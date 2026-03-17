Vicenza bertahan selama empat tahun di Serie C, dan yang membawa mereka kembali ke Serie B adalah Fabio Gallo—pelatih yang sebelumnya telah membawa Entella promosi—di akhir perjalanan yang didominasi dan ditutup dengan perayaan promosi saat masih tersisa enam pertandingan lagi hingga akhir musim. Kemenangan tim Biancorossi juga - dan terutama - berkat gol-gol David Stückler, penyerang kelahiran 2004 yang menjadi kejutan sejati bagi Vicenza, namun tidak hanya itu, karena dengan 11 gol di liga, ia berada di puncak daftar pencetak gol Grup A Serie C.
Siapakah David Stuckler, pencetak gol terbanyak Serie C yang membawa Vicenza ke Serie B?
PERAN, KARAKTERISTIK, DAN STATISTIK BERSAMA VICENZA
Tiba pada musim panas ini dengan status pinjaman murni dari Cremonese, Stückler adalah seorang penyerang tengah bertubuh kekar yang hidup untuk mencetak gol. Setelah menjalani musim yang bagus bersama Giana Erminio, ia bergabung dengan proyek Vicenza pada musim panas ini dan pada pertandingan liga TAC pertamanya, bola sudah menggetarkan jala gawang: gol debutnya di Serie C dengan seragam barunya melawan Lumezzane, tepat di bawah tribun pendukung Biancorossi. Sebuah pertanda takdir. Ia tidak pernah menjadi pemain inti tetap di tim Gallo; 11 golnya tercipta dari 30 penampilan, di mana 18 di antaranya dimulai sejak menit pertama. Dengan ibu asal Austria dan ayah asal Iran, ia pernah meraih gelar top skor di kejuaraan Primavera bersama Cremonese.
MENGINTIP MASA DEPAN
Vicenza ingin mempertahankannya untuk musim depan, tetapi pada musim panas nanti mereka harus duduk bersama pihak Grigiorossi yang sangat percaya pada bakat ini yang didatangkan pada 2022 dari Boldklub di Denmark. Masa depannya juga akan bergantung pada nasib Cremonese, karena jika tim tersebut terdegradasi ke Serie B, mereka mungkin memutuskan untuk mempertahankannya setelah meminjamkannya ke beberapa klub di Serie C. Pada musim ini, ia menjadi salah satu pemain terbaik di Grup A: sering dipantau oleh klub-klub Italia dan asing yang mengirimkan pemantau ke Stadion Menti untuk mengamatinya secara langsung, termasuk Inter di antara klub-klub yang memantaunya.