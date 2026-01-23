Getty Images Sport
Sinyal Bahaya di Stamford Bridge: Cole Palmer Bisa Tinggalkan Chelsea?
Peringatan Desailly
Masa depan Palmer diragukan setelah laporan bahwa pemain berusia 23 tahun itu "tidak terlalu menikmati kehidupan" di Chelsea . Meskipun memulai kariernya dengan gemilang di Stamford Bridge, di mana ia membantu klub meraih gelar Liga Konferensi Eropa dan Piala Dunia Antarklub, Palmer dilaporkan "tidak nyaman" di London dan kesulitan mengatasi rasa rindu kampung halaman.
Menurut laporan, sang bintang "merindukan teman-temannya di kampung halaman" di barat laut Inggris. Ketidakpuasan pribadi ini telah memicu spekulasi bahwa ia mungkin tergoda untuk kembali ke Manchester City musim panas ini, terutama jika situasi manajerial di Etihad Staadium berubah. Meskipun Palmer menandatangani perpanjangan kontrak yang menguntungkan pada tahun 2024 yang membuatnya tetap di Chelsea hingga 2033, kebahagiaan sang pemain di luar lapangan telah menjadi topik pembicaraan utama karena ia kesulitan untuk mengulangi performa terbaiknya selama musim 2025/26 yang dilanda cedera.
Faktor Maresca
Potensi kepindahan semakin rumit dengan spekulasi yang melibatkan Pep Guardiola dan mantan bos Chelsea Enzo Maresca. Maresca, yang dipecat oleh The Blues pada Tahun Baru, telah dikaitkan erat dengan pekerjaan di Manchester City jika Guardiola memutuskan untuk pergi pada akhir musim.
Telah terungkap bahwa Maresca telah memberi tahu Chelsea dalam tiga kesempatan terpisah bahwa ia telah mengadakan pembicaraan dengan City sebelum pemecatannya. Jika pelatih asal Italia itu mengambil alih kendali The Cityzens, hal itu dapat membuka jalan bagi Palmer untuk mengikutinya. Penyerang tersebut menikmati peran penting di bawah asuhan Maresca, sering ditempatkan di berbagai posisi di lini serang. Reuni dengan manajer yang mempercayainya, dikombinasikan dengan kembali ke kota asalnya, bisa menjadi tawaran yang tak tertahankan bagi pemain yang saat ini kecewa dengan kehidupan di London.
"Dia akan meminta pergi"
Di tengah rumor yang beredar, legenda Chelsea Desailly memberikan penilaian yang blak-blakan tentang situasi tersebut. Mantan pemenang Piala Dunia itu percaya bahwa ambisi profesional, bukan hanya faktor geografis, akan menjadi faktor penentu. Desailly mengklaim bahwa Palmer tidak akan bertahan dan bersabar lebih lama lagi, dengan dia secara efektif telah menetapkan batas waktu dua tahun untuk proyek klub tersebut.
"Pertanyaannya adalah apakah dia merasa Chelsea akan memenangkan Liga Primer dalam dua musim ke depan," kata Desailly kepada Card Player. "Jika tidak, saya yakin dia akan mengajukan permintaan transfer ke klub yang akan membangun sistem di sekitarnya."
Desailly mendesak manajer baru Liam Rosenior untuk memberikan stabilitas yang diinginkan Palmer. "Saya percaya Palmer menginginkan lebih banyak stabilitas dan sistem yang dibangun untuknya," jelasnya. "Saya ingin dia tetap di Stamford Bridge karena dia memiliki peran kunci dalam tim."
Desailly juga beri nasihat buat Palmer
Meskipun bersimpati pada kebutuhan akan pengaturan taktik yang lebih baik, Desailly juga menantang Palmer untuk menunjukkan ketahanan dan rasa hormat kepada klub yang telah mengangkat statusnya. Dia mengingatkan pemain muda itu bahwa Chelsea-lah yang memberinya tempat untuk menjadi bintang ketika menit bermain sulit didapatkan di City.
"Jika Cole Palmer memutuskan untuk pindah dari Chelsea, itu urusannya, tetapi saya hanya ingin dia menghormati klub, karena merekalah yang telah memberinya bekal untuk menjadi pemain seperti sekarang," kata Desailly.
Setelah menderita cedera di awal musim ini, Desailly menegaskan fokus utama Palmer saat ini adalah pemulihan, bukan transfer. "Dia masih perlu pulih sepenuhnya dari cedera pangkal pahanya dan kembali ke kondisi fisik prima," tambah pemain asal Prancis itu. "Penampilannya baru-baru ini berbicara sendiri, jadi dia perlu tetap rendah hati dan kembali ke tim untuk membantu klub, terlepas dari apakah dia tetap tinggal atau pergi."
