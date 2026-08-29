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Weston McKennie Juventus 2025 FIFA Club World CupGetty
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Skuad Juventus: McKennie absen dan, panggilan pertama untuk Grabara

Juventus
Serie A

Para pemain yang dipanggil Spalletti untuk pertandingan malam ini melawan Parma

Berikut para pemain yang dipanggil oleh Luciano Spalletti untuk pertandingan malam ini di Allianz Stadium, yang akan mempertemukan Juventus dengan Parma. Yildiz, McKennie, dan Thuram yang cedera tidak masuk skuad. Zhegrova juga absen, kian dekat dengan kepindahan. Pemanggilan pertama untuk rekrutan terbaru, kiper asal Polandia Grabara.




  • 1 Grabara

    2 Celik

    3 Bremer

    4 Gatti

    5 Locatelli

    6 Kelly

    7 Conceicao

    8 Koopmeiners

    9 Kolo Muani

    12 Douglas Luiz

    13 Boga

    14 Milik

    15 Kalulu

    17 Alajbegovic

    18 Ekhator

    20 Cambiaso

    23 Pinsoglio

    24 Rugani

    25 Vicario

    26 Lucumi

    30 David

    31 Gonzalez

    32 Cabal

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