Sidang Harry Maguire di Yunani terkait kasus penganiayaan terhadap petugas polisi dan upaya suap kemungkinan akan ditunda untuk KELIMA kalinya

Maguire tidak perlu hadir secara langsung dalam sidang ulang, dengan tim pembelanya berencana untuk membersihkan namanya jika sidang ulang memang dilanjutkan di Syros. Bek Manchester United ini baru saja kembali dari cedera yang membuatnya absen dalam sembilan pertandingan untuk tim Michael Carrick, meskipun masa depannya di klub masih belum jelas. Pemain berusia 32 tahun ini akan habis kontrak pada akhir musim ini, dan masih belum jelas di mana ia akan bermain pada musim 2026-27.

Dia berbicara tentang masa depannya di awal musim dan tampaknya tidak terburu-buru untuk meninggalkan United, mengatakan kepada BBC Sport: "Tentu saja, saya memiliki rencana di pikiran saya tentang apa yang ingin saya lakukan dan di mana saya ingin berada. Saya tidak ingin membagikannya kepada semua orang, tetapi ini adalah klub yang luar biasa untuk dimainkan, dan Anda akan bodoh jika ingin segera meninggalkan klub ini. Pihak manajemen telah mengambil alih, dengan [direktur teknis] Jason [Wilcox] dan manajer, dan saya merasa mereka sedang mengarahkannya ke arah yang benar. Sejak saya bergabung enam tahun lalu hingga sekarang, struktur di balik staf manajemen telah berubah secara drastis. Kami berada dalam posisi yang baik. Jauh lebih baik."

Performa Maguire bersama Manchester United baru-baru ini juga memicu pembicaraan tentang kemungkinan pemanggilan kembali ke timnas Inggris untuk Piala Dunia 2026. Pelatih Timnas Inggris Thomas Tuchel mengatakan bulan lalu bahwa bek tersebut "kembali masuk dalam pertimbangan" saat ia mempersiapkan skuadnya untuk turnamen tersebut.