Goal.com
Live
Spain v France - UEFA Nations League 2025 Semi-finalGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Skuad Spanyol untuk Piala Dunia 2026: Siapa saja pemain yang akan lolos ke turnamen utama di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada?

Semua yang perlu Anda ketahui tentang skuad Spanyol untuk Piala Dunia FIFA 2026

Juara Eropa saat ini, Spanyol, akan menjadi salah satu favorit untuk Piala Dunia 2026 mendatang. Tim nasional Spanyol telah mengalami transisi besar dalam beberapa tahun terakhir, dengan generasi baru bintang muda menggantikan para pemain senior.

Dengan penuh keyakinan dan energi, para pemain muda ini akan memimpin La Roja di panggung global tahun depan, setelah kampanye sukses di Euro 2024 di Jerman. Spanyol telah menunggu 12 tahun untuk mengangkat trofi internasional besar sejak tim legendaris Vicente del Bosque yang memenangkan dua gelar Kejuaraan Eropa berturut-turut dan Piala Dunia 2010.

Namun, penampilan Spanyol di Piala Dunia sejak kemenangan bersejarah pada 2010 tersebut mengecewakan. Spanyol tersingkir di fase grup pada turnamen 2014 dan keluar di babak 16 besar pada 2018 dan 2022.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa tim Spanyol saat ini memiliki kualitas, dan dengan manajer yang kompeten seperti Luis de la Fuente, La Roja akan berharap dapat memberikan dampak yang kuat di panggung terbesar tahun depan.

Lalu, seperti apa susunan pemain mereka? GOAL mengulas para pemain yang mereka miliki.

  • Spain v Türkiye - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Penjaga gawang

    Di bawah mistar gawang Spanyol, kiper Athletic Bilbao, Unai Simon, diperkirakan akan mempertahankan posisinya sebagai kiper utama tim. Sementara itu, David Raya dari Arsenal juga tampil sangat baik sejak pindah ke Emirates dan dapat menjadi opsi cadangan yangandal.

    Alex Remiro dan Robert Sanchez dari Chelsea juga merupakan alternatif menarik yang dapat dipertimbangkan oleh Luis de la Fuente untuk turnamen tahun depan.

    PemainKlub 
    Unai SimonAthletic Bilbao
    Alex RemiroReal Sociedad
    David Raya Arsenal
    Robert SanchezChelsea
    • Iklan
  • Dean HUIJSEN-spain-202503(C)Getty Images

    Para Pembela

    La Roja memiliki banyak opsi berkualitas di lini pertahanan. Bintang muda seperti Dean Huijsen dan Pau Cubarsi memiliki bakat dan semua keterampilan yang diperlukan untuk bermain di jantung lini belakang meskipun usianya masih muda.

    Robin Le Normand dari Atletico Madrid juga tampil impresif di bawah asuhan De la Fuente dan berpotensi memainkan peran kunci dalam kampanye juara Eropa di turnamen besar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada tahun depan, sementara Aymeric Laporte membawa pengalaman ke skuad.

    Di area sayap, Dani Carvajal yang berpengalaman diharapkan kembali ke skuad setelah pulih dari cedera ACL. Namun, bahkan jika pemain senior ini absen, tim De la Fuente memiliki opsi yang cukup, seperti Pedro Porro dari Tottenham dan Oscar Mingueza dari Celta Vigo, serta Marcos Llorente dari Atletico Madrid.

    Di sisi kiri, pemain seperti Alejandro Grimaldo, Alejandro Balde, dan Marc Cucurella menawarkan pilihan yang solid bagi manajer untuk dipilih.

