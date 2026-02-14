Getty Images Sport
Sir Jim Ratcliffe menyampaikan permohonan maaf kepada Glazers setelah pernyataan kontroversial tentang imigrasi yang dilontarkan oleh petinggi Manchester United
Ratcliffe menyampaikan permohonan maaf secara resmi.
Ratcliffe, pemegang saham minoritas Manchester United dan CEO INEOS, telah secara resmi meminta maaf kepada para pemilik klub setelah mendapat reaksi keras atas komentarnya tentang imigrasi di Inggris. Laporan menyebutkan Ratcliffe secara pribadi menghubungi keluarga Glazer untuk menjelaskan diri dan kegaduhan yang ditimbulkan oleh perkataannya, sementara klub kini mengevaluasi dampak potensial terhadap reputasi dan kemitraan komersialnya.
Ratcliffe memicu kemarahan ketika ia mengklaim imigran telah "menjajah" Inggris selama wawancara, memicu kecaman dari Perdana Menteri Sir Keir Starmer, yang menuntut permintaan maaf publik. Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) dilaporkan sedang meninjau pernyataan tersebut dan dapat meluncurkan penyelidikan formal. Wali Kota Manchester Andy Burnham juga menyerukan tindakan terhadap miliarder yang tinggal di Monaco.
Kemitraan komersial terancam
The Glazers dilaporkan sangat khawatir tentang bagaimana komentar Ratcliffe dapat mempengaruhi sponsor dan mitra komersial United, serta rencana klub untuk stadion baru. Burnham menyebut komentar tersebut "tidak akurat, menghina, dan provokatif," memicu kekhawatiran tentang potensi gangguan dalam negosiasi terkait revitalisasi Old Trafford atau pembangunan stadion baru senilai £1 miliar yang diumumkan tahun lalu.
Rencana stadion masa depan United sangat bergantung pada keselarasan antara klub, dewan lokal, dan otoritas Greater Manchester. Kerusakan hubungan dengan pemimpin kota atau investor dapat mempersulit proyek yang dianggap vital untuk meningkatkan nilai jangka panjang klub.
Pernyataan publik Ratcliffe
Pada Kamis, Ratcliffe menyampaikan permohonan maaf secara terbuka, menjelaskan pernyataannya. Ia mengatakan: "Saya menyesal bahwa pilihan kata-kata saya telah menyinggung sebagian orang di Inggris dan Eropa, tetapi penting untuk membahas isu imigrasi yang terkendali dan dikelola dengan baik yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Komentar saya disampaikan saat menjawab pertanyaan tentang kebijakan Inggris di KTT Industri Eropa di Antwerp, di mana saya membahas pentingnya pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, keterampilan, dan manufaktur di Inggris."
Ia menambahkan: "Tujuan saya adalah menekankan bahwa pemerintah harus mengelola migrasi bersamaan dengan investasi dalam keterampilan, industri, dan lapangan kerja agar kemakmuran jangka panjang dapat dinikmati oleh semua orang. Sangat penting bagi kita untuk mempertahankan diskusi terbuka tentang tantangan yang dihadapi Inggris."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Meskipun permintaan maaf Ratcliffe mungkin dapat meredakan ketegangan untuk saat ini, klub tetap menghadapi pengawasan ketat dari media dan mitra-mitra lainnya.
Ratcliffe telah terlibat secara intensif dalam United sejak ia membeli saham senilai £1,25 miliar pada tahun 2024, yang memberinya pengaruh atas arah klub baik di dalam maupun di luar lapangan. Ia kini perlu bekerja sama dengan pihak-pihak di balik layar untuk memperbaiki kerusakan yang telah ia sebabkan.
