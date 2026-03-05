Sir Jim Ratcliffe disarankan untuk berhenti mengejar keuntungan di Manchester United dan fokus pada trofi, sementara mantan striker Red Devils mempertanyakan niat INEOS dan Glazers

Di bawah kepemimpinan manajer legendaris Sir Alex Ferguson, United berhasil mendominasi kompetisi domestik dan Eropa. Saat mengucapkan selamat tinggal kepada pelatih ikonik tersebut pada 2013, Setan Merah telah mengoleksi 13 gelar Premier League dan beberapa gelar Liga Champions dalam daftar prestasi bersejarah mereka.

City telah menambah koleksi gelar juara Liga Inggris mereka menjadi delapan - di era modern - dan menaklukkan Eropa sebagai bagian dari kesuksesan Treble mereka pada musim 2022-23. Di bawah kepemimpinan Pep Guardiola, mereka telah mengubah Manchester dari warna merah menjadi biru langit.

United telah menghabiskan lebih dari satu dekade berjuang untuk kembali ke puncak, dengan sedikit hasil yang terlihat dari investasi besar di bursa transfer. Pertanyaan terus diajukan kepada para petinggi di ruang direksi, dengan Ratcliffe dan INEOS sedikit melakukan upaya untuk meredakan sentimen anti-Glazer.

The Red Devils tetap menjadi daya tarik besar dan salah satu entitas olahraga paling kuat di dunia, dan Rossi yakin hal itu akan menjadi modal bagi mereka. Kemajuan tertentu telah dicapai baru-baru ini di bawah pelatih interim Michael Carrick, dengan peluang finis di empat besar kembali terbuka di Old Trafford.