Emanuele Tramacere

Siapakah Ian Subiabre, bintang baru River yang menjadi incaran Inter

Pemain berbakat asal Argentina ini menjadi incaran Inter dan klub-klub lain: ia ingin bermain di Eropa

Pabrik bakat River Plate tak kunjung berhenti, dan setelah munculnya talenta-talenta yang sangat diperbincangkan seperti Franco Mstantuono, Enzo Fernandez, Julian Alvarez, dan Claudio Echeverri (hanya untuk menyebut beberapa di antaranya), kini ada nama baru yang mulai mencuat sebagai bintang muda berikutnya yang menjadi incaran klub-klub besar Eropa. 

Dia adalah Ian Subiabre, penyerang sayap atau penyerang kedua kelahiran 2007 yang menurut media Argentina telah masuk dalam daftar pendek target transfer Inter untuk musim panas mendatang.

  • SEBUAH KELUARGA PECINTA OLAHRAGA

    Ian Martin Subiabre lahir di Comodoro Rivadavia (ya, nama kota ini mengingatkan pada mantan pemain Inter, Exequiel Palacios, yang bermain untuk Independiente Rivadavia saat direkrut) di wilayah Patagonia dan jauh dari Buenos Aires pada tanggal 1 Januari 2007. 

    Ia berasal dari keluarga yang gemar olahraga, dengan fakta bahwa kakek dari pihak ibu dan pamannya bermain sepak bola di liga-liga lokal, sementara kakek dari pihak ayah adalah petinju amatir yang memenangkan 18 dari 19 pertandingan yang dijalani. Ayahnya, Martin, pada masa ketika liga-liga Argentina belum digabungkan menjadi satu divisi besar, pernah mengikuti seleksi di River Plate dan berhasil promosi ke divisi kedua bersama CAI, tim di mana putranya, Ian, juga memulai kariernya.

  • SEJAK USIA 5 TAHUN SUDAH MENARIK PERHATIAN RIVER DAN MENGIKUTI SELEKSI DI SPANYOL

    Uji coba yang diikuti ayahnya itulah yang memungkinkan Ian Subiabre masuk ke dalam lingkaran River Plate, karena sejak usia 5 tahun ia sudah mulai bermain sepak bola dan menarik perhatian banyak klub dari kota-kota besar. 

    Keluarganya tidak mampu membiayai pindah ke Buenos Aires, sehingga pindahannya berubah menjadi magang singkat, setiap tiga bulan sekali, dengan perjalanan bus yang memakan waktu hingga 24 jam. 

    Selama beberapa tahun ini, ia juga mengikuti beberapa uji coba di Eropa bersama Villarreal dan Levante, namun kedua klub tersebut memutuskan untuk tidak bertaruh padanya.

  • ARGENTINA-CHILE: MESSI DAN ALEXIS SANCHEZ

    Subiabre memiliki keturunan dan paspor baik dari Argentina maupun Chili, dan ia memulai debut internasionalnya bersama tim junior Chili sebelum kemudian membela tim nasional Argentina berkat panggilan dari Pablo Aimar, salah satu pengagum terbesarnya. 

    Sebagai pemain sayap serang atau penyerang kedua, berdasarkan karakteristik teknisnya—meskipun idolanya adalah Lionel Messi—ia mengingatkan pada mantan penyerang Inter, Alexis Sanchez asal Chile. Seperti Nino Maravilla pada masa-masa awalnya, kekuatan utamanya terletak pada kemampuan menggiring bola di ruang sempit dan ledakan kecepatan yang luar biasa, namun ia harus meningkatkan kemampuan penyelesaian akhir. 

  • SUDAH MENJADI PEMAIN UTAMA

    Subiabre melakukan debutnya sebagai pemain muda bersama River Plate pada musim 2023/2024, baik di liga maupun di Copa Libertadores. Ia mulai mendapatkan tempat yang cukup di tim utama pada musim lalu di bawah asuhan Gallardo, namun pada musim ini lah ia benar-benar mengukuhkan posisinya sebagai pemain inti di tim Millonarios. Setelah awalnya menjadi pemain pengganti, sejak menjadi starter di bawah asuhan Eduardo Codet, ia telah mencetak 1 gol dan 2 assist dalam 3 pertandingan, bermain dari sayap kiri dan sering menusuk ke dalam dengan kaki kirinya tanpa bermain dengan kaki yang berlawanan.

  • INTER DAN PARA PESaING DARI SEPERTIHNYA BENUA EROPA

    Dengan bantuan agensi Claudio Caniggia—yang di Italia telah lama kita kagumi di Serie A saat membela Verona, Atalanta, dan Roma—pemain ini sudah lama menjadi incaran sejumlah klub besar Eropa. Menjelang musim panas mendatang, menurut laporan media Italia, selain Inter yang sangat gencar mengejarnya, ada pula Chelsea, Arsenal, Borussia Dortmund, Atlético Madrid, dan bahkan Juventus.

