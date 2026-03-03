Goal.com
Skuad Inggris untuk Piala Dunia 2026: Siapa saja pemain yang akan lolos ke turnamen utama di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada?

Semua yang perlu Anda ketahui tentang skuad Inggris untuk Piala Dunia FIFA 2026

Inggris tanpa diragukan lagi merupakan salah satu kekuatan besar dalam sepak bola dunia, dengan sejumlah pemain legendaris yang pernah mengenakan jersey Tiga Singa. Namun, ketika berbicara tentang keberuntungan, tim Eropa ini seringkali kurang beruntung. Meskipun memiliki status historis yang gemilang, Inggris hanya berhasil meraih satu trofi besar, yaitu pada Piala Dunia 1966, di mana mereka mengalahkan Jerman untuk merebut gelar yang didambakan.

Sejak kemenangan ikonik tersebut, Inggris menghadapi serangkaian kekecewaan di panggung terbesar. Mereka hampir mencapai final di edisi 2018 turnamen tersebut, namun tersingkir oleh Kroasia di semifinal, meskipun sempat memimpin lebih dulu.

Pada 2022, mereka tersingkir oleh Prancis di perempat final, saat Harry Kane, dari semua orang, gagal memanfaatkan peluang krusial untuk menyamakan skor di menit-menit akhir melalui penalti. Sama seperti nasib mereka di Piala Dunia, Inggris juga mengalami kekecewaan serupa di Kejuaraan Eropa.

Tanpa pernah memenangkan Euro, mereka hampir saja meraihnya pada 2021 dan 2024, mencapai final dalam dua turnamen berturut-turut. Namun, Italia yang menghalangi mereka pada 2021, diikuti oleh Spanyol pada 2024, menandai akhir masa jabatan Gareth Southgate sebagai manajer Tim Tiga Singa.

Kini, dengan Thomas Tuchel, spesialis babak gugur, di kursi kepelatihan, para penggemar Inggris akan optimis untuk akhirnya memecahkan kutukan puluhan tahun dan mengangkat trofi ikonik di Piala Dunia FIFA 2026 mendatang. Apakah akhirnya trofi itu akan pulang? Mari kita nilai peluang mereka dengan melihat lebih dekat kekuatan skuad mereka.

  • FBL-ENG-TRAININGAFP

    Penjaga gawang

    Di antara tiang gawang, Inggris memiliki beberapa kiper terbaik di Premier League. Jordan Pickford dari Everton telah menjadi pilihan utama selama masa jabatan Gareth Southgate bersama Timnas Inggris, namun situasinya bisa berubah di bawah asuhan Thomas Tuchel.

    Dean Henderson telah menunjukkan performa yang mengesankan di Crystal Palace musim ini, dan Tuchel memberinya beberapa kesempatan starter selama pertandingan internasional musim gugur. Namun, Pickford tetap lebih sering dipilih pada akhir 2025, menunjukkan bahwa mantan manajer Chelsea ini kemungkinan akan tetap mempercayai kiper berusia 31 tahun tersebut.

    Duo Newcastle United, Nick Pope dan Aaron Ramsdale, juga merupakan opsi kuat dan bisa masuk dalam rencana Tuchel untuk turnamen di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, begitu pula James Trafford setelah pindah ke Manchester City pada musim panas.

    PemainKlub 
    Jordan PickfordEverton
    Dean HendersonCrystal Palace
    Nick PopeNewcastle United
    Aaron RamsdaleNewcastle
    James TraffordManchester City
  • Nico O'ReillyGetty Images

    Para Pembela

    Dalam hal pertahanan, Tuchel akan dihadapkan pada beberapa keputusan besar, karena skuad Inggris dipenuhi dengan opsi berkualitas. Untuk memberikan gambaran tentang kedalaman skuad, hanya di posisi bek kanan saja, Inggris memiliki enam pemain top yang bersaing. Trent Alexander-Arnold, Kyle Walker, Kieran Trippier, Valentino Livramento, Reece James, dan Rico Lewis semuanya bersaing untuk mendapatkan tempat di sisi kanan di bawah asuhan Tuchel.

    Situasi serupa terjadi di sisi kiri, meski tidak sepadat di sisi kanan, Inggris tetap memiliki kedalaman yang menonjol dengan Luke Shaw, Lewis Hall, Nico O'Reilly, dan Djed Spence yang semuanya bersaing untuk posisi starter.

