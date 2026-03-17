Siapakah David Stuckler, pencetak gol terbanyak Serie C yang membawa Vicenza ke Serie B?

Vicenza ingin mempertahankannya untuk musim depan, tetapi pada musim panas nanti mereka harus duduk bersama pihak Grigiorossi yang sangat percaya pada bakat ini yang didatangkan pada 2022 dari Boldklub di Denmark. Masa depannya juga akan bergantung pada nasib Cremonese, karena jika tim tersebut terdegradasi ke Serie B, mereka mungkin memutuskan untuk mempertahankannya setelah meminjamkannya ke beberapa klub di Serie C. Pada musim ini, ia menjadi salah satu pemain terbaik di Grup A: sering dipantau oleh klub-klub Italia dan asing yang mengirimkan pemantau ke Stadion Menti untuk mengamatinya secara langsung, termasuk Inter di antara klub-klub yang memantaunya.