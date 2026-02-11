Ratcliffe juga mengkritik Starmer dalam wawancara tersebut, dengan mengatakan bahwa Perdana Menteri terlalu baik hati dan bahwa negara membutuhkan pemimpin yang siap menjadi tidak populer untuk sementara waktu demi menyelesaikan masalah-masalah besar. Ia memuji pemimpin Reform, Nigel Farage, yang telah berjanji untuk mendeportasi migran ilegal dan secara signifikan mengurangi migrasi legal, dengan menyebutnya sebagai "orang yang cerdas" dengan "niat baik".

Ratcliffe mengakui bahwa ia menghadapi penolakan atas kepemimpinannya di United, termasuk langkah-langkah penghematan biaya yang mengakibatkan lebih dari 600 pekerja di-PHK. Ratcliffe juga mengawasi keputusan untuk memperpanjang kontrak Erik ten Hag sebagai pelatih pada 2024, hanya untuk memecatnya empat bulan kemudian. Ia juga memecat direktur olahraga Dan Ashworth lima bulan setelah ia menjabat, mengabaikan keberatannya terhadap Ruben Amorim, yang kemudian dipecat 14 bulan setelah ditunjuk.

"Yah, saya sangat tidak populer di Manchester United karena kami telah melakukan banyak perubahan," katanya. "Tapi menurut saya, itu untuk kebaikan. Dan saya pikir kita mulai melihat bukti di klub sepak bola bahwa itu mulai membuahkan hasil. Tapi Anda memiliki masalah yang sama dengan negara ini. Jika Anda benar-benar ingin menangani masalah besar imigrasi, dengan orang-orang yang memilih untuk menerima tunjangan daripada bekerja untuk hidup, jika Anda ingin menangani itu, maka Anda harus melakukan hal-hal yang tidak populer dan menunjukkan keberanian."

Starmer segera menanggapi Ratcliffe, menyebut komentarnya "menyinggung dan salah". Dia menambahkan: "Britania Raya adalah negara yang bangga, toleran, dan beragam. Jim Ratcliffe harus meminta maaf."

Farage menanggapi komentar Starmer dengan mengatakan: "Inggris telah mengalami imigrasi massal yang belum pernah terjadi sebelumnya yang telah mengubah karakter banyak daerah di negara kita. Partai Buruh mungkin mencoba mengabaikan hal itu, tetapi Reform tidak akan melakukannya."