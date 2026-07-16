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Real Madrid CF Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

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Situasinya semakin rumit... Bintang Real Madrid berada di persimpangan jalan

Real Madrid vs Fiorentina
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J. Mourinho
E. Camavinga
Spanyol
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Portugal
Prancis

Kebenaran di Balik Negosiasi dengan United

Seiring berlanjutnya aktivitas bursa transfer musim panas, perhatian kini tertuju pada sejumlah nama besar di Real Madrid yang masa depannya semakin dipenuhi spekulasi, di tengah minat dari klub-klub besar yang berupaya memperkuat skuad mereka menjelang musim baru.

Laporan media mengungkap spekulasi seputar gelandang Prancis Eduardo Camavinga yang belum memutuskan masa depannya di Real Madrid, di tengah minat Manchester United untuk merekrutnya selama bursa transfer musim panas ini.

  • Pakar bursa transfer Fabrizio Romano menjelaskan bahwa Manchester United belum membuka negosiasi resmi apa pun dengan Real Madrid untuk mendatangkan gelandang asal Prancis tersebut, karena keinginan Camavinga yang jelas untuk tetap bertahan di “Santiago Bernabéu” dan berjuang merebut kembali posisinya di tim inti.

    Ia menambahkan bahwa klub Inggris tersebut telah menargetkan Camavinga sebagai salah satu prioritas utama untuk memperkuat lini tengah pasca kepergian Casemiro, namun mereka tidak akan mengambil langkah untuk menyelesaikan transfer tersebut kecuali sang pemain sendiri yang meminta untuk hengkang dari Real Madrid.

    Meskipun pemain berusia 23 tahun itu menjalani musim yang mengecewakan pada musim 2025-2026, ia berupaya untuk kembali ke performa terbaiknya dan mendapatkan kepercayaan dari pelatih baru, José Mourinho.

    Romano menyebutkan bahwa Real Madrid tidak keberatan menjual Camavinga untuk meringankan beban gaji, namun keinginan sang pemain untuk tetap bertahan menghambat langkah apa pun menuju kepergiannya.

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  • Sementara itu, jurnalis Spanyol Rubén Martín menegaskan bahwa situasi Camavinga semakin rumit, sambil menjelaskan bahwa sang pemain masih bertekad untuk tetap bertahan dan meyakinkan Mourinho akan pentingnya perannya dalam tim.

    Ia menambahkan: “Saya melihat situasi Camavinga semakin rumit. Pertama, sang pemain ingin tetap bertahan dan meyakinkan Mourinho bahwa ia mampu memainkan peran penting. Selain itu, Real Madrid tidak ingin melepasnya dengan harga murah. Di dalam klub, mereka memantau pasar transfer, tetapi mereka berpendapat bahwa ia tidak boleh hengkang dengan harga berapa pun.”

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