Ratcliffe berbicara kepadaSky News dan membuat klaim mengejutkan bahwa Inggris telah "dijajah oleh imigran".

Dia mengatakan: "Anda tidak bisa memiliki ekonomi dengan sembilan juta orang yang menerima tunjangan dan tingkat imigran yang sangat tinggi," katanya. "Maksud saya, Inggris telah dijajah. Biayanya terlalu besar.

"Inggris telah dijajah oleh imigran, benar kan? Maksud saya, populasi Inggris pada 2020 adalah 58 juta, sekarang menjadi 70 juta. Itu berarti 12 juta orang."

Ratcliffe salah, karena Kantor Statistik Nasional menunjukkan bahwa populasi Inggris pada 2020 adalah 67 juta pada pertengahan 2020, dan diperkirakan mencapai 70 juta pada 2024. Tahun terakhir di mana klaim Ratcliffe mungkin benar adalah 2000, ketika diperkirakan ada 58,9 juta orang di Inggris.

Tidak mengherankan, Ratcliffe juga menyatakan dukungannya untuk pemimpin Reform, Nigel Farage, dengan menambahkan: "Saya pikir Nigel adalah orang yang cerdas, dan saya pikir dia memiliki niat baik. Tapi dalam arti tertentu, Anda bisa mengatakan hal yang sama tentang Keir Starmer. Saya pikir dibutuhkan seseorang yang bersedia menjadi tidak populer untuk sementara waktu agar masalah besar dapat diselesaikan."

Ratcliffe tinggal di Monaco.