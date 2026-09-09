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Jonathan David JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Simeone tentang peran Jonathan David: "Dia bisa memberi kami kecepatan, terutama di sisi kanan"

J. David
Juventus
Atletico Madrid

Pelatih Atletico Madrid berbicara tentang penyerang Kanada itu, yang dipinjam dari Juventus

Diego Simeone, pelatih Atletico Madrid, berbicara tentang Jonathan David, penyerang Kanada kelahiran 2000 yang dipinjamkan ke Atletico Madrid dari Juventus.


Dalam wawancara dengan Sky Sport menjelang laga melawan Liverpool, yang merupakan matchday pertama fase liga Liga Champions, pelatih asal Argentina itu mengatakan: "David? Dia memberi kami kecepatan, terutama di sisi kanan, serta pergerakan menusuk ke ruang yang sebelumnya tidak kami miliki di dalam tim. Hanya Giuliano atau Llorente yang bisa melakukannya dari sisi itu, tetapi dia bisa melakukannya lebih dari dalam".

"Saat dia datang, saya mengatakan kepadanya bahwa kami perlu mendapatkan kembali pemain yang pernah dia tunjukkan saat di Lille. Apa yang dia miliki dua tahun lalu masih ada, dan dia harus menemukannya kembali", demikian dilaporkan TuttoJuve.com.

  • Pada musim 2025-26, di Juventus, David memainkan 45 pertandingan, mencetak 8 gol, sedangkan pada musim 2024-25, di Lille, pemain Kanada kelahiran 2000 itu tampil dalam 49 pertandingan, mencetak 25 gol. Pada musim ini, untuk sementara, David masih belum tampil dengan seragam barunya.

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