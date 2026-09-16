Komitmen penuh Sky Sport juga akan diberikan dalam mengikuti tim nasional Italia baru racikan Roberto Mancini, yang menargetkan untuk kembali ke Wembley, tempat Italia berjaya pada 2021 dalam edisi yang tak terlupakan, yang juga dikisahkan oleh Sky, dan di mana 8 pertandingan turnamen 2028 akan digelar, termasuk semifinal dan final. Kali ini pun, liputan akan mendampingi Italia melalui model pemberitaan “always on” yang menjadi ciri khas Sky Sport: reporter yang selalu mengikuti tim nasional selama pemusatan latihan, di Coverciano dan dalam lawatan Eropa, cakupan konstan sepanjang hari, pre-match dan post-match live dengan semua wawancara, komentar, dan gambar pertandingan tim nasional di Nations League dan Kualifikasi, selalu dengan studio khusus sebelum dan sesudah pertandingan. Inovasi teknologi yang sejak lama menjadi ciri pengalaman Sky Sport akan selalu menjadi pusat liputan, dengan pengalaman menonton yang selalu terbaik, perangkat analisis canggih, produksi terdepan, dan cara menikmati tayangan yang kian berkembang serta semakin menarik.