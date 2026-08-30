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FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-MALAGAAFP

Diterjemahkan oleh

Simfoni Mourinho: Bintang-bintang Real Madrid Bersinar di Langit Bernabeu

FEATURES
Real Madrid vs Malaga
Real Madrid
Malaga
LaLiga
J. Mourinho
Spanyol

Real Madrid meraih kemenangan meyakinkan atas Malaga dengan skor empat gol tanpa balas di Stadion Santiago Bernabeu, pada pekan ketiga La Liga.

Hasil ini membawa Los Blancos mengoleksi 9 poin dan memuncaki klasemen La Liga untuk sementara, menunggu hasil pertandingan Barcelona kontra Rayo Vallecano.

Surat kabar AS memaparkan penilaian penampilan para pemain Real Madrid selama laga melawan Malaga, yang hasilnya sebagai berikut:

Courtois: Tidak perlu melakukan intervensi sepanjang babak pertama, meski Malaga sempat mencapai gawang Real Madrid dalam dua kesempatan, namun tembakan mereka melenceng jauh dari gawang. 

Ia juga menunjukkan ketenangan dan keamanan pada satu-satunya tembakan yang harus ia hentikan, serta menjaga gawangnya tetap perawan untuk pertama kalinya musim ini.

Trent Alexander-Arnold: Persaingan dengan Dumfries membuatnya bangkit pada laga pertamanya sebagai pemain inti, dan ia menjadi salah satu pemain paling menonjol di babak pertama. Peluang pertama dalam pertandingan pun menjadi miliknya, lewat tembakan sulit yang melintas tipis di samping gawang. 

Ia juga menciptakan gol ketiga untuk Kylian Mbappe, sekaligus menunjukkan lebih banyak kekuatan dan semangat dibandingkan penampilannya pada musim pertamanya.

Antonio Rudiger: Menunjukkan ketangguhan dan ketenangan pada laga pertamanya sebagai pemain inti di liga, dan Malaga tidak banyak memberikan ujian kepada para bek Real Madrid. 

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  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-MALAGAAFP

    Cucurella Membakar Semangat Suporter Bernabeu

    Huijsen: Terus berjalan dengan pendekatan yang sama seperti saat ia memulai musim di liga, sangat serius di lini belakang, dan menjaga fokusnya sepanjang pertandingan, serta menunjukkan kekuatan dan ketajaman lebih dalam duel-duel.

    Cucurella: Para pendukung antusias melihatnya, dan ia tidak mengecewakan pada penampilan pertamanya sebagai starter, bergabung dengan Vinicius di sisi kiri, dan keduanya menjadi sumber ancaman. 

    Ia juga menunjukkan seluruh kemampuan defensifnya melalui perebutan bola berkat kekuatan dan semangatnya, serta membangkitkan antusiasme para pendukung di Bernabeu.

    Camavinga: Menampilkan babak pertama yang luar biasa, kuat dan intens dalam merebut kembali bola, dan dari kakinya berawal gol ketiga Real Madrid, setelah ia mengirimkan umpan luar biasa yang menembus lini pertahanan Malaga. 

    Ia melewati beberapa momen ketika ia tampak ragu-ragu, yang memicu sejumlah gumaman di tribun, tetapi secara keseluruhan ia menampilkan pertandingan yang baik di lini tengah.

    Fede Valverde: Memberikan penguasaan dan keseimbangan kepada tim, dan ini bukanlah pertandingan paling atraktif bagi pemain asal Uruguay itu, tetapi ia mengendalikan tempo laga, dan membentuk duet yang bisa diandalkan bersama Camavinga.

    Brahim Diaz: Tidak banyak terlibat dalam permainan, tetapi, seperti Vinicius Junior, ia menunjukkan banyak komitmen defensif. Dan di penghujung babak pertama, ia melaju dengan bola dari tengah lapangannya dalam sebuah serangan individu yang mendapatkan tepuk tangan dari para pendukung di stadion.

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  • Real Madrid v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Bellingham bersinar, Vinicius tunjukkan komitmen defensif yang besar

    Jude Bellingham: Ia merasa dirinya sebagai kapten Real Madrid, dan hal itu terlihat jelas. Ia menikmati kondisi fisik yang luar biasa, dan menjadi pembuka keunggulan lewat gol setelah melakukan penetrasi dari depan area penalti, di mana ia melewati sejumlah pemain lawan. 

    Enam menit berselang, ia memanfaatkan bola yang memantul dari kiper Malaga usai tembakan Mbappe, dan berusaha menyundulnya ke dalam gawang. Salah satu bek berhasil menghalau bola, namun bola tersebut memantul dari kiper dan berakhir di dalam jala, sehingga Real Madrid unggul 2-0.

    Bellingham nyaris mencetak gol keduanya di awal babak kedua, namun tembakannya membentur tiang.

    Vinicius Junior: Ia menjadi yang paling kurang menginspirasi di antara para pemain lini serang pada babak pertama, namun sebaliknya ia menunjukkan komitmen bertahan yang besar, dengan menutup ruang di belakang Cucurella dalam beberapa kesempatan. 

    Ia mencoba berkali-kali sepanjang babak kedua, namun sangat tidak akurat dalam umpan terakhir. Pada akhirnya, setelah banyaknya percobaan, ia memberikan hadiah kepada Guler untuk mencetak gol.

    Mbappe: Ketika ia mencapai kecepatan idealnya, tak ada yang mampu menghentikannya. Ia tampil aktif dalam menekan, dan menciptakan hampir seluruh peluang berbahaya Real Madrid, kecuali peluang berbahaya milik Bellingham. 

    Ia berhasil mencetak golnya setelah umpan akurat dari Arnold, yang ia selesaikan dengan mudah sebagaimana para pemain terbaik. Torehannya mencapai 4 gol musim ini, sehingga ia terus memuncaki daftar top skor kompetisi.

    Diomande: Ia menunjukkan potensinya dalam beberapa momen, dan nyaris menciptakan gol untuk Mbappe pada peluang terakhir pertandingan.

    Bernardo Silva: Ia menjaga kendali tim saat membangun serangan dari belakang.

    Guler: Ia mencetak gol terakhir setelah umpan matang yang luar biasa dari Vinicius Junior.

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