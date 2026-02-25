Getty Images Sport
Sidang Harry Maguire di Yunani terkait kasus penganiayaan terhadap petugas polisi dan upaya suap kemungkinan akan ditunda untuk KELIMA kalinya
Mengapa Maguire ditangkap?
Maguire ditangkap dan dinyatakan bersalah atas tuduhan penyeranganberat, perlawanan terhadap penangkapan, dan upaya suap berulang pada tahun 2020 di Syros, Yunani, saat sedang berlibur bersama keluarga dan teman-temannya. Tuduhan tersebut muncul setelah insiden dengan petugas polisi yang berujung pada tuduhan upaya suap setelah bintang Manchester United tersebut dibawa ke kantor polisi. Maguire kemudian dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara 21 bulan yang ditangguhkan. Namun, ia mengajukan banding terhadap putusan tersebut, yang menurut hukum Yunani, langsung dibatalkan. Sidang ulang pertama ditunda pada Mei 2023 karena kuasa hukumnya tidak tersedia akibat konflik jadwal. Upaya kedua ditunda karena aksi mogok pengacara pada Februari 2024. Dua sidang ulang lainnya juga ditunda, dengan tanggal terbaru ditetapkan pada 4 Maret.
Sidang ulang mungkin ditunda lagi.
Ada kemungkinan besar bahwa persidangan ulang Maguire dapat ditunda untuk kelima kalinya, menurut Daily Mail. Jika hal itu terjadi, hal itu akan meningkatkan kemungkinan kasus Maguire tidak pernah sampai ke persidangan sama sekali, karena batas waktu hukum di Yunani berlaku setelah delapan tahun, sehingga pada Agustus 2028 dalam kasus Maguire.
Bek Manchester United tersebut selalu dengan tegas membantah tuduhan yang ditujukan padanya. Ia mengatakan kepada BBC Sport pada 2020: "Tidak menyenangkan melihat laporan buruk tentang diri sendiri. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi malam itu. Anda percaya atau tidak. Bahkan setelah persidangan, cerita yang keluar dari persidangan begitu jauh dari kebenaran sehingga luar biasa. Jadi, tidak, karakter dan kepribadian saya akan tetap sama. Saya kuat secara mental dan akan melewati ini. Hati nurani saya bersih. Saya tahu persis apa yang terjadi malam itu."
Maguire kembali beraksi di Manchester United
Maguire tidak perlu hadir secara langsung dalam sidang ulang, dengan tim pembelanya berencana untuk membersihkan namanya jika sidang ulang memang dilanjutkan di Syros. Bek Manchester United ini baru saja kembali dari cedera yang membuatnya absen dalam sembilan pertandingan untuk tim Michael Carrick, meskipun masa depannya di klub masih belum jelas. Pemain berusia 32 tahun ini akan habis kontrak pada akhir musim ini, dan masih belum jelas di mana ia akan bermain pada musim 2026-27.
Dia berbicara tentang masa depannya di awal musim dan tampaknya tidak terburu-buru untuk meninggalkan United, mengatakan kepada BBC Sport: "Tentu saja, saya memiliki rencana di pikiran saya tentang apa yang ingin saya lakukan dan di mana saya ingin berada. Saya tidak ingin membagikannya kepada semua orang, tetapi ini adalah klub yang luar biasa untuk dimainkan, dan Anda akan bodoh jika ingin segera meninggalkan klub ini. Pihak manajemen telah mengambil alih, dengan [direktur teknis] Jason [Wilcox] dan manajer, dan saya merasa mereka sedang mengarahkannya ke arah yang benar. Sejak saya bergabung enam tahun lalu hingga sekarang, struktur di balik staf manajemen telah berubah secara drastis. Kami berada dalam posisi yang baik. Jauh lebih baik."
Performa Maguire bersama Manchester United baru-baru ini juga memicu pembicaraan tentang kemungkinan pemanggilan kembali ke timnas Inggris untuk Piala Dunia 2026. Pelatih Timnas Inggris Thomas Tuchel mengatakan bulan lalu bahwa bek tersebut "kembali masuk dalam pertimbangan" saat ia mempersiapkan skuadnya untuk turnamen tersebut.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Maguire akan fokus pada sepak bola sambil menunggu keputusan apakah persidangan ulang terbarunya akan dilanjutkan. Sebelum tanggal tersebut, Manchester United dijadwalkan akan menghadapi Crystal Palace di Premier League. The Red Devils telah memenangkan lima pertandingan dan sekali imbang di bawah manajer interim Carrick dan akan berusaha mempertahankan performa tersebut di Old Trafford pada Minggu.
