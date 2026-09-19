Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Maurizio SarriGetty Images
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Skuad Atalanta: Kossounou tetap di rumah, daftar lengkap

Atalanta
Serie A

Daftar pemain Inter yang dipanggil untuk laga tandang ke markas Juventus

Berikut para pemain yang dipanggil Maurizio Sarri untuk pertandingan besok pukul 18.00 di markas Juventus, untuk pekan ke-5 Serie A.



Kossounou, Hien, dan Sulemana absen.


  • Kiper: Carnesecchi, Pompei, Sportiello

    Bek: Bellanova, Bernasconi, Kolasinac, Kristensen, Mirra, Obric, Scalvini, Zappacosta

    Gelandang: Ederson, Elmas, Gaetano, Kessie, Pasalic, Samardzic, Zalewski

    Penyerang: De Ketelaere, Krstovic, Raspadori, Rowe, Scamacca


    • Iklan

    SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
Atalanta crest
Atalanta
ATA