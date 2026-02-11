Getty
Sir Jim Ratcliffe dikritik oleh Keir Starmer setelah Perdana Menteri menyerang pernyataan kontroversial pemilik bersama Manchester United tentang imigran.
Ratcliffe melontarkan serangan keras terkait imigrasi.
Tycoon petrokimia yang membeli 27 persen saham United pada tahun 2024 untuk mengambil alih operasional sepak bola klub tersebut, menyerang balik saat berbicara dengan editor ekonomi Sky News, Ed Conway. Ia mengatakan: "Anda tidak bisa memiliki ekonomi dengan sembilan juta orang yang menerima tunjangan dan tingkat imigran yang sangat tinggi," katanya. "Maksud saya, Inggris telah dijajah. Ini menghabiskan terlalu banyak uang.
"Inggris telah dijajah oleh imigran, bukan begitu? Maksud saya, populasi Inggris pada tahun 2020 adalah 58 juta, sekarang menjadi 70 juta. Itu berarti 12 juta orang."
Badan Statistik Nasional tampaknya bertentangan dengan klaim Ratcliffe, dengan menyatakan bahwa populasi Inggris adalah 58 juta pada tahun 2000. Populasi meningkat dari 67 juta pada tahun 2020 menjadi perkiraan 70 juta pada tahun 2024.
- AFP
Starmer mendesak Ratcliffe untuk meminta maaf.
Ratcliffe juga mengkritik Starmer dalam wawancara tersebut, dengan mengatakan bahwa Perdana Menteri terlalu baik hati dan bahwa negara membutuhkan pemimpin yang siap menjadi tidak populer untuk sementara waktu demi menyelesaikan masalah-masalah besar. Ia memuji pemimpin Reform, Nigel Farage, yang telah berjanji untuk mendeportasi migran ilegal dan secara signifikan mengurangi migrasi legal, dengan menyebutnya sebagai "orang yang cerdas" dengan "niat baik".
Ratcliffe mengakui bahwa ia menghadapi penolakan atas kepemimpinannya di United, termasuk langkah-langkah penghematan biaya yang mengakibatkan lebih dari 600 pekerja di-PHK. Ratcliffe juga mengawasi keputusan untuk memperpanjang kontrak Erik ten Hag sebagai pelatih pada 2024, hanya untuk memecatnya empat bulan kemudian. Ia juga memecat direktur olahraga Dan Ashworth lima bulan setelah ia menjabat, mengabaikan keberatannya terhadap Ruben Amorim, yang kemudian dipecat 14 bulan setelah ditunjuk.
"Yah, saya sangat tidak populer di Manchester United karena kami telah melakukan banyak perubahan," katanya. "Tapi menurut saya, itu untuk kebaikan. Dan saya pikir kita mulai melihat bukti di klub sepak bola bahwa itu mulai membuahkan hasil. Tapi Anda memiliki masalah yang sama dengan negara ini. Jika Anda benar-benar ingin menangani masalah besar imigrasi, dengan orang-orang yang memilih untuk menerima tunjangan daripada bekerja untuk hidup, jika Anda ingin menangani itu, maka Anda harus melakukan hal-hal yang tidak populer dan menunjukkan keberanian."
Starmer segera menanggapi Ratcliffe, menyebut komentarnya "menyinggung dan salah". Dia menambahkan: "Britania Raya adalah negara yang bangga, toleran, dan beragam. Jim Ratcliffe harus meminta maaf."
Farage menanggapi komentar Starmer dengan mengatakan: "Inggris telah mengalami imigrasi massal yang belum pernah terjadi sebelumnya yang telah mengubah karakter banyak daerah di negara kita. Partai Buruh mungkin mencoba mengabaikan hal itu, tetapi Reform tidak akan melakukannya."
Kelompok pendukung Manchester United juga mengecam Ratcliffe.
Perdana Menteri bukanlah satu-satunya orang yang mengkritik Ratcliffe atas wawancara Sky-nya. Kelompok pendukung Manchester United, The 1958, yang telah mengadakan berbagai protes terhadap Ratcliffe karena menaikkan harga tiket serta menargetkan pemilik mayoritas Glazer family, menyebut komentarnya "tidak bijaksana".
"Sekali lagi, ini merupakan malu besar, baik di depan kamera maupun saat diwawancarai," kata kelompok tersebut dalam sebuah pernyataan. "Mengomentari masalah negara kita sambil tinggal di Monaco untuk menghindari pembayaran pajak sudah cukup buruk. Namun, komentarnya tentang Manchester United sangat mengkhawatirkan. Jika ukuran perbaikan yang dia maksud adalah mempekerjakan manajer interim setelah memecat pilihan pertama mereka karena keputusan mempekerjakan Amorim sejak awal adalah keputusan yang buruk, maka juri masih ragu.
"Performa Michael Carrick hanyalah keberuntungan, bukan strategi pengembangan jangka panjang yang terukur, dan kepemilikan saat ini tidak bisa mengambil kredit apa pun. Jelas manajer berikutnya akan mengubah sistem lagi. Jika dia tidak melihat alasan mengapa dia tidak populer, maka dia benar-benar tersesat. Benar-benar tidak memahami basis penggemar inti yang membuat klub kami menjadi apa adanya hari ini. Ini adalah pernyataan yang mengkhawatirkan dalam banyak hal dan bagi semua pendukung yang hadir di pertandingan."
- Getty Images Sport
Manchester United dibangun atas dasar keragaman.
Klub Pendukung Muslim Manchester United menyatakan bahwa mereka "sangat prihatin" dengan pernyataan Ratcliffe. Pernyataan mereka berbunyi: "Istilah 'dijajah' tidak netral, ia mencerminkan bahasa yang sering digunakan dalam narasi sayap kanan yang menggambarkan migran sebagai penjajah dan ancaman demografis. Retorika semacam itu memiliki konsekuensi nyata di dunia nyata. Inggris telah mengalami peningkatan yang berkelanjutan dalam kejahatan kebencian dalam beberapa tahun terakhir, termasuk peningkatan Islamofobia, anti-Semitisme, serangan yang didorong oleh ras, dan permusuhan terhadap migran dan orang-orang berkulit berwarna.
"Manchester United adalah klub global yang dibangun atas keragaman – pemain, staf, dan pendukung dari berbagai latar belakang, agama, dan etnis. Kekuatan klub kami dan negara kami terletak pada keragaman tersebut."
Organisasi amal anti-rasisme dalam sepak bola, Kick It Out, mengatakan: "Komentar Sir Jim Ratcliffe sangat memalukan dan sangat memecah belah pada saat sepak bola begitu banyak berperan dalam mempersatukan komunitas. Selain angka-angka yang tidak akurat yang disebutkan, penting untuk mengingatkan dia bahwa Manchester United memiliki basis penggemar yang beragam dan bermain di kota yang sejarah budayanya diperkaya oleh imigran. Bahasa dan kepemimpinan semacam ini tidak punya tempat di sepak bola Inggris, dan kami yakin kebanyakan penggemar akan merasa sama."
Diterjemahkan secara otomatis oleh GOAL-e
Iklan