Soal Skuad Piala Dunia 2026, Thomas Tuchel Akan Telepon 60 Pemain Inggris Yang Tak Terpilih!

Keterbukaan Tuchel telah memberi harapan kepada sekelompok besar pemain yang menemukan diri mereka melayang di pinggiran. Luke Shaw, Jack Grealish, Harry Maguire, Kyle Walker, dan Alexander-Arnold, semuanya adalah tokoh turnamen berpengalaman, termasuk di antara mereka yang berharap mendapat panggilan. Bahkan Danny Welbeck, yang terakhir kali tampil untuk Inggris pada 2018, sedang berusaha keras untuk kembali, dibantu oleh kampanye performa domestik yang diperbarui.

"Pertama-tama, ini pekerjaan saya sekarang untuk menghubungi semua orang, pemain seperti Trent," kata Tuchel ketika ditanya tentang Alexander-Arnold.

Rujukan ke Alexander-Arnold bukan kebetulan. Bek Real Madrid itu tidak tampil di Albania, dengan mantan rekan setimnya di Liverpool, Jarell Quansah, diberikan debut penuh di bek kanan. Itu adalah keputusan yang dibenarkan oleh Tuchel dengan memuji atletisitas pemain muda tersebut, kualitas membangun serangan dan konsistensinya sejak Euro U-21.

"Tentu saja saya memiliki banyak kepercayaan pada Jarell," katanya. "Saya melihat bakatnya, tetapi saya melihat paketnya. Dia tinggi, dia cepat, dia kuat dalam membangun serangan. Dia kuat dalam duel udara. Saya melihatnya bermain sangat kuat untuk Liverpool di posisi ini [bek kanan], jadi saya selalu ingin mencoba. Dan dia memainkan setiap menit untuk Leverkusen sejak Euro U-21, jadi saat ini dia sedikit lebih unggul."