    Di jantung pertahanan, Tuchel sekali lagi akan dihadapkan pada dilema pemilihan saat menentukan duet bek tengah idealnya. John Stones, Ben White, Harry Maguire, Trevoh Chalobah, Marc Guehi, dan Ezri Konsa semuanya merupakan kandidat kuat, hanya untuk menyebutkan beberapa nama. Akan menarik untuk melihat barisan pertahanan mana yang akan dipilih oleh manajer Jerman ini menjelang acara besar dalam beberapa bulan ke depan.

    PemainKlub
    Trent Alexander-ArnoldReal Madrid
    Ben WhiteArsenal
    Marc GuehiCrystal Palace
    Dan BurnNewcastle United
    Lewis HallNewcastle United
    Levi ColwillChelsea
    Fikayo TomoriAC Milan
    Luke ShawManchester United
    Joe GomezLiverpool
    Rico LewisManchester City
    Reece JamesChelsea
    Kyle WalkerBurnley
    Trevoh ChalobahChelsea
    Nico O'ReillyManchester City
    Jarell QuansahBayer Leverkusen
    Max KilmanWest Ham United
    Valentino LivramentoNewcastle United
    Djed SpenceTottenham Hotspur
    John StonesManchester City
    Keane Lewis-PotterBrentford
    Ben ChilwellStrasbourg
    Harry MaguireManchester United
    James JustinLeicester City
    Archie GrayTottenham Hotspur
    Kieran TrippierNewcastle United
    Myles Lewis-SkellyArsenal
  • Jude Bellingham Declan Rice EnglandGetty

    Gelandang

    Beralih ke lini tengah, Inggris sekali lagi memiliki banyak pilihan pemain kelas atas yang bisa dipilih. Declan Rice telah menjadi pilar penting bagi klub dan timnas, mengisi peran gelandang bertahan dengan otoritas. Sementara itu, pemain seperti Jude Bellingham, Cole Palmer, dan Phil Foden adalah permata serangan yang berpotensi menjadi bintang Inggris di turnamen tahun depan, terutama di bawah arahan taktik seperti Tuchel.

    Jack Grealish memulai musim dengan kuat saat dipinjamkan ke Everton dari Manchester City, namun cedera serius telah mengancam harapannya untuk tampil di Piala Dunia. Bintang Aston Villa yang berbakat, Morgan Rogers, telah mengajukan diri untuk masuk skuad, begitu pula Adam Wharton dan Elliot Anderson, yang keduanya dikaitkan dengan kemungkinan pindah ke Manchester United.

    Conor Gallagher kembali masuk dalam pertimbangan setelah kembali ke Inggris bersama Tottenham, sementara Eberechi Eze, Alex Scott dari Bournemouth, dan Jordan Henderson juga akan dipertimbangkan. James Maddison berharap untuk musim yang besar menjelang Piala Dunia, tetapi cedera ACL dalam pra-musim hampir menghancurkan mimpinya untuk mewakili Inggris di Amerika Serikat.

    PemainKlub
    Cole PalmerChelsea
    Jude BellinghamReal Madrid
    Phil FodenManchester City
    Declan RiceArsenal
    Jack GrealishEverton
    Jacob RamseyNewcastle
    Harvey ElliotAston Villa
    Conor GallagherTottenham Hotspur
    Kobbie MainooManchester United
    Eberechi EzeArsenal
    Curtis JonesLiverpool
    Alex ScottBournemouth
    Morgan RogersAston Villa
    James McAteeNottingham Forest
    Jordan HendersonBrentford
    Elliot AndersonNottingham Forest
    Adam WhartonCrystal Palace
  • Harry Kane England 2024Getty

    Penyerang

    PertahananSama seperti kekuatan mereka di lini tengah dan pertahanan, Inggris juga memiliki kekuatan yang solid di lini serang. Harry Kane, pencetak gol terbanyak sepanjang masa Inggris dan kapten saat ini, sekali lagi diharapkan memimpin lini depan The Three Lions di Piala Dunia tahun ini.

    Sementara itu, Bukayo Saka dari Arsenal adalah opsi mematikan lain yang bisa menjadi penentu di sayap. Di awal musim, Ollie Watkins dianggap sebagai cadangan alami untuk Kane, tetapi penurunan performa telah membuka peluang bagi pemain seperti Dominic Solanke, Dominic Calvert-Lewin, atau bahkan Ivan Toney untuk masuk ke dalam skuad.

