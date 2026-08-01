Dalam kesempatan ini, pelatih Unai Emery membawa para pemain terbaiknya, yang musim lalu menjadi tulang punggung tim. Termasuk Tyron Mings, Ross Barkley, John McGinn, hingga pemain anyar Alejandro Garnacho yang baru didatangkan dari Chelsea dengan status pinjaman.
Sambut Musim Baru, Skuad Terbaik Aston Villa Siap Jajal Indonesia All Stars Di GBK
- Getty Images Sport
Kunjungan Kedua Emery
Emery mengungkapkan rasa senangnya begitu mendarat di Indonesia pada Kamis (30/7) malam, dimana ini menjadi kunjungan keduanya ke Indonesia setelah sebelumnya pernah mengunjungi Indonesia bersama Sevilla pada 2014.
"Kami sangat senang berada di sini. Semua orang di dunia sepak bola ingin menunjukkan apa yang mereka lakukan dan mencoba menyampaikan nilai-nilai dari olahraga ini. Senang sekali bisa berada di Jakarta," kata Emery saat konferensi pers di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Jumat (31/7).
"Ini adalah kedua kalinya bagi saya. Saya pernah ke sini bersama Sevilla pada tahun 2014 atau 2015. Saat itu kami memainkan beberapa pertandingan persahabatan. Kembali lagi ke sini bersama Aston Villa adalah pengalaman baru. Kami sedang dalam masa pramusim," tambahnya.
Sambutan Hangat
The Villans sudah ditunggu oleh Indonesia All Stars, tim yang dihuni oleh deretan pemain pilihan yang bermain di kompetisi Tanah Air, seperti Ezra Walian, Ze Valente, hingga Hokky Caraka.
"Kami akan memainkan pertandingan melawan tim Liga Indonesia All Star yang berisi para pemain pilihan Indonesia. Kami sangat senang bisa berada di sini dan berharap dapat menikmati tiga hari yang menyenangkan bersama masyarakat Indonesia." kata eks pelatih Arsenal itu.
"Saat ini fokus utama kami menjalani setiap sesi latihan dan mempersiapkan pertandingan. Namun, kami benar-benar merasa bahagia dan ingin mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat yang telah diberikan kepada kami."
- Rizkaart Cendradiputra (GOAL)
Tampil Tanpa Beban
Sementara itu Pelatih Indonesia All Stars Kurniawan Dwi Yulianto meminta anak asuhnya untuk menikmati pertandingan dan tampil tanpa beban, meski lawan mereka adalah pemain top yang menjadi juara Liga Europa musim lalu.
"Saya berharap mereka tidak ada tekanan, karena itu kesempatan melawan tim besar dan kesempatan mereka untuk membuktikan, bahkan mengukur kualitas individu mereka sampai di level mana. Jadi benar-benar saya ingin para pemain semua menikmati permainan, enjoy the game, dan ya mudah-mudahan memberikan perlawanan," ungkapnya.
Di sisi lain, kapten tim Ezra Walian mengungkapkan rasa bangganya bisa mendapat kesempatan menghadapi para penggawa Aston Villa secara langsung.
"Itu pertandingan spesial dan aku fokus untuk enjoy di GBK. Aku udah enam tahun di Indonesia, tapi aku belum main di GBK. Setiap kali aku main lawan Persija atau main untuk timnas, kami tidak main di GBK. Untuk saya, ini juga pertandingan spesial. Kami harus berani saat bermain melawan tim seperti itu. Harus percaya diri," ucap pemain Persik Kediri ini.
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