Soal Potensi Reuni Barcelona & Lionel Messi, Begini 'Tanggapan Nyeleneh' Hansi Flick

Perjalanan Messi dari pemain muda berbakat La Masia menjadi ikon global menjadi salah satu narasi sepakbola paling luar biasa. Setelah menembus tim utama Blaugrana pada tahun 2004, ia langsung membuktikan dirinya sebagai talenta langka. Evolusinya mencapai puncak baru di bawah arahan Pep Guardiola, yang menempatkannya di posisi false nine, posisi yang diubah Messi melalui kecerdasan, pergerakan, dan ketajamannya dalam mencetak gol.

Selama 17 tahun yang gemilang di Camp Nou, Messi menjadi wajah era keemasan klub. Ia membawa Barcelona meraih sepuluh gelar La Liga dan empat trofi Liga Champions, sekaligus mengoleksi tujuh dari delapan trofi Ballon d'Or selama berada di Catalan.

Kisah ini berubah drastis pada tahun 2021, ketika krisis keuangan Barcelona membuat kepergiannya tak terelakkan. Messi kemudian bergabung dengan Paris Saint-Germain dengan status bebas transfer, menghabiskan dua musim di Prancis sebelum pindah ke Inter Miami pada tahun 2023. Di MLS, ia terus membentuk daya tarik liga secara global dan menambahkan babak baru pada warisan yang sudah tak tertandingi.

Selagi Messi menandatangani perpanjangan kontrak dengan Miami hingga 2028, ia mengunggah foto kunjungannya ke Camp Nou di akun media sosialnya dengan harapan dapat kembali bermain untuk terakhir kalinya.

"Saya berharap suatu hari nanti saya bisa kembali, dan bukan hanya untuk mengucapkan selamat tinggal sebagai pemain, karena saya tidak pernah mendapatkannya," katanya.