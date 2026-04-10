Paris Saint-Germain FC v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg

Slot mengungkap masa depannya bersama Liverpool... dan menanggapi protes para pendukung

Apa yang dikatakan pelatih Liverpool?

Pelatih asal Belanda, Arne Slot, manajer teknis Liverpool, menekankan pentingnya pertandingan yang akan datang melawan Fulham, yang dijadwalkan berlangsung besok Sabtu di Stadion Anfield, dalam rangkaian pertandingan pekan ke-32 Liga Primer Inggris.

Slot mengatakan dalam konferensi pers menjelang pertandingan: "Fulham memiliki pelatih yang telah lama bekerja bersama tim, dan identitas serta gaya permainan mereka terlihat jelas di lapangan, dengan mengandalkan hampir kelompok pemain yang sama sejak saya datang ke sini."

Dia menambahkan: "Kami bermain melawan mereka di kandang kami musim lalu, dan saat itu kami mengalami kartu merah, namun pertandingan itu menjadi salah satu yang terbaik kami musim ini, meskipun kami tertinggal dua kali. Mungkin pertandingan itu merangkum sebagian besar musim kami, tidak masuk akal bahwa kami tidak meraih kemenangan, terutama setelah kami mencetak gol unggul pada menit ke-90+4, berapa kali Anda bisa mencetak gol pada waktu seperti itu lalu kalah dalam pertandingan?".

Dia melanjutkan: "Jika ada sisi positif dari pertandingan melawan Paris Saint-Germain, itu adalah kami menghadapi juara Eropa meskipun kami tidak dalam kondisi terbaik pada malam itu, tetapi hanya dalam empat atau lima hari, kami bisa menunjukkan bahwa kami mampu bersaing dengan lebih baik. Pertandingan ini menunjukkan kepada kami bahwa jika kami ingin terus berkembang, kami harus terus menampilkan performa yang sama di Liga Champions."

Dia melanjutkan, "Kami ingin berada di Liga Champions musim depan untuk membuktikan kemampuan kami dalam menampilkan performa yang lebih baik, dan untuk mencapainya, kami harus meningkatkan performa kami di Liga Premier Inggris. Tidak semua pemain kami mampu menjalani pertandingan berat lainnya dalam beberapa hari ke depan, jadi kita lihat saja hasil dari pilihan susunan pemain."

    Minggu yang menentukan di tengah padatnya jadwal pertandingan

    Slot menegaskan: "Kami memang tidak tampil dalam performa terbaik saat melawan Paris Saint-Germain, tapi kami masih berada dalam persaingan. Kami memiliki tujuh pertandingan penting di Liga Premier Inggris, dan kami berharap bisa meraih hasil positif, sambil tetap bersaing di Liga Champions."

    Dia menambahkan: "Memang benar bahwa periode ini adalah yang terbaik dalam hal ketersediaan pemain dibandingkan dengan sisa musim ini, tetapi ketika melihat daftar pemain, kami menemukan bahwa ada tiga bek yang cedera, yaitu Bradley, Leoni, dan Endo, selain pemain lain yang masih diragukan kesiapannya untuk pertandingan besok seperti Gomez dan Frimpong. Paris Saint-Germain memiliki bangku cadangan yang sangat kuat dalam pertandingan itu, tetapi terkadang hal-hal tidak berjalan sesuai keinginan kita."

    Isaac dan Situasi Cedera

    Mengenai Alexander Isak dan situasi cedera di dalam tim, Slot mengatakan: "Alisson sedang berusaha sekuat tenaga untuk kembali, tetapi dia tidak akan bisa bermain akhir pekan ini. Sangat penting bagi Alexander Isak untuk kembali ke tim, karena kami baru-baru ini kesulitan memanfaatkan peluang, dan dia adalah penyerang yang memiliki naluri mencetak gol yang tinggi. Kembalinya dia adalah kabar yang luar biasa, bahkan jika dia hanya bermain selama 15 menit di awal."

    Dia melanjutkan: "Kami berharap Isak bisa kembali ke performa terbaiknya secepat mungkin. Sebelumnya dia butuh waktu, dan itu wajar, tapi setelah masa pemulihan yang baik, kami berharap dia bisa kembali ke performa terbaiknya lebih cepat kali ini."

    Masa depannya serta dukungan dari manajemen dan para penggemar

    Slot juga menyinggung masa depannya dan dukungan yang diterimanya dari manajemen klub, dengan mengatakan: "Saya selalu menegaskan bahwa saya merasakan dukungan besar dari pemilik klub, serta dari Richard dan Michael. Mungkin terdengar aneh, tapi saya juga merasakan dukungan dari para pendukung kami."

    Dia menambahkan: "Kami sedang mempersiapkan diri untuk pertandingan melawan Paris Saint-Germain ketika para pemain keluar untuk pemanasan setelah kami kalah 4-0 dari Manchester City, namun para penggemar langsung mulai menyanyikan lagu 'We Love You, Liverpool'. Bahkan setelah penampilan yang sulit, mereka tetap mendukung tim, dan ini mencerminkan kekuatan hubungan antara klub dan para penggemarnya. Kami menyadari situasi yang sedang kami hadapi, dan pada tahap ini saya mendapat dukungan penuh dari mereka."

    Surat pribadi untuk Andy Robertson

    Mengenai Andy Robertson, yang mengumumkan keputusannya untuk meninggalkan klub pada akhir musim setelah kontraknya berakhir, Slot mengatakan: "Dia telah memberikan tahun-tahun yang luar biasa bersama Liverpool sebagai pemain, tetapi dia juga sosok yang istimewa secara pribadi. Setiap orang yang pernah berinteraksi dengannya tahu betapa dia adalah orang yang ceria dan positif, dan hal itu terlihat jelas di media sosial setelah pengumuman kepergiannya."

    Dia menambahkan: "Yang paling menonjol darinya adalah semangatnya di lapangan. Dia adalah pemain yang mampu menerapkan instruksi tekanan dari posisi bek kiri hingga ke area jauh di lapangan, dan saya pernah menggunakan hal itu sebagai contoh bagi para pemain saya sebelumnya."

    Dia melanjutkan: "Dia telah meraih semua gelar yang mungkin bersama klub ini, dan dia benar-benar mencintai Liverpool. Sembilan tahun terakhir di sini sangat istimewa baginya, namun musim ini dia tidak bermain secara reguler, dan hal itu sulit bagi setiap pemain, karena setiap pemain ingin terus bermain bersama tim utama."

    Aksi protes masyarakat terhadap harga tiket

    Slot menutup pernyataannya dengan membahas protes para suporter terkait harga tiket, sambil mengatakan: "Sepanjang sejarah klub dan sejak saya berada di sini, para penggemar Anfield selalu membuktikan betapa pentingnya mereka bagi tim. Pertandingan melawan Galatasaray adalah contoh yang jelas, di mana kami menjalani laga sulit di kandang lawan di tengah atmosfer suporter yang riuh, lalu kembali ke Anfield untuk merasakan kekuatan sejati para penggemar kami."

    Dia menambahkan: "Anfield selalu memberikan keunggulan besar bagi tim dalam pertandingan kandang, dan saya merasakan dukungan ini baik di masa-masa baik maupun sulit. Meskipun ada beberapa protes, saya berharap dukungan biasa dari para pendukung tetap berlanjut, karena mereka merupakan elemen kunci dalam kekuatan tim."

