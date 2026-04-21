Skenario yang benar-benar gila di Belanda! Klub harus kalah agar bisa promosi

Pemenang periode ini langsung lolos ke babak playoff promosi, yang akan digelar pada akhir musim dan menentukan tim-tim yang akan promosi ke Eredivisie selain melalui slot promosi langsung. Hal ini membuat liga tetap menarik sepanjang musim, karena tim-tim di papan tengah klasemen pun masih memiliki peluang realistis untuk promosi jika mampu tampil gemilang dalam periode tertentu.

Ada ketentuan khusus untuk kemenangan berulang atau tim yang tidak memenuhi syarat promosi seperti tim "Jong", yaitu tim cadangan dari klub-klub tradisional yang sudah mapan: Jika sebuah tim memenangkan beberapa periode atau tidak memenuhi syarat promosi, tempat playoff akan dialihkan ke tim terbaik berikutnya pada periode tersebut atau klasemen keseluruhan.

Dampaknya untuk Jumat mendatang: Kemenangan Den Bosch atas ADO bahkan bisa berdampak negatif secara olahraga. Kemenangan tersebut akan melemahkan ADO dan sekaligus membuka peluang bagi Vitesse untuk memenangkan periode penentuan. Hal itulah yang akan mengakibatkan Den Bosch terlempar dari babak playoff meskipun berada di peringkat kesembilan klasemen.