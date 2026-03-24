Goal.com
Live
CM grafica Milan Allegri Leao 16 9Getty Images
Gabriele Stragapede

Diterjemahkan oleh

Sky Sport - Milan, perpanjangan kontrak Leao ditunda: dan Allegri tertarik pada Castro

AC Milan
Transfers
Bologna
R. Leao
M. Allegri
S. Castro

Masa depan yang masih harus dievaluasi, dengan strategi musim panas yang mulai dirancang di bursa transfer.

Pertemuan puncak yang digelar beberapa hari terakhir ini telah meletakkan dasar bagi strategi Milan menjelang masa depan yang akan datang.

Jelas terlihat bahwa klub di Via Aldo Rossi, yang fokus utamanya tetap pada akhir musim ini—yang menurut rencana klub harus mengamankan posisi di klasemen dan kualifikasi ke edisi berikutnya UEFA Champions League, serta mempertaruhkan segala upaya untuk meraih Scudetto—mulai merencanakan musim panas yang pasti akan ramai dan diwarnai perubahan, terutama di lini serang.

Beberapa nama, ide, dan pemikiran dari jajaran manajemen Rossoneri serta pelatih Massimiliano Allegri sudah jelas, gamblang, dan transparan: tujuan sang pelatih adalah mendatangkan seorang penyerang, seorang nomor 9 baru, mengingat masa depan yang tidak lagi begitu pasti bagi pemain yang, hingga saat ini, telah diturunkan sebagai penyerang tengah sepanjang musim dalam formasi 3-5-2 ala Allegri.

  • PIACE CASTRO

    Pertama-tama, seperti dilaporkan oleh Sky Sport, di lini serang, gagasan untuk merekrut penyerang muda Bologna, Santiago Castro, semakin menguat. Penyerang tengah asal Argentina kelahiran 2004 ini sangat disukai oleh pelatih AC Milan, Allegri, berkat karakteristiknya sebagai penyerang murni, yang mampu diandalkan di depan gawang dan tahu cara beradaptasi dalam permainan tim bersama rekan-rekan setimnya.

    Saat ini, hal ini masih sebatas ketertarikan: belum ada kontak yang dilakukan dengan klub asal Emilia-Romagna tersebut maupun dengan pihak pemain, juga karena Bologna mematok harga yang sangat tinggi, yang diperkirakan berkisar antara 40 juta euro—setidaknya—atau bahkan 50 juta euro.

  • Perpanjangan Kontrak LEAO Ditunda

    Bagi seorang pemain nomor 9 yang menarik perhatian, ada seorang pemain nomor 10 yang nasibnya tampaknya bisa berubah dalam beberapa bulan ke depan.

    Seperti yang dilaporkan oleh Sky Sport, perpanjangan kontrak Rafael Leao - yang kontraknya akan berakhir pada 30 Juni 2028 mendatang - saat ini dalam status stand-by. Setelah berbagai pembicaraan mengenai kemungkinan perpanjangan kontraknya untuk menegaskan peran sentral pemain asal Portugal tersebut dalam proyek Milan, dalam beberapa minggu terakhir kontak dan pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak tersebut sedikit terhenti.

    Perlu diingat bahwa kontak untuk perpanjangan kontrak telah dimulai beberapa bulan lalu, dengan pihak Milan berencana memperpanjang kesepakatan dengan nomor 10 mereka setidaknya hingga 2030, atau bahkan 2031, agar masa berlaku kontraknya sejalan dengan kapten klub Via Aldo Rossi, Mike Maignan.

    Oleh karena itu, masa depan Leao - terutama jika ada tawaran penting yang masuk pada musim panas - masih perlu dievaluasi.

Serie A
Cremonese crest
Cremonese
CRE
Bologna crest
Bologna
BOL
Serie A
SSC Napoli crest
SSC Napoli
NAP
AC Milan crest
AC Milan
MIL