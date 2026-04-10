Simeone setelah keluhan Barcelona: Kami sudah terbiasa dengan hal itu di Madrid

Diego Simeone, pelatih Atlético Madrid, menanggapi pengaduan Barcelona kepada UEFA, setelah tim Catalan itu kalah dari Los Rojiblancos.

Barcelona kalah di kandang sendiri dari Atlético Madrid, Rabu lalu, dengan skor 2-0, pada leg pertama perempat final Liga Champions.

Barcelona mengajukan protes resmi kepada UEFA, terkait kesalahan yang dilakukan wasit asal Rumania, Stefan Covaci.

Atlético Madrid bersiap menghadapi Sevilla, besok Sabtu, di La Liga, sebelum kembali berhadapan dengan Barcelona, Selasa depan, pada leg kedua perempat final Liga Champions.

Surat kabar AS memuat pernyataan Simeone dalam konferensi pers, di mana ia mengatakan mengenai protes Barcelona, "Kami tinggal di Madrid dan sudah terbiasa dengan situasi seperti ini."

Dia melanjutkan, "Bagi yang mengerti, hal ini sangat mudah, dan sama sekali tidak memengaruhi kami."

