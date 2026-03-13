Sejak dulu, Atalanta selalu menjadi salah satu klub Italia yang paling berhasil dalam mengelola pemain muda. Mereka membina pemain-pemain ini di dalam klub, mengembangkan potensi mereka, dan jika perlu, menempatkan mereka jauh dari sorotan agar bisa berkembang tanpa tekanan dan tanggung jawab yang berlebihan, lalu saat waktunya tepat, mereka melepasnya ke panggung sepak bola profesional. Dan mereka selalu tepat sasaran. Baik pemain yang dibesarkan di klub sendiri maupun yang direkrut dari klub lain, dengan memanfaatkan peluang yang ditawarkan pasar transfer: di antaranya, pada musim panas lalu ada kesempatan untuk merekrut Sergej Levak secara gratis.
Siapakah Sergej Levak, "Milinkovic Savic cilik" dari Atalanta yang mencatatkan statistik layaknya pemain top?
INTUISI LEVAK DAN STATISTIK SEBAGAI PEMAIN UTAMA DI LIGA C
Atalanta berhasil mengalahkan pesaing dari luar negeri untuk mendatangkan gelandang Kroasia kelahiran 2006 yang berstatus bebas transfer setelah kontraknya dengan Roma berakhir, Atalanta memasukkannya ke tim cadangan dengan tujuan agar ia bisa bermain secara reguler di Serie C dalam tim U-23, dan kini ia telah menjadi pilar tim asuhan Salvatore Bocchetti, bahkan mendapat panggilan dari Palladino untuk pertandingan melawan Udinese. Setelah Dominic Vavassori - penyerang, 8 gol, talenta lain yang patut diperhatikan - Levak adalah pemain yang mencetak gol terbanyak di liga dengan 7 gol (tidak ada gelandang lain yang mencetak gol sebanyak dia di Grup C).
MILINKOVIC SI KECIL
Levak adalah gelandang tengah dalam formasi 3-4-2-1 tim Atalanta U-23. Ia adalah pemain kaki kanan dengan tinggi 195 cm; jika diperlukan, ia dapat mundur beberapa meter ke belakang untuk bermain sebagai gelandang bertahan atau ditempatkan di posisi lebih maju di lini tengah. Ia memiliki karakteristik yang mirip dengan mantan pemain Lazio, Milinkovic Savic: ia adalah pemain yang handal dalam perebutan bola dan memiliki timing yang sangat baik dalam melakukan serangan balik; di Roma, ia dianggap sebagai salah satu prospek terbaik di sektor akademi, namun tidak tercapai kesepakatan finansial untuk perpanjangan kontraknya.