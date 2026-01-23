Sinyal Bahaya di Stamford Bridge: Cole Palmer Bisa Tinggalkan Chelsea?

Masa depan Palmer diragukan setelah laporan bahwa pemain berusia 23 tahun itu "tidak terlalu menikmati kehidupan" di Chelsea . Meskipun memulai kariernya dengan gemilang di Stamford Bridge, di mana ia membantu klub meraih gelar Liga Konferensi Eropa dan Piala Dunia Antarklub, Palmer dilaporkan "tidak nyaman" di London dan kesulitan mengatasi rasa rindu kampung halaman.

Menurut laporan, sang bintang "merindukan teman-temannya di kampung halaman" di barat laut Inggris. Ketidakpuasan pribadi ini telah memicu spekulasi bahwa ia mungkin tergoda untuk kembali ke Manchester City musim panas ini, terutama jika situasi manajerial di Etihad Staadium berubah. Meskipun Palmer menandatangani perpanjangan kontrak yang menguntungkan pada tahun 2024 yang membuatnya tetap di Chelsea hingga 2033, kebahagiaan sang pemain di luar lapangan telah menjadi topik pembicaraan utama karena ia kesulitan untuk mengulangi performa terbaiknya selama musim 2025/26 yang dilanda cedera.