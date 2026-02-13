Skandal VAR Di Laga Kontra Atletico Madrid, Barcelona Siapkan 'Gugatan' Ke RFEF & Komite Wasit

Pertandingan antara Barcelona dan Atletico Madrid berubah menjadi perdebatan sengit setelah gol Pau Cubarsi dianulir oleh VAR di awal babak kedua. Insiden ini memicu kemarahan besar karena proses pengambilan keputusan memakan waktu hingga delapan menit. Saat itu, Barcelona sedang berupaya keras mengejar ketertinggalan defisit empat gol.

Komite Teknis Wasit (CTA) akhirnya merilis pernyataan resmi untuk menjelaskan kejadian tersebut. Menurut laporan Mundo Deportivo, penundaan yang luar biasa lama itu disebabkan oleh kegagalan teknis pada sistem Semi-Automated Offside Technology (SAOT). Padatnya jumlah pemain di dalam kotak penalti saat insiden terjadi membuat sistem gagal mengidentifikasi posisi pemain secara otomatis, memaksa petugas VAR bekerja secara manual.

Wasit VAR Pablo Gonzalez Fuertes terpaksa menarik garis offside secara konvensional menggunakan cuplikan gambar yang tersedia. CTA bersikeras bahwa keputusan akhir untuk menganulir gol tetap akurat, dengan argumen bahwa Robert Lewandowski sempat menyentuh bola yang kemudian membuat Cubarsi berada dalam posisi offside sebelum mencetak gol. Namun, penjelasan ini tidak cukup untuk meredam kekecewaan pihak tim tamu.