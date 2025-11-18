Getty Images Sport
Soal Skuad Piala Dunia 2026, Thomas Tuchel Akan Telepon 60 Pemain Inggris Yang Tak Terpilih!
Tuchel membuka komunikasi
Keterbukaan Tuchel telah memberi harapan kepada sekelompok besar pemain yang menemukan diri mereka melayang di pinggiran. Luke Shaw, Jack Grealish, Harry Maguire, Kyle Walker, dan Alexander-Arnold, semuanya adalah tokoh turnamen berpengalaman, termasuk di antara mereka yang berharap mendapat panggilan. Bahkan Danny Welbeck, yang terakhir kali tampil untuk Inggris pada 2018, sedang berusaha keras untuk kembali, dibantu oleh kampanye performa domestik yang diperbarui.
"Pertama-tama, ini pekerjaan saya sekarang untuk menghubungi semua orang, pemain seperti Trent," kata Tuchel ketika ditanya tentang Alexander-Arnold.
Rujukan ke Alexander-Arnold bukan kebetulan. Bek Real Madrid itu tidak tampil di Albania, dengan mantan rekan setimnya di Liverpool, Jarell Quansah, diberikan debut penuh di bek kanan. Itu adalah keputusan yang dibenarkan oleh Tuchel dengan memuji atletisitas pemain muda tersebut, kualitas membangun serangan dan konsistensinya sejak Euro U-21.
"Tentu saja saya memiliki banyak kepercayaan pada Jarell," katanya. "Saya melihat bakatnya, tetapi saya melihat paketnya. Dia tinggi, dia cepat, dia kuat dalam membangun serangan. Dia kuat dalam duel udara. Saya melihatnya bermain sangat kuat untuk Liverpool di posisi ini [bek kanan], jadi saya selalu ingin mencoba. Dan dia memainkan setiap menit untuk Leverkusen sejak Euro U-21, jadi saat ini dia sedikit lebih unggul."
Veteran menunggu di dekat telepon
Tuchel tertawa melihat panjangnya daftar "untuk-dihubungi", tetapi bersikeras itu diperlukan.
"Pemain yang ada di daftar panjang kami, 55, 60 pemain, untuk menghubungi mereka, tetap berhubungan dengan mereka, menjelaskan kepada mereka mengapa mereka tidak di sini," katanya. "Menjelaskan kepada mereka apa yang harus mereka lakukan, di mana mereka dapat meningkatkan. Bisakah mereka bahkan melakukan sesuatu atau apakah itu hanya pilihan, jadi ini adalah pekerjaan saya dalam beberapa minggu dan bulan ke depan."
Namun, manajer ini bukan penggemar membuat panggilan dan menambahkan: "Ya, dan saya benci panggilan telepon. Lebih baik di FaceTime. Lalu saya melihat ekspresi, setidaknya, dan mendapatkan perasaan tentang orang tersebut. Atau saya perlu mengunjungi mereka, mengunjungi pelatihan, tempat latihan. Kami bisa melakukan kunjungan kelompok. Kami bisa melakukan Jude [Bellingham] dan Trent. Dan mengunjungi klub-klub. Dan beberapa dari mereka akan kami hubungi. Mari kita lihat. Dengar, kami baru saja menyelesaikan kamp ini dan saya pikir penting bahwa saya menghubungi semua orang, bahkan kepada orang-orang yang tidak kami pilih secara teratur untuk memberi tahu mereka di mana posisi mereka dan memberikan umpan balik yang jujur."
Kamp Inggris membuat Tuchel emosional
Manajer Inggris tampak hampir melamun saat merenungkan akhir kamp terakhir mereka tahun ini, menggambarkan betapa dalamnya ia terhubung dengan skuad.
"Ini sungguh menyakitkan bagi saya," katanya setelah mengirim skuad pulang pada hari Minggu. "Saya bilang kepada para pemain, 'Saya harus mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru sekarang, saya tidak bisa percaya dan dalam hati saya, semuanya dalam diri saya ingin bersama kalian lagi di hari Rabu di pinggir lapangan dan bertarung lagi pada hari Sabtu' dan mereka menyedot saya ke dalam semua ini. Ini sungguh luar biasa. Ini akan sangat, sangat sulit bagi saya untuk tidak memiliki pertandingan hingga Maret."
Peran Bellingham di Piala Dunia masih dalam pembentukan.
Posisi Bellingham dalam rencana jangka panjang Tuchel tidak diragukan. Masalahnya bukanlah inklusi, tetapi dampaknya. Playmaker Real Madrid itu, yang memainkan pertandingan pertama bersama timnas Inggris sejak bergabung kembali di bawah Tuchel, terlihat melambaikan tangan dengan frustrasi setelah digantikan oleh Morgan Rogers melawan Albania. Tuchel memiliki banyak pencipta serangan, dari Phil Foden hingga Cole Palmer hingga Bukayo Saka, dan memutuskan siapa yang akan memulai dalam pertandingan knockout turnamen besar adalah keputusan yang dia senang tunda. Empat bulan ke depan dan kamp Inggris berikutnya akan membantu memperjelas gambaran itu. Untuk saat ini, Tuchel berfokus pada komunikasi dan akuntabilitas.
