Berikut para pemain yang dipanggil oleh Luciano Spalletti untuk pertandingan malam ini di Allianz Stadium, yang akan mempertemukan Juventus dengan Parma. Yildiz, McKennie, dan Thuram yang cedera tidak masuk skuad. Zhegrova juga absen, kian dekat dengan kepindahan. Pemanggilan pertama untuk rekrutan terbaru, kiper asal Polandia Grabara.
Getty
Diterjemahkan oleh
Skuad Juventus: McKennie absen dan, panggilan pertama untuk Grabara
1 Grabara
2 Celik
3 Bremer
4 Gatti
5 Locatelli
6 Kelly
7 Conceicao
8 Koopmeiners
9 Kolo Muani
12 Douglas Luiz
13 Boga
14 Milik
15 Kalulu
17 Alajbegovic
18 Ekhator
20 Cambiaso
23 Pinsoglio
24 Rugani
25 Vicario
26 Lucumi
30 David
31 Gonzalez
32 Cabal
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami