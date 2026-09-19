Skuad Atalanta: Kossounou tetap di rumah, daftar lengkap

Berikut para pemain yang dipanggil Maurizio Sarri untuk pertandingan besok pukul 18.00 di markas Juventus, untuk pekan ke-5 Serie A.
Kossounou, Hien, dan Sulemana absen.
Berikut para pemain yang dipanggil Maurizio Sarri untuk pertandingan besok pukul 18.00 di markas Juventus, untuk pekan ke-5 Serie A.
Kossounou, Hien, dan Sulemana absen.
Kiper: Carnesecchi, Pompei, Sportiello
Bek: Bellanova, Bernasconi, Kolasinac, Kristensen, Mirra, Obric, Scalvini, Zappacosta
Gelandang: Ederson, Elmas, Gaetano, Kessie, Pasalic, Samardzic, Zalewski
Penyerang: De Ketelaere, Krstovic, Raspadori, Rowe, Scamacca
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