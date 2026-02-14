Sir Jim Ratcliffe menyampaikan permohonan maaf kepada Glazers setelah pernyataan kontroversial tentang imigrasi yang dilontarkan oleh petinggi Manchester United

Ratcliffe, pemegang saham minoritas Manchester United dan CEO INEOS, telah secara resmi meminta maaf kepada para pemilik klub setelah mendapat reaksi keras atas komentarnya tentang imigrasi di Inggris. Laporan menyebutkan Ratcliffe secara pribadi menghubungi keluarga Glazer untuk menjelaskan diri dan kegaduhan yang ditimbulkan oleh perkataannya, sementara klub kini mengevaluasi dampak potensial terhadap reputasi dan kemitraan komersialnya.

Ratcliffe memicu kemarahan ketika ia mengklaim imigran telah "menjajah" Inggris selama wawancara, memicu kecaman dari Perdana Menteri Sir Keir Starmer, yang menuntut permintaan maaf publik. Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) dilaporkan sedang meninjau pernyataan tersebut dan dapat meluncurkan penyelidikan formal. Wali Kota Manchester Andy Burnham juga menyerukan tindakan terhadap miliarder yang tinggal di Monaco.