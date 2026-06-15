Singa dan Matahari... Aksi protes yang memanas mengguncang Iran di Piala Dunia

Tim nasional Iran menjalani sesi latihan pertamanya di Amerika Serikat sebagai persiapan untuk pertandingan pembuka Piala Dunia melawan Selandia Baru, dini hari Selasa.

Surat kabar "Mundo Deportivo" melaporkan bahwa sesi latihan tim nasional Iran berlangsung di Los Angeles, di tengah pengamanan yang ketat dan aksi protes di luar markas latihan.

Latihan tersebut berlangsung di tengah demonstrasi antara pendukung dan penentang partisipasi Iran di Piala Dunia.

Lebih dari 10 orang berkumpul untuk memprotes kehadiran tim nasional Iran di turnamen tersebut, sambil mengibarkan bendera Amerika

Seorang demonstran bernama Tirdoid mengatakan kepada kantor berita Spanyol, "Iran tidak akan hadir di lapangan besok. Ini adalah tim Mojtaba Khamenei."

Para demonstran meneriakkan slogan-slogan seperti "Ini bukan tim nasional Iran."