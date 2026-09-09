Simeone tentang peran Jonathan David: "Dia bisa memberi kami kecepatan, terutama di sisi kanan"

Diego Simeone, pelatih Atletico Madrid, berbicara tentang Jonathan David, penyerang Kanada kelahiran 2000 yang dipinjamkan ke Atletico Madrid dari Juventus.





Dalam wawancara dengan Sky Sport menjelang laga melawan Liverpool, yang merupakan matchday pertama fase liga Liga Champions, pelatih asal Argentina itu mengatakan: "David? Dia memberi kami kecepatan, terutama di sisi kanan, serta pergerakan menusuk ke ruang yang sebelumnya tidak kami miliki di dalam tim. Hanya Giuliano atau Llorente yang bisa melakukannya dari sisi itu, tetapi dia bisa melakukannya lebih dari dalam".

"Saat dia datang, saya mengatakan kepadanya bahwa kami perlu mendapatkan kembali pemain yang pernah dia tunjukkan saat di Lille. Apa yang dia miliki dua tahun lalu masih ada, dan dia harus menemukannya kembali", demikian dilaporkan TuttoJuve.com.