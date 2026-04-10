Slot mengungkap masa depannya bersama Liverpool... dan menanggapi protes para pendukung

Pelatih asal Belanda, Arne Slot, manajer teknis Liverpool, menekankan pentingnya pertandingan yang akan datang melawan Fulham, yang dijadwalkan berlangsung besok Sabtu di Stadion Anfield, dalam rangkaian pertandingan pekan ke-32 Liga Primer Inggris.

Slot mengatakan dalam konferensi pers menjelang pertandingan: "Fulham memiliki pelatih yang telah lama bekerja bersama tim, dan identitas serta gaya permainan mereka terlihat jelas di lapangan, dengan mengandalkan hampir kelompok pemain yang sama sejak saya datang ke sini."

Dia menambahkan: "Kami bermain melawan mereka di kandang kami musim lalu, dan saat itu kami mengalami kartu merah, namun pertandingan itu menjadi salah satu yang terbaik kami musim ini, meskipun kami tertinggal dua kali. Mungkin pertandingan itu merangkum sebagian besar musim kami, tidak masuk akal bahwa kami tidak meraih kemenangan, terutama setelah kami mencetak gol unggul pada menit ke-90+4, berapa kali Anda bisa mencetak gol pada waktu seperti itu lalu kalah dalam pertandingan?".

Dia melanjutkan: "Jika ada sisi positif dari pertandingan melawan Paris Saint-Germain, itu adalah kami menghadapi juara Eropa meskipun kami tidak dalam kondisi terbaik pada malam itu, tetapi hanya dalam empat atau lima hari, kami bisa menunjukkan bahwa kami mampu bersaing dengan lebih baik. Pertandingan ini menunjukkan kepada kami bahwa jika kami ingin terus berkembang, kami harus terus menampilkan performa yang sama di Liga Champions."

Dia melanjutkan, "Kami ingin berada di Liga Champions musim depan untuk membuktikan kemampuan kami dalam menampilkan performa yang lebih baik, dan untuk mencapainya, kami harus meningkatkan performa kami di Liga Premier Inggris. Tidak semua pemain kami mampu menjalani pertandingan berat lainnya dalam beberapa hari ke depan, jadi kita lihat saja hasil dari pilihan susunan pemain."

