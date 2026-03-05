Getty/GOAL
Sir Jim Ratcliffe disarankan untuk berhenti mengejar keuntungan di Manchester United dan fokus pada trofi, sementara mantan striker Red Devils mempertanyakan niat INEOS dan Glazers
Kapan Ferguson pensiun? Manchester United telah mengalami penurunan performa sejak saat itu.
Di bawah kepemimpinan manajer legendaris Sir Alex Ferguson, United berhasil mendominasi kompetisi domestik dan Eropa. Saat mengucapkan selamat tinggal kepada pelatih ikonik tersebut pada 2013, Setan Merah telah mengoleksi 13 gelar Premier League dan beberapa gelar Liga Champions dalam daftar prestasi bersejarah mereka.
City telah menambah koleksi gelar juara Liga Inggris mereka menjadi delapan - di era modern - dan menaklukkan Eropa sebagai bagian dari kesuksesan Treble mereka pada musim 2022-23. Di bawah kepemimpinan Pep Guardiola, mereka telah mengubah Manchester dari warna merah menjadi biru langit.
United telah menghabiskan lebih dari satu dekade berjuang untuk kembali ke puncak, dengan sedikit hasil yang terlihat dari investasi besar di bursa transfer. Pertanyaan terus diajukan kepada para petinggi di ruang direksi, dengan Ratcliffe dan INEOS sedikit melakukan upaya untuk meredakan sentimen anti-Glazer.
The Red Devils tetap menjadi daya tarik besar dan salah satu entitas olahraga paling kuat di dunia, dan Rossi yakin hal itu akan menjadi modal bagi mereka. Kemajuan tertentu telah dicapai baru-baru ini di bawah pelatih interim Michael Carrick, dengan peluang finis di empat besar kembali terbuka di Old Trafford.
Tetangga yang berisik: Manchester United diberitahu bahwa satu-satunya cara untuk mengalahkan City.
Ketika ditanya apakah Manchester United bisa mengalahkan Manchester City dalam lima tahun ke depan dan merebut kembali supremasi di Manchester, Rossi - yang berbicara bekerja sama dengan talkSPORT Bet Online Slots - mengatakan kepada GOAL tentangmasalah-masalah yang perlu diatasi di luar lapangan: “Itu menarik. Tahu kan, apakah pemilik Manchester United peduli menjadi yang terbesar dalam hal trofi, gelar, atau pendapatan?”
“Ada dua cara berbeda untuk melihatnya. Bagi orang yang peduli dengan sepak bola, semuanya tentang gelar, semuanya tentang menang, semuanya tentang menjadi yang terbaik. Sepak bola telah berubah. Sekarang semuanya tentang uang di luar sepak bola terlebih dahulu. Dan, Anda tahu, mereka adalah yang teratas. Mereka masih yang teratas, menurut saya, kan? Di sepak bola global, jika tidak, mereka berada di bawah Real Madrid atau Barcelona atau apa pun.
“Jadi, apa yang paling mereka pedulikan? Para penggemar peduli pada gelar juara. Saya peduli pada gelar juara. Saya yakin para pemain juga peduli pada gelar juara, dan itu wajar. Seharusnya memang begitu. Kita akan lihat. Kita akan lihat apakah hal itu akan disampaikan oleh manajemen kepada para pemain dan bagaimana kita ingin kembali meraih gelar juara daripada menjadi tim dengan pendapatan tertinggi di dunia.”
Transfer bisnis: Apakah Manchester United masih menarik bagi pemain-pemain terbaik di dunia?
Ketika ditanya apakah Manchester United akan kembali menjadi destinasi utama bagi para pemain terbaik dunia - seperti saat dia bermain bersama Cristiano Ronaldo dan Wayne Rooney - Rossi menambahkan: “Saya pikir mereka masih demikian. Saya pikir orang-orang masih bermimpi untuk bermain di Manchester United. Itu adalah klub terbesar di dunia. Jadi, setiap kali ada kesempatan, saya merasa mereka mampu menarik pemain-pemain tersebut.
“Manchester United, menurut saya, selalu menjadi tujuan bagi pemain-pemain terbaik, bagi pemain muda. Itu masih klub terbaik di dunia. Mereka hanya perlu kembali ke jalur yang benar dalam hal hasil.
“Tahun ini, mereka melakukan pekerjaan yang bagus dengan Carrick, menggantikan [Ruben] Amorim, dan mampu menemukan identitas lagi, menemukan cara bermain Manchester United. Orang-orang selalu membicarakan gol-gol tertentu yang dicetak yang terlihat seperti cara bermain di era Fergie. Dan begitu Anda menemukan identitas itu, saya merasa Anda bisa membangun di atasnya.
“Dan tahun ini, mereka harus realistis bahwa tujuan mereka adalah kembali ke sepak bola Eropa, kembali ke Liga Champions. Dan saya pikir mereka berada di jalur yang baik untuk melakukannya. Dan ya, tahun depan, mereka bisa membangun sesuatu, memiliki kontinuitas, semoga dengan Carrick dan kembali meraih kemenangan. Mereka tampaknya kembali berada di jalur yang benar, United.”
Pencapaian trofi: Rekor Manchester United dibandingkan dengan Manchester City sejak 2013
Sejak Ferguson pensiun, United telah memenangkan dua trofi FA Cup, beberapa kali trofi League Cup, dua kali trofi Community Shield, dan trofi Europa League. Dalam periode yang sama, City telah mengumpulkan 21 trofi.
Guardiola membawa timnya bersaing untuk empat gelar musim ini - baik di dalam maupun luar negeri - sementara Setan Merah mencapai titik terendah dalam 111 tahun ketika tersingkir dari kedua kompetisi piala domestik di babak pertama dan tidak memiliki agenda sepak bola Eropa pada musim 2025-26.
