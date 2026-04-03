Skenario Salah mendekatkan Bruno Fernandes ke Arab Saudi

Masa depan pemain Portugal Bruno Fernandes bersama Manchester United masih belum jelas, di tengah adanya perbedaan pendapat di dalam klub Inggris tersebut mengenai bagaimana menangani kemungkinan kepergiannya.

Sebagian pihak di dalam klub berpendapat bahwa Bruno adalah pemain kunci yang tak tergantikan dan harus dipertahankan.

Sementara pihak lain berpendapat bahwa pemain Portugal tersebut merupakan peluang untuk merealisasikan kesepakatan penjualan besar yang dapat memperbarui skuad tim Inggris tersebut.

Pada Desember lalu, terungkap bahwa Manchester United terbuka untuk menjual Fernandes guna membiayai transfer pemain baru di lini tengah.

Jaringan CaughtOffside melaporkan bahwa Bayern Munich dan Paris Saint-Germain tertarik untuk merekrut Bruno, namun pindah ke Liga Pro Saudi tampaknya lebih realistis.