juga merupakan salah satu anggota staf kepelatihan Feyenoord di bawah kepemimpinan pelatih ternama Arne Slot, dan turut berkontribusi mengantarkan tim meraih gelar Liga Belanda musim 2022-2023, di samping mencapai final Liga Europa pada musim 2021-2022.

    Pušić meraih prestasi besar pertamanya ketika membawa Twente kembali ke Liga Utama Belanda, setelah meraih gelar Liga Belanda (Eerste Divisie) musim 2018-2019, sebelum menjalani pengalaman yang lebih sukses bersama klub Ukraina, Shakhtar Donetsk.

    Baca juga: Setelah kabar kepergiannya: Fakta klausul mengejutkan dalam kontrak Firas Al-Buraikan

    Ia membawa tim memenangkan gelar Liga Ukraina, serta meraih Piala Ukraina dua kali. Ia juga meninggalkan jejak yang mencolok di Liga Champions Eropa, di antaranya yang paling menonjol adalah meraih kemenangan atas Barcelona pada fase grup.

    Adapun tempat persinggahan terakhirnya adalah bersama klub Uni Emirat Arab, Al Jazira, di mana ia berhasil membawa tim lolos ke Liga Champions Asia, di samping mencapai final Piala ADIB (Abu Dhabi Islamic Bank), sebuah pencapaian yang mengembalikan klub ke laga final kompetisi tersebut untuk pertama kalinya sejak beberapa tahun, hal yang meningkatkan nilainya sebelum ia pindah untuk menjalani pengalaman baru bersama Al Ahli Saudi.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Saudi Pro League
Al Diriyah crest
Al Diriyah
DIR
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL