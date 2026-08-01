Sambut Musim Baru, Skuad Terbaik Aston Villa Siap Jajal Indonesia All Stars Di GBK

Emery mengungkapkan rasa senangnya begitu mendarat di Indonesia pada Kamis (30/7) malam, dimana ini menjadi kunjungan keduanya ke Indonesia setelah sebelumnya pernah mengunjungi Indonesia bersama Sevilla pada 2014.

"Kami sangat senang berada di sini. Semua orang di dunia sepak bola ingin menunjukkan apa yang mereka lakukan dan mencoba menyampaikan nilai-nilai dari olahraga ini. Senang sekali bisa berada di Jakarta," kata Emery saat konferensi pers di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Jumat (31/7).

"Ini adalah kedua kalinya bagi saya. Saya pernah ke sini bersama Sevilla pada tahun 2014 atau 2015. Saat itu kami memainkan beberapa pertandingan persahabatan. Kembali lagi ke sini bersama Aston Villa adalah pengalaman baru. Kami sedang dalam masa pramusim," tambahnya.



