Sikat Singapura, Timnas Wanita Indonesia Buka Asa Ke Semi-Final SEA Games 2025

Timnas wanita Indonesia membuka asa lolos ke semi-final SEA Games 2025 setelah meraih kemenangan 3-1 atas Singapura dalam pertandingan Grup A di Stadion IPE Chonburi, Minggu (7/12) sore WIB.

Singapura mengawali laga dengan baik untuk menekan pertahanan timnas wanita, dan berhasil membuka keunggulan lewat gol Farhanah Ruhaizat. Namun timnas wanita bangkit untuk menguasai permainan, dan berhasil menyamakan kedudukan lewat gol Isa Warp saat laga berjalan setengah jam.

Timnas wanita selanjutnya sukses membalikkan keadaan lewat tendangan voli Claudia Scheunemann pada menit ke-62. Sepakan keras Aulia Mabruroh yang menghajar tiang di injury time, mengarah ke tubuh kiper Izairida Shakira, sehingga bola masuk ke dalam gawang untuk memastikan kemenangan menjadi 3-1.