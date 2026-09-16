Sky semakin menegaskan diri sebagai Rumah kompetisi klub dan tim nasional UEFA: bukan hanya menyuguhkan tontonan laga-laga besar Eropa di malam-malam kompetisi piala, Sky Sport menggandakan diri dengan hak siar Euro 2028, European Qualifiers, dan Nations League 2026-2027. Di Sky dan melalui streaming di NOW, publik pun akan bisa merasakan emosi dari seluruh 51 pertandingan Piala Eropa, dengan 24 di antaranya eksklusif, yang akan digelar antara Britania Raya dan Republik Irlandia mulai 9 Juni hingga 9 Juli 2028.
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Sky memperoleh hak siar UEFA Euro 2028, Nations League, dan Kualifikasi Euro
"Kami bangga mengumumkan kesepakatan baru ini - kata-kata Giuseppe De Bellis, EVP Sport, News and Entertainment Sky - yang semakin memperkaya tawaran Eropa dari Rumah Olahraga dan menegaskan Sky sebagai mitra premium UEFA. Bagi pihak yang, seperti Sky, menjadi rumah bagi para juara besar sepakbola Eropa, Nations League, Kualifikasi Eropa, dan Euro 2028 adalah panggung yang fundamental untuk menceritakan talenta dan performa para superhero ini. Namun, akuisisi ini juga berarti percaya pada jalan menuju perebutan kembali posisi sepakbola Italia di level kontinental atau global; mengajak publik menemukan para pemain yang, dengan mengenakan seragam Italia, punya tugas memulihkan kehormatan sepakbola tim nasional Italia. Sebuah narasi yang berkesinambungan dengan keputusan bahwa Sky Sport menjadi tempat di mana seragam Italia, dari semua cabang olahraga, menjadi protagonis. Sebuah komitmen baru bagi para pelanggan kami, yang akan bisa terus menikmati ekosistem editorial yang unik, yang mampu menyatukan olahraga, hiburan, informasi, dan produksi orisinal".
Dengan sentuhan Sky Sport untuk sajian editorial dari seluruh acara live, selain pendalaman harian yang dihadirkan lewat studio, rubrik, dan program spesial, dengan reporter di semua lapangan, para talenta besar sebagai komentator, serta tim jurnalis yang turun dengan kekuatan penuh. Di Casa dello Sport, penonton dapat mengikuti laga-laga terbaik tim nasional asing pada fase grup Nations League 2026/2027, yang akan dimulai pada 24 September mendatang, selain seluruh pertandingan, termasuk yang mungkin dimainkan Italia, di Nations League Finals yang dijadwalkan pada Juni 2027. Di Sky juga akan ada pertandingan-pertandingan terbaik tim nasional asing pada fase grup dan play-off Kualifikasi Euro 2028, bersama laga-laga uji coba internasional utama sebagai persiapan menuju Piala Eropa. Melengkapi liputannya, akan ada cuplikan highlights dari semua pertandingan.
Komitmen penuh Sky Sport juga akan diberikan dalam mengikuti tim nasional Italia baru racikan Roberto Mancini, yang menargetkan untuk kembali ke Wembley, tempat Italia berjaya pada 2021 dalam edisi yang tak terlupakan, yang juga dikisahkan oleh Sky, dan di mana 8 pertandingan turnamen 2028 akan digelar, termasuk semifinal dan final. Kali ini pun, liputan akan mendampingi Italia melalui model pemberitaan “always on” yang menjadi ciri khas Sky Sport: reporter yang selalu mengikuti tim nasional selama pemusatan latihan, di Coverciano dan dalam lawatan Eropa, cakupan konstan sepanjang hari, pre-match dan post-match live dengan semua wawancara, komentar, dan gambar pertandingan tim nasional di Nations League dan Kualifikasi, selalu dengan studio khusus sebelum dan sesudah pertandingan. Inovasi teknologi yang sejak lama menjadi ciri pengalaman Sky Sport akan selalu menjadi pusat liputan, dengan pengalaman menonton yang selalu terbaik, perangkat analisis canggih, produksi terdepan, dan cara menikmati tayangan yang kian berkembang serta semakin menarik.
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