    PemainKlub
    Pau CubarsiBarcelona
    Dean HuijsenReal Madrid
    Robin Le NormandAtletico Madrid
    Marc CucurellaChelsea
    Dani VivianAthletic Bilbao
    Dani CarvajalReal Madrid
    Alejandro BaldeBarcelona
    Alejandro GrimaldoBayer Leverkusen
    Pedro PorroTottenham
    Oscar MinguezaCelta Vigo
    Raul Asencio Real Madrid
    Pau TorresAston Villa
    Aymeric LaporteAthletic Bilbao
    Aitor ParedesAthletic Bilbao
    Nacho FernandezAl Qadsiah
    Marcos LlorenteAtlético Madrid
  • Spain v Georgia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Gelandang

    Sama seperti lini pertahanan, Spanyol juga memiliki kekuatan yang solid di lini tengah. Dengan deretan pemain kelas dunia, lini tengah asuhan De la Fuente akan memainkan peran krusial dalam kampanye Spanyol di Piala Dunia 2026. Pedri dari Barcelona telah mengalami kebangkitan total di bawah asuhan Hansi Flick di klub Spanyol tersebut. Setelah mengalami cedera di masa lalu, ia kini telah pulih sepenuhnya dan meningkatkan permainannya, dan saat ini dianggap sebagai salah satu gelandang terbaik di dunia.

    Fabian Ruiz dari PSG juga bisa memainkan peran penting untuk La Roja, setelah memimpin tim Prancis meraih treble pada musim 2024-25.

    Duo gelandang Arsenal, Mikel Merino dan Martin Zubimendi, juga merupakan dua opsi menarik untuk dipertimbangkan. Merino, meskipun secara alami seorang gelandang, sering tampil baik sebagai penyerang di bawah asuhan Mikel Arteta akibat cedera di lini depan.

    Rodri dari Manchester City juga akan menjadi tambahan penting untuk skuad di Piala Dunia. Pemain pemenang Ballon d'Or ini absen sebagian besar musim 2024-25 karena cedera ACL yang tidak beruntung.

    Mantan bintang Real Madrid, Isco, juga menunjukkan sekilas performa lamanya selama bermain di Betis dan bisa menjadi opsi berharga bagi De la Fuente di ajang bergengsi tahun depan, meskipun keterlibatannya mungkin bergantung pada kondisi kebugaran Gavi, yang sedang dalam proses pemulihan dari cedera meniscus.

    PemainKlub
    Pedri GonzalezBarcelona
    Fabian RuizPSG
    Martin ZubimendiArsenal
    GaviBarcelona
    Mikel MerinoArsenal
    IscoReal Betis
    Fermin LopezBarcelona
    Dani OlmoBarcelona
    Pablo BarriosAtletico Madrid
    Rodri Manchester City
    Marc Casado Barcelona
    Pepelu Valencia
    Alex GarciaBayer Leverkusen
    Oihan SancetAthletic Bilbao
    Nico GonzalezManchester City
    Pablo FornalsReal Betis
    Marco AsensioFenerbahce
    Ayoze PerezVillarreal
  • Spain v France - UEFA Nations League 2025 Semi-finalGetty Images Sport

    Penyerang

    Serangan Spanyol bisa dibilang merupakan kekuatan utama mereka. La Roja memiliki duet penyerang mematikan Lamine Yamal dan Nico Williams, yang mampu menembus pertahanan lawan saat bermain bersama. Yamal, meskipun masih remaja, sudah dianggap sebagai salah satu pemain terbaik di dunia saat bermain untuk Barcelona. Nico, di sisi lain, merupakan pemain bintang Athletic Bilbao dan dianggap sebagai salah satu penyerang terbaik di La Liga. Namun, impian turnamennya terkendala setelah Bilbao mengonfirmasi bahwa ia mengalami masalah pubalgia yang persisten.

    Di posisi penyerang tengah, Spanyol memiliki Alvaro Morata yang berpengalaman, yang mengangkat trofi Euro 2024 sebagai kapten tim. Mikel Oyarzabal adalah opsi solid lainnya bagi De la Fuente. Penyerang Real Sociedad ini telah memberikan kontribusi penting bagi tim nasional, termasuk mencetak gol penentu kemenangan melawan Inggris di final Euro 2024.

    Pilihan lain seperti Ferran Torres, Yeremy Pino, dan Alex Baena juga memberikan kedalaman dan fleksibilitas di lini serang.

