Siapa yang mengungguli Mohamed Salah? Raja Mesir menempati peringkat kedua dalam daftar Premier League Liverpool setelah kontribusi yang luar biasa
Rekor Salah di Liverpool: Gol dan trofi
Sedikit yang tahu apa yang diharapkan ketika Salah, yang sebelumnya kesulitan menorehkan prestasi di Chelsea, kembali ke sepak bola Inggris pada 2017. Ia langsung memberikan dampak besar, mencetak rekor karier terbaiknya dengan 44 gol dalam musim debutnya di Liverpool, yang membawanya meraih penghargaan Golden Boot dan PFA Player of the Year.
Kini ia telah menjadi pemenang berulang kali untuk kedua penghargaan tersebut, sekaligus memiliki dua gelar Premier League, satu gelar Liga Champions, dan total delapan trofi di namanya. Catatan gol yang mengesankan, yang telah mengubah rekor, kini melebihi 250 gol - dengan 189 di antaranya dicetak di kompetisi domestik kasta tertinggi.
Posisi Salah di antara para legenda sudah aman, dengan sedikit yang bisa mengklaim telah melampaui pencapaiannya sepanjang sejarah panjang dan gemilang Liverpool. Di era Premier League, winger berkelas ini hampir tak tertandingi.
Hanya Gerrard yang berada di atas Salah dalam klasemen Premier League.
Pendapat itu juga dibagikan oleh mantan gelandang Liverpool, McAllister. Pemain asal Skotlandia itu, yang berbicara dalam kerja sama dengan Grosvenor Casino, mengatakan kepada GOAL saat ditanya apakah hanya mantan kapten Gerrard yang berada di atas Salah: “Ya, 100 persen. Saya bisa menyebutkan pemain lain dari generasi saya dan pemain Liverpool yang jelas saya cintai dan kagumi. Mereka telah memiliki pemain-pemain hebat sepanjang tahun. Namun, di era modern, Steven dan Mo, mereka adalah dua pemain sepak bola elit teratas.
“Kemampuan untuk tampil gemilang dalam pertandingan besar adalah sesuatu yang keduanya buktikan selama bertahun-tahun di klub. Saya cukup bias terhadap Steven, jujur saja. Saya beruntung bisa bermain bersama dia. Tapi untuk berada di level yang sama dengan Steven Gerrard, itu mengatakan banyak hal, menurut saya.”
Pembicaraan transfer: Apakah Salah akan pindah pada tahun 2026?
Setelah sembilan tahun yang tak terlupakan di Anfield, pertanyaan yang kini dihadapi Salah adalah: Apa yang akan terjadi selanjutnya? Ada spekulasi tentang kemungkinan pindah ke klub lain, di tengah minat yang dikabarkan dari Saudi Pro League dan MLS, dengan musim 2025-26 diprediksi akan menjadi musim yang menantang bagi semua pihak.
McAllister berharap Salah akan mendapatkan akhir yang pantas untuk kariernya di Liverpool, kapan pun hari itu tiba, sambil menambahkan keinginan untuk menghindari kepergian yang kontroversial: “Saya pikir jika seseorang telah, selama bertahun-tahun, menyaksikan Mo Salah di Anfield dan apa yang dia lakukan untuk klub, dia telah luar biasa. Statistik, angka, dan analisis sangat penting, jadi dia sebagus siapa pun di planet ini. Dia telah luar biasa untuk klub.
“Ini adalah musim yang tenang, musim yang naik turun bagi semua orang yang terlibat di Liverpool, dan dia juga merasakannya. Saya pikir Arne telah menyentuh fakta bahwa segala macam alasan dalam memikirkan bagaimana musim ini berjalan cenderung terdengar seperti alasan. Tapi bagi saya, ini adalah transisi besar di musim panas dan sangat sulit untuk mengintegrasikan lima pemain baru. Mereka hampir semua bernilai lebih dari 50 juta, jadi tentu saja mereka harus bermain. Tapi mencoba mengintegrasikan lima pemain sekaligus terbukti sangat sulit.
“Saya merasa saat Alexander Isak mulai membangun hubungan yang baik dengan Florian Wirtz, dia malah cedera. Saya pikir gol di mana dia cedera adalah jenis hal yang mungkin Anda harapkan terjadi sedikit lebih awal antara Florian dan Isak. Lalu dia cedera dan Florian juga mengalami cedera. Tapi satu hal positif adalah [Hugo] Ekitike. Saya pikir dua bek sayap muda mulai memahami level ekspektasi di Anfield.
“Tapi kembali ke pertanyaan awal, saya pikir Mo, tentu saja untuk kepercayaan dirinya, bahkan pemain di level tertinggi pun mengalami penurunan kepercayaan diri sesekali. Jadi saya pikir itu adalah gol pertamanya dalam 100 menit melawan Wolves. Meskipun hasilnya buruk di Molineux, mencetak gol lagi akan memberinya dorongan.”
Jadwal pertandingan Liverpool musim 2025-26: Pertandingan berikutnya untuk The Reds
Liverpool menelan kekalahan mengejutkan 2-1 di kandang Wolves yang berada di dasar klasemen, membuat mereka berada di peringkat keenam klasemen Premier League dalam perjuangan untuk memastikan kualifikasi Liga Champions. Mereka masih bisa memenangkan kompetisi tersebut lagi musim ini, saat mereka bersiap menghadapi Galatasaray di babak 16 besar, sementara Salah dan kawan-kawan akan kembali ke Molineux pada Jumat untuk pertandingan putaran kelima Piala FA melawan Wolves.