Timnas Indonesia
Sikat Singapura, Timnas Wanita Indonesia Buka Asa Ke Semi-Final SEA Games 2025
Timnas wanita berhasil bangkit dari ketertinggalan
Timnas wanita Indonesia membuka asa lolos ke semi-final SEA Games 2025 setelah meraih kemenangan 3-1 atas Singapura dalam pertandingan Grup A di Stadion IPE Chonburi, Minggu (7/12) sore WIB.
Singapura mengawali laga dengan baik untuk menekan pertahanan timnas wanita, dan berhasil membuka keunggulan lewat gol Farhanah Ruhaizat. Namun timnas wanita bangkit untuk menguasai permainan, dan berhasil menyamakan kedudukan lewat gol Isa Warp saat laga berjalan setengah jam.
Timnas wanita selanjutnya sukses membalikkan keadaan lewat tendangan voli Claudia Scheunemann pada menit ke-62. Sepakan keras Aulia Mabruroh yang menghajar tiang di injury time, mengarah ke tubuh kiper Izairida Shakira, sehingga bola masuk ke dalam gawang untuk memastikan kemenangan menjadi 3-1.
Menempati peringkat dua klasemen sementara
Kemenangan ini sangat penting bagi timnas wanita untuk melaju ke semi-final. Garuda Pertiwi sekarang menduduki peringkat kedua klasemen sementara usai mengoleksi tiga poin di bawah Thailand yang mengumpulkan poin serupa, tapi unggul selisih gol. Sedangkan Singapura menduduki posisi juru kunci tanpa poin, namun memiliki satu pertandingan sisa.
Menanti hasil Thailand kontra Singapura
Timnas wanita sudah tidak memiliki pertandingan lagi di Grup A. Mereka kini menantikan hasil pertandingan antara Thailand dan Singapura yang berlangsung, Rabu (10/12) malam WIB. Jika Singapura kalah di laga tersebut, timnas wanita dipastikan lolos ke semi-final mendampingi Thailand. Namun bila Singapura tampil sebagai pemenang, timnas wanita dan The Lionesses berhitung selisih gol.
Susunan pemain
Singapura: Izairida Shakira; Rosnani Azman, Syazwani Ruzi, Umairah Hamdan, Nurhidayu Naszri, Danelle Tan, Cara Chang, Sarah Zu'risqha, Dhaniyah Qasimah, Chu Dorcas, Farhanah Ruhaizat.
Indonesia: Iris De Rouw; Gea Yumanda, Emily Nahon, Vivi Oktavia, Muzdalifah Zahra, Marsela Yuliana, Reva Oktaviani, Felicia De Zeeuw, Rosdilah Siti, Isa Warps, Viny Silfianus.
