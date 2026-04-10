FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg

Simeone setelah keluhan Barcelona: Kami sudah terbiasa dengan hal itu di Madrid

Bintang Atlético Madrid masih belum siap

Diego Simeone, pelatih Atlético Madrid, menanggapi pengaduan Barcelona kepada UEFA, setelah tim Catalan itu kalah dari Los Rojiblancos.

Barcelona kalah di kandang sendiri dari Atlético Madrid, Rabu lalu, dengan skor 2-0, pada leg pertama perempat final Liga Champions.

Barcelona mengajukan protes resmi kepada UEFA, terkait kesalahan yang dilakukan wasit asal Rumania, Stefan Covaci.

Atlético Madrid bersiap menghadapi Sevilla, besok Sabtu, di La Liga, sebelum kembali berhadapan dengan Barcelona, Selasa depan, pada leg kedua perempat final Liga Champions.

Surat kabar AS memuat pernyataan Simeone dalam konferensi pers, di mana ia mengatakan mengenai protes Barcelona, "Kami tinggal di Madrid dan sudah terbiasa dengan situasi seperti ini."

Dia melanjutkan, "Bagi yang mengerti, hal ini sangat mudah, dan sama sekali tidak memengaruhi kami."

  • FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Saya tidak mengeluh tentang tekanan di Real Madrid

    Pelatih asal Argentina itu menimpali, "Apakah Anda mengeluh tentang tekanan dari Real Madrid? Saya tidak mengeluh. Saya hanya menanggapi pendapat yang dilontarkan tentang Barcelona, dan saya katakan bahwa kami sudah terbiasa dengan hal-hal seperti ini di Madrid."

    Mengenai kondisi kiper Oblak, Simeone berkomentar, "Dia masih belum siap untuk bergabung dengan kami. Dia memiliki keinginan yang besar, dan kami telah berbicara dengannya dengan baik. Dia adalah pemain yang sangat penting bagi tim dan kami membutuhkannya. Kami berharap dia siap pada hari Selasa."

    Mengenai kemungkinan Sevilla terdegradasi, ia menjelaskan, "Masalahnya jauh lebih dalam dari sekadar jawaban. Saya tidak berada dalam posisi yang memungkinkan saya menjelaskan segala yang terjadi."

    Dia melanjutkan, "Sevilla adalah tempat yang penting dalam karier dan hidup saya, bagaimana mereka memperlakukan saya dan bagaimana saya hidup di kota itu. Saya berharap yang terbaik untuk mereka, dan semoga besok kami bisa menampilkan pertandingan yang kami inginkan."

    Atlético Madrid saat ini berada di peringkat keempat La Liga dengan 57 poin, sementara Sevilla, yang berada di peringkat ke-17, mengoleksi 31 poin.

