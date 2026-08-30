Simfoni Mourinho: Bintang-bintang Real Madrid Bersinar di Langit Bernabeu

Real Madrid meraih kemenangan meyakinkan atas Malaga dengan skor empat gol tanpa balas di Stadion Santiago Bernabeu, pada pekan ketiga La Liga.

Hasil ini membawa Los Blancos mengoleksi 9 poin dan memuncaki klasemen La Liga untuk sementara, menunggu hasil pertandingan Barcelona kontra Rayo Vallecano.

Surat kabar AS memaparkan penilaian penampilan para pemain Real Madrid selama laga melawan Malaga, yang hasilnya sebagai berikut:

Courtois: Tidak perlu melakukan intervensi sepanjang babak pertama, meski Malaga sempat mencapai gawang Real Madrid dalam dua kesempatan, namun tembakan mereka melenceng jauh dari gawang.

Ia juga menunjukkan ketenangan dan keamanan pada satu-satunya tembakan yang harus ia hentikan, serta menjaga gawangnya tetap perawan untuk pertama kalinya musim ini.

Trent Alexander-Arnold: Persaingan dengan Dumfries membuatnya bangkit pada laga pertamanya sebagai pemain inti, dan ia menjadi salah satu pemain paling menonjol di babak pertama. Peluang pertama dalam pertandingan pun menjadi miliknya, lewat tembakan sulit yang melintas tipis di samping gawang.

Ia juga menciptakan gol ketiga untuk Kylian Mbappe, sekaligus menunjukkan lebih banyak kekuatan dan semangat dibandingkan penampilannya pada musim pertamanya.

Antonio Rudiger: Menunjukkan ketangguhan dan ketenangan pada laga pertamanya sebagai pemain inti di liga, dan Malaga tidak banyak memberikan ujian kepada para bek Real Madrid.

Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum Kooora.