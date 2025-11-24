AFP
Skorsing Doping Dua Tahun Berakhir, Rekan Setim Lionel Messi Yang Terlupakan & Berstatus Jawara Piala Dunia Akhirnya Merumput Lagi
Gomez kembali beraksi setelah dua tahun
Juga dikenal sebagai Papu Gomez, gelandang berusia 37 tahun itu dinyatakan positif menggunakan terbutaline, zat B2-adrenergic terlarang yang mirip dengan salbutamol, setelah mengonsumsi sirup batuk yang ditujukan untuk anaknya. Dia terdaftar di Sevilla pada saat itu dan raksasa Spanyol tersebut segera mengakhiri kontraknya setelah kasus tersebut, yang membawa Gomez ke masa singkat bersama Monza. Dia menjalani skorsing dua tahun yang berakhir pada 18 Oktober 2025.
Gomez kembali beraksi pada hari Sabtu saat klub barunya Padova menghadapi Venezia dalam pertandingan Serie B. Dia masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-58 di tengah sambutan hangat dari para penggemar namun dia tidak dapat menghentikan timnya dari kekalahan 2-0.
'Saya tidak datang ke sini untuk jalan-jalan'
Setelah tampil pertama kali dalam lebih dari dua tahun, Gomez mengirimkan pesan tegas kepada para penggemarnya dan dunia saat dia berkata: "Saya tidak datang ke sini untuk jalan-jalan. Ambisi saya adalah membawa Padova setinggi mungkin."
Gomez sangat marah setelah mengetahui tentang larangan doping
Pada saat diskors, Gomez menunjukkan kekecewaannya karena merasa dihukum secara tidak adil. Pemenang Piala Dunia itu mengatakan kepada Corta: "Anda menggunakan kokain, merokok ganja, dan Anda mendapatkan enam bulan. Saya mendapat dua tahun karena mengambil sirup batuk anak saya. Siapa yang mengerti itu? Tapi hei, saya menerimanya dan di sini saya masih bertahan. Ya, saya sangat marah, sangat kesal. Saya kesulitan menonton sepak bola pada awalnya; saya mematikan televisi. Bagi saya, sepak bola sudah mati. Saya mengisolasi diri dan mulai bekerja dengan psikolog karena itu adalah siklus yang tidak bisa saya keluarkan."
Pemain asal Argentina itu juga merenungkan dampak emosional dari dikeluarkannya tepat setelah kemenangan terbesar dalam kariernya, mengangkat Piala Dunia di Qatar bersama Argentina: "Beberapa bulan pertama sulit karena saya tidak mengerti mengapa ini terjadi pada saya, di puncak karier saya, setelah memenangkan Piala Dunia. Tetapi hidup terkadang memberi Anda kejutan dan pukulan seperti ini. Itu membuat saya terus berjalan, seperti: 'Mengapa mereka harus memaksa saya pensiun dari sepak bola seperti ini jika saya tidak mau dan ini bukan waktunya?' Mengapa dua atau tiga orang yang mengenakan setelan jas dan dasi, yang tidak pernah bermain olahraga, harus memutuskan kapan saya harus pensiun?"
Gomez membuat Messi marah di Piala Dunia
Kapten dan bintang legendaris Argentina Messi dilaporkan merasa sangat marah setelah Gomez diduga membuat komentar yang tidak pantas tentang istrinya, Antonela Roccuzzo, selama Piala Dunia di Qatar. Seorang panelis di program 'A La Tarde' di Tartu TV mengklaim bahwa ketika para pemain Argentina merayakan di ruang ganti setelah salah satu pertandingan mereka, Gomez membuat komentar tersebut. Panelis itu mengatakan: "Semua orang senang karena mereka lolos, semua orang di ruang ganti mulai bernyanyi. Apa yang dikatakan Alejandro El Papu? 'Serahkan Antonela!' "Bayangkan mata laser Messi... Kartu merah langsung!"
