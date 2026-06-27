Siapakah Beccacece, pelatih sepak bola yang mengubah sejarah Ekuador?

Berasal dari Rosario, sama seperti Lionel Messi, Beccacece pernah mengejar impian menjadi pesepakbola sebelum akhirnya, di usia muda, memulai karier sebagai pelatih, sebagaimana diceritakan dalam profil yang dituliskan oleh Corriere della Sera untuknya. Pada tahun-tahun awalnya, ia mencari nafkah dengan bekerja bersama ayahnya menjual produk pembersih, hingga akhirnya mencapai level tertinggi sebagai asisten Jorge Sampaoli, sekaligus menjalani pengalaman bersama Tim Nasional Argentina, yang ditandai dengan hubungan yang tidak mudah dengan Messi.





Pada tahun 2024, ia mengambil alih kepelatihan Ekuador dan membawa tim tersebut ke Piala Dunia. Namun, petualangan tersebut tampaknya segera berubah menjadi mimpi buruk di tengah rumor tentang kemungkinan kepindahannya ke Chili serta awal yang rumit, yang ditandai dengan kekalahan melawan Pantai Gading dan hasil imbang melawan Curaçao. Ketika segalanya tampaknya sudah terancam, sang pelatih tetap percaya pada timnya: ia menyerukan persatuan negara dengan mengutip Bolívar dan San Martín, serta menanamkan keyakinan kepada para pemainnya bahwa mereka mampu menorehkan prestasi luar biasa.





Kemenangan atas Jerman sepenuhnya mengubah nasib “Tri”, yang lolos ke babak 16 besar sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik dan kembali ke babak gugur setelah dua puluh tahun. “Kami telah mewujudkan hal yang mustahil. Ini adalah kemenangan terbesar Ekuador di Piala Dunia. Rayakanlah dengan segelas bir dan bersama keluarga kalian: saya membayangkan 19 juta warga Ekuador saling berpelukan,” ujarnya di akhir pertandingan. Dari kritik hingga kejayaan: Beccacece telah mewujudkan mimpi menjadi kenyataan.