    PemainKlub
    Lamine YamalBarcelona
    Nico WilliamsAthletic Bilbao
    Alex BaenaAtlético Madrid
    Mikel OyarzabalReal Sociedad
    Samu AghehowaPorto
    Álvaro MorataComo
    Ferran TorresBarcelona
    Yeremy PinoCrystal Palace
    JoseluAl Gharafa
    Carlos SolerReal Sociedad
    BarrenetxeaReal Sociedad
    Hugo DuroValencia
    Pablo SarabiaAl Arabi
    Adama TraoréWest Ham
    Borja IglesiasCelta Vigo
    Jorge de FrutosRayo Vallecano
    Jesus RodriguezComo
  • Spain v France - UEFA Nations League 2025 Semi-finalGetty Images Sport

    Pemain bintang Spanyol

    Seperti yang telah dilihat sebelumnya, La Roja memiliki skuad yang sangat kuat dengan pemain-pemain kelas dunia di setiap area lapangan, ditambah dengan manajer yang berkualitas tinggi. Spanyol akan bertekad untuk meraih kejayaan tertinggi, terutama dengan adanya talenta-talenta unggulan seperti ini.

    Duo Nico Williams dan Lamine Yamal menjadi sorotan utama dalam setiap pertandingan Spanyol, dan hal itu kemungkinan besar akan berlanjut di Piala Dunia jika mereka lolos. Kedua pemain muda ini memiliki kecepatan luar biasa dan keterampilan menggiring bola yang elite, mampu menembus pertahanan lawan.

    Selain dua penyerang tersebut, Pedri akan memainkan peran krusial di lini tengah, mengatur tempo permainan dan mempertahankan penguasaan bola. Di sampingnya, bintang Manchester City Rodri akan menjadi figur kunci lainnya. Rodri memenangkan Ballon d'Or pada 2024 berkat penampilannya yang brilian untuk klub dan negaranya. Ia berperan penting dalam kesuksesan Spanyol di Euro 2024 dan diharapkan memiliki dampak yang sama vitalnya di panggung terbesar, Piala Dunia.

    Di lini belakang, bintang Real Madrid Dean Huijsen diperkirakan akan menarik perhatian besar. Kemampuan bermain bolanya luar biasa dan krusial untuk menghubungkan pemain seperti Yamal dan Nico di ruang terbuka. Huijsen juga menonjol karena posisinya yang baik dan kesadaran defensifnya. Ia akan memainkan peran penting dalam mengamankan pertahanan Spanyol, kemungkinan bersama Le Normand atau Pau Cubarsi dari Barcelona.

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-GEO-ESPAFP

    Prediksi Susunan Pemain Utama Spanyol untuk Piala Dunia 2026

    De la Fuente secara konsisten lebih memilih formasi 4-3-3 sebagai pelatih Spanyol, dan tampaknya formasi tersebut akan kembali digunakan di Piala Dunia. Di posisi kiper, Unai Simon diperkirakan akan menjadi kiper utama, dengan David Raya sebagai cadangan.

    Di lini belakang, empat bek yang kemungkinan akan menjadi starter meliputi Cucurella, Cubarsi, Huijsen, dan Carvajal. Carvajal dan Cucurella memberikan lebar dan pengalaman yang sangat dibutuhkan di area sayap, sementara duet bek tengah Huijsen dan Cubarsi menawarkan kestabilan di jantung pertahanan.

    Di lini tengah, Pedri dan Zubimendi diperkirakan akan menjadi starter otomatis berdasarkan penampilan mereka baru-baru ini. Rodri juga kemungkinan akan kembali ke starting XI, asalkan ia menjaga kebugarannya; jika tidak, Fabian Ruiz kemungkinan akan menggantikannya.

    Di lini depan, sayap akan dijaga dengan baik oleh Lamine Yamal dan Nico Williams, jika yang terakhir dapat mengatasi masalah cedera, sementara Mikel Oyarzabal dari Real Sociedad diharapkan menjadi starter di posisi penyerang tengah, mengungguli Alvaro Morata dan Samuel Aghehowa.

    Susunan pemain utama Spanyol yang diprediksi (4-3-3): Simon; Cucurella, Cubarsi, Huijsen, Carvajal; Pedri, Rodri, Zubimendi; Williams, Oyarzabal, Yamal
0