Situasinya semakin rumit... Bintang Real Madrid berada di persimpangan jalan

Pakar bursa transfer Fabrizio Romano menjelaskan bahwa Manchester United belum membuka negosiasi resmi apa pun dengan Real Madrid untuk mendatangkan gelandang asal Prancis tersebut, karena keinginan Camavinga yang jelas untuk tetap bertahan di “Santiago Bernabéu” dan berjuang merebut kembali posisinya di tim inti.

Ia menambahkan bahwa klub Inggris tersebut telah menargetkan Camavinga sebagai salah satu prioritas utama untuk memperkuat lini tengah pasca kepergian Casemiro, namun mereka tidak akan mengambil langkah untuk menyelesaikan transfer tersebut kecuali sang pemain sendiri yang meminta untuk hengkang dari Real Madrid.

Meskipun pemain berusia 23 tahun itu menjalani musim yang mengecewakan pada musim 2025-2026, ia berupaya untuk kembali ke performa terbaiknya dan mendapatkan kepercayaan dari pelatih baru, José Mourinho.

Romano menyebutkan bahwa Real Madrid tidak keberatan menjual Camavinga untuk meringankan beban gaji, namun keinginan sang pemain untuk tetap bertahan menghambat langkah apa pun menuju kepergiannya.

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