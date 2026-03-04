Skuad Spanyol untuk Piala Dunia 2026: Siapa saja pemain yang akan lolos ke turnamen utama di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada?

Juara Eropa saat ini, Spanyol, akan menjadi salah satu favorit untuk Piala Dunia 2026 mendatang. Tim nasional Spanyol telah mengalami transisi besar dalam beberapa tahun terakhir, dengan generasi baru bintang muda menggantikan para pemain senior.

Dengan penuh keyakinan dan energi, para pemain muda ini akan memimpin La Roja di panggung global tahun depan, setelah kampanye sukses di Euro 2024 di Jerman. Spanyol telah menunggu 12 tahun untuk mengangkat trofi internasional besar sejak tim legendaris Vicente del Bosque yang memenangkan dua gelar Kejuaraan Eropa berturut-turut dan Piala Dunia 2010.

Namun, penampilan Spanyol di Piala Dunia sejak kemenangan bersejarah pada 2010 tersebut mengecewakan. Spanyol tersingkir di fase grup pada turnamen 2014 dan keluar di babak 16 besar pada 2018 dan 2022.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa tim Spanyol saat ini memiliki kualitas, dan dengan manajer yang kompeten seperti Luis de la Fuente, La Roja akan berharap dapat memberikan dampak yang kuat di panggung terbesar tahun depan.

Lalu, seperti apa susunan pemain mereka? GOAL mengulas para pemain yang mereka miliki.