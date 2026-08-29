Berikut para pemain yang dipanggil oleh Luciano Spalletti untuk pertandingan malam ini di Allianz Stadium, yang akan mempertemukan Juventus dengan Parma. Yildiz, McKennie, dan Thuram yang cedera tidak masuk skuad. Zhegrova juga absen, kian dekat dengan kepindahan. Pemanggilan pertama untuk rekrutan terbaru, kiper asal Polandia Grabara.











