Skorsing Doping Dua Tahun Berakhir, Rekan Setim Lionel Messi Yang Terlupakan & Berstatus Jawara Piala Dunia Akhirnya Merumput Lagi

Pada saat diskors, Gomez menunjukkan kekecewaannya karena merasa dihukum secara tidak adil. Pemenang Piala Dunia itu mengatakan kepada Corta: "Anda menggunakan kokain, merokok ganja, dan Anda mendapatkan enam bulan. Saya mendapat dua tahun karena mengambil sirup batuk anak saya. Siapa yang mengerti itu? Tapi hei, saya menerimanya dan di sini saya masih bertahan. Ya, saya sangat marah, sangat kesal. Saya kesulitan menonton sepak bola pada awalnya; saya mematikan televisi. Bagi saya, sepak bola sudah mati. Saya mengisolasi diri dan mulai bekerja dengan psikolog karena itu adalah siklus yang tidak bisa saya keluarkan."

Pemain asal Argentina itu juga merenungkan dampak emosional dari dikeluarkannya tepat setelah kemenangan terbesar dalam kariernya, mengangkat Piala Dunia di Qatar bersama Argentina: "Beberapa bulan pertama sulit karena saya tidak mengerti mengapa ini terjadi pada saya, di puncak karier saya, setelah memenangkan Piala Dunia. Tetapi hidup terkadang memberi Anda kejutan dan pukulan seperti ini. Itu membuat saya terus berjalan, seperti: 'Mengapa mereka harus memaksa saya pensiun dari sepak bola seperti ini jika saya tidak mau dan ini bukan waktunya?' Mengapa dua atau tiga orang yang mengenakan setelan jas dan dasi, yang tidak pernah bermain olahraga, harus memutuskan kapan saya harus pensiun?"