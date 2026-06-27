Siapakah Beccacece, pelatih sepak bola yang mengubah sejarah Ekuador?

Sebastián Beccacece adalah salah satu pelatih yang meninggalkan jejak: rambut pirang panjangnya, karismanya, referensi terhadap musik rock Argentina, serta kemampuan komunikasinya yang mampu melibatkan seluruh tim. Namun, momen yang akan selalu dikenang adalah pada menit ke-77 saat melawan Jerman: setelah gol penentu dari Gonzalo Plata, sang pelatih melompati pagar pembatas dan berlari untuk memeluk serta mencium istrinya di tribun penonton. “Dia selalu berada di sisiku baik di saat-saat terbaik maupun terberat. Aku ingin memberikan penghormatan kepadanya di hadapan seluruh dunia,” ujarnya kemudian.
Gol tersebut menghadirkan kualifikasi bersejarah dan juga menandai kebangkitan Plata, yang kembali dipercayai oleh Beccacece setelah air mata yang ia tumpahkan pasca hasil imbang mengecewakan melawan Curaçao, yang seolah-olah telah mengancam perjalanan Ekuador.