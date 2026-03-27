Di Argentina, ada seorang pemain yang telah beberapa kali dipantau oleh klub-klub top Eropa. Beberapa klub Inggris dan Spanyol telah mengirimkan pemantau untuk mengamatinya secara langsung selama pertandingan Boca Juniors: ia berdiri di sana, di tengah pertahanan, dan tidak membiarkan siapa pun melewatinya. Nama yang harus dicatat adalah Lautaro Di Lollo, kelahiran 2004 di Buenos Aires, dan dia adalah talenta sepak bola Argentina terbaru yang siap berkarier di Eropa. Biasanya yang menarik perhatian adalah para playmaker, penyerang, dan gelandang berkualitas; kali ini, sorotan tertuju padanya.
Siapakah Lautaro Di Lollo, talenta baru Boca Juniors yang berpotensi merantau ke Eropa
INTUISI GAGO
Dipromosikan ke tim utama oleh mantan pelatih Boca, Fernando Gago, kini ia menjadi pemain inti tetap di tim asuhan Claudio Ubeda — pelatih berusia 56 tahun yang memiliki pengalaman luas di Argentina, di mana ia terutama pernah bekerja bersama Racing — ia adalah bek tengah bertubuh kokoh yang mahir dalam merebut bola dan sundulan. Pemain yang memiliki kepribadian dan kepemimpinan, kaki kanan namun juga bisa bermain di sisi kiri tengah; saat naik ke area lawan pada tendangan sudut, ia selalu berbahaya: tiga gol musim lalu, sudah satu gol musim ini dalam lebih dari sepuluh penampilan.
PASPOR ITALIA
Kontraknya bersama Boca Juniors akan berakhir pada Juni 2029. Saat ini, nilai pasarnya sekitar 8–10 juta euro, dan ia diwakili oleh agen Squadra Management Deportivo, sebuah agensi pemain asal Argentina yang tidak memiliki klien di Serie A. Sedangkan Di Lollo, berkat asal-usul keluarganya, ia juga memiliki paspor Italia yang dapat memudahkan transfernya jika ada tawaran konkret dari klub-klub di liga kami. Bersama Argentina, ia hanya bermain di level junior hingga tim U-20 (ia juga bermain di Piala Dunia U-20 terakhir di bawah asuhan pelatih Mascherano), sehingga secara potensial ia juga dapat dipanggil oleh tim nasional asuhan Rino Gattuso.