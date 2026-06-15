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US-IRAN-ISRAEL-WAR-FBL-WC-2026-PROTESTAFP

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Singa dan Matahari... Aksi protes yang memanas mengguncang Iran di Piala Dunia

Iran vs New Zealand
Iran
New Zealand
World Cup
Iran
Selandia Baru
AS

Tim nasional Iran menjalani sesi latihan pertamanya di Amerika Serikat sebagai persiapan untuk pertandingan pembuka Piala Dunia melawan Selandia Baru, dini hari Selasa.

Surat kabar "Mundo Deportivo" melaporkan bahwa sesi latihan tim nasional Iran berlangsung di Los Angeles, di tengah pengamanan yang ketat dan aksi protes di luar markas latihan.

Latihan tersebut berlangsung di tengah demonstrasi antara pendukung dan penentang partisipasi Iran di Piala Dunia.

Lebih dari 10 orang berkumpul untuk memprotes kehadiran tim nasional Iran di turnamen tersebut, sambil mengibarkan bendera Amerika

Seorang demonstran bernama Tirdoid mengatakan kepada kantor berita Spanyol, "Iran tidak akan hadir di lapangan besok. Ini adalah tim Mojtaba Khamenei."

Para demonstran meneriakkan slogan-slogan seperti "Ini bukan tim nasional Iran."

  • US-IRAN-ISRAEL-WAR-FBL-WC-2026-PROTESTAFP

    Bendera "Singa dan Matahari" merupakan lambang identitas sipil Iran sebelum tahun 1979

    "Ini adalah tim rezim, bukan tim kami," kata Bahar, salah satu anggota komunitas Iran yang ikut serta dalam aksi protes tersebut. "Mereka telah mencuri nama dan kekuatan kami... Ini tidak mewakili kami."

    Pemuda itu menambahkan, bahwa ia akan menghadiri pertandingan besok dengan tujuan menyoroti situasi politik di Iran, dengan mengibarkan bendera "Singa dan Matahari", yang merupakan simbol identitas sipil Iran sebelum tahun 1979, dan saat ini digunakan sebagai lambang bagi para pendukung reformasi dan keterbukaan sosial.

    Di sisi lain barisan demonstran, ada seseorang yang dengan bangga mengibarkan bendera Iran saat ini.

    Dia mengatakan kepada kantor berita Spanyol, "Iran tidak sempurna. Saya pribadi memiliki banyak kritik terhadapnya, tetapi saya tidak ingin orang-orang meneriakkan kematian bagi minoritas etnis."

    Di dalam stadion, Farah, seorang pemuda keturunan Iran, menegaskan bahwa ia merasa sangat bangga melihat rekan-rekannya dari negaranya berpartisipasi dalam Piala Dunia.

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