    Anthony Gordon muda adalah talenta menarik lainnya yang bisa berkembang di bawah bimbingan Tuchel. Marcus Rashford, yang tampil impresif saat dipinjamkan ke Barcelona, juga bisa memainkan peran penting, asalkan dia berhasil masuk ke skuad akhir.

    Selain itu, Liam Delap dan Jarrod Bowen merupakan opsi kuat yang dapat dipertimbangkan Tuchel saat membentuk unit serangan yang fleksibel dan berbahaya.

    PemainKlub
    Harry KaneBayern Munich
    Bukayo SakaArsenal
    Anthony GordonNewcastle United
    Ollie WatkinsAston Villa
    Dominic SolankeTottenham Hotspur
    Marcus RashfordBarcelona
    Jadon SanchoAston Villa
    Liam DelapChelsea
    Jarrod BowenWest Ham United
    Harvey BarnesNewcastle United
    Noni MaduekeArsenal
    Danny WelbeckBrighton
    Ethan NwaneriArsenal
    Dwight McNeilEverton
    Tammy AbrahamAston Villa
    Ivan ToneyAl-Ahli
    Reiss NelsonArsenal
  • Thomas Tuchel Cole Palmer England 2025Getty

    Pemain bintang Inggris

    Seperti yang dapat kita lihat dari kekuatan skuad mereka, Tim Tiga Singa tidak kekurangan pemain bintang di kedua area lapangan. Namun, ada beberapa pemain yang benar-benar luar biasa dan yang terbaik di posisi mereka.

    Pemain seperti Cole Palmer dan Jude Bellingham telah tampil di puncak performa mereka baik untuk klub maupun tim nasional, dan sekali lagi akan menjadi kunci dalam menentukan nasib Inggris di ajang bergengsi tahun depan. Di lini depan, Harry Kane dan Bukayo Saka akan menjadi pilar penting. Kane telah memecahkan semua rekor di Bundesliga saat bermain untuk Bayern Munich, sementara Saka terus mendominasi di Premier League untuk Arsenal meskipun usianya masih muda.

    Declan Rice di posisi gelandang bertahan akan menjadi pemain kunci dalam mengendalikan lini tengah untuk The Three Lions, sementara Marc Guehi diharapkan menjadi pilar dan figur kunci dalam memimpin barisan belakang tim Tuchel.

    Trent Alexander-Arnold, di sisi lain, pindah ke Real Madrid pada musim panas, setelah menghabiskan sembilan musim bersama tim utama Liverpool. Ia mengalami beberapa cedera, namun harus menghadapi persaingan ketat dengan Reece James untuk mendapatkan tempat di area paling kompetitif di lapangan untuk Inggris.

  • Spain v England: Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    Prediksi Susunan Pemain Utama Inggris untuk Piala Dunia 2026

    Dalam hal formasi, Tuchel dikenal karena fleksibilitasnya. Manajer asal Jerman ini mampu menyesuaikan formasi timnya sesuai dengan tuntutan situasi, dan mengingat kedalaman talenta yang dimilikinya di tim Inggris, dia diharapkan melakukan hal yang sama.

    Di posisi kiper, Jordan Pickford diperkirakan akan mempertahankan posisinya sebagai kiper utama. Namun, Dean Henderson dan Nick Pope juga dapat memperkuat posisi mereka dalam beberapa bulan ke depan.

    Beralih ke lini pertahanan, Tuchel kemungkinan akan memilih salah satu dari O'Reilly atau Shaw sebagai bek kiri. Lewis Hall dari Newcastle bisa menjadi opsi menarik dari bangku cadangan, jika ia mampu mengalahkan persaingan dari Lewis-Skelly dan Spence. 

    Declan Rice adalah starter yang pasti, dengan Tuchel sejauh ini lebih memilih Anderson sebagai partnernya. Di depan mereka, trio penyerang Cole Palmer, Jude Bellingham, dan Bukayo Saka membawa kreativitas, gaya bermain yang menarik, dan ancaman gol.

    Di lini depan, Harry Kane sekali lagi diharapkan memimpin barisan serangan The Three Lions sebagai pencetak gol utama mereka.

    Susunan pemain Inggris yang diprediksi (4-2-3-1): Pickford; James, Guehi, Konsa, O'Reilly; Rice, Anderson; Saka, Palmer, Bellingham; Kane

