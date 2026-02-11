Getty Images
Sir Jim Ratcliffe menghadapi reaksi keras setelah pernyataan kontroversial pemilik bersama Manchester United yang menyebut negara tersebut "dikuasai oleh imigran".
Teriakan menghebohkan Ratcliffe
Ratcliffe berbicara kepadaSky News dan membuat klaim mengejutkan bahwa Inggris telah "dijajah oleh imigran".
Dia mengatakan: "Anda tidak bisa memiliki ekonomi dengan sembilan juta orang yang menerima tunjangan dan tingkat imigran yang sangat tinggi," katanya. "Maksud saya, Inggris telah dijajah. Biayanya terlalu besar.
"Inggris telah dijajah oleh imigran, benar kan? Maksud saya, populasi Inggris pada 2020 adalah 58 juta, sekarang menjadi 70 juta. Itu berarti 12 juta orang."
Ratcliffe salah, karena Kantor Statistik Nasional menunjukkan bahwa populasi Inggris pada 2020 adalah 67 juta pada pertengahan 2020, dan diperkirakan mencapai 70 juta pada 2024. Tahun terakhir di mana klaim Ratcliffe mungkin benar adalah 2000, ketika diperkirakan ada 58,9 juta orang di Inggris.
Tidak mengherankan, Ratcliffe juga menyatakan dukungannya untuk pemimpin Reform, Nigel Farage, dengan menambahkan: "Saya pikir Nigel adalah orang yang cerdas, dan saya pikir dia memiliki niat baik. Tapi dalam arti tertentu, Anda bisa mengatakan hal yang sama tentang Keir Starmer. Saya pikir dibutuhkan seseorang yang bersedia menjadi tidak populer untuk sementara waktu agar masalah besar dapat diselesaikan."
Ratcliffe tinggal di Monaco.
Ratcliffe menyadari popularitas Manchester United.
Ratcliffe telah mengawasi pemotongan besar-besaran di Old Trafford, dengan banyak pekerja kehilangan pekerjaan mereka pada saat klub tersebut secara rutin menghabiskan jutaan poundsterling di bursa transfer.
Mengenai popularitasnya di Old Trafford, ia mengatakan: "Saya sudah melihat banyak hal seperti ini di klub sepak bola. Jika Anda melakukan hal-hal sulit, yang menurut kami harus dilakukan di Manchester United... kami merasa itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Tapi Anda memang menjadi sangat tidak populer untuk sementara waktu."
Ia menambahkan: "Nah, saya sangat tidak populer di Manchester United karena kami telah melakukan banyak perubahan. Tapi menurut saya, itu untuk kebaikan. Dan saya pikir kami mulai melihat bukti di klub sepak bola bahwa hal itu mulai membuahkan hasil.
"Tapi Anda menghadapi masalah yang sama dengan negara. Jika Anda benar-benar ingin menangani masalah besar imigrasi, dengan orang-orang yang memilih menerima tunjangan daripada bekerja untuk hidup, jika Anda ingin menangani itu, maka Anda harus melakukan hal-hal yang tidak populer dan menunjukkan keberanian."
Reaksi negatif di media sosial
Para penggemar sudah mulai menyerang Ratcliffe karena komentarnya.
@JibbaJabb menanggapi postingan Sky: "Itu akan disambut baik oleh para pemain asing di tim #mufc-nya. Betapa bodohnya dia."
@MarillionMark mengatakan: "Seorang imigran penghindar pajak dari Monaco yang bicara omong kosong dan salah mengutip semua fakta dan angka. Sekarang jelas betapa dia tidak menghargai staf setia dan pekerja keras di United, beberapa di antaranya sudah bekerja di sana puluhan tahun. Orang ini benar-benar sampah!"
@Mugs7 menambahkan: "Mengeluh bahwa terlalu banyak orang yang menerima tunjangan, padahal dia mem-PHK 450 orang dalam dua tahun di Utd!! Dia sendiri tinggal di luar negeri di surga pajak Monaco dan Swiss. Utd juga dimiliki oleh orang Amerika. Buatlah itu masuk akal."
@NinaMc789 mengatakan: "Untung saja Sir Grim tidak tinggal di sini! Komentar yang mengerikan."
@Peteholly1971 menyimpulkan : "Otak Jim sudah dipenuhi oleh omong kosong."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Manchester United akan bertanding melawan Everton pada hari Senin. Belum jelas apakah Ratcliffe akan hadir dalam pertandingan tersebut. Saat ini, klub tersebut berada di peringkat keempat klasemen Premier League di bawah manajer interim Michael Carrick. Mereka saat ini unggul satu poin dari Chelsea di peringkat kelima, dan tertinggal 11 poin dari pemuncak klasemen Arsenal.
Diterjemahkan secara otomatis oleh GOAL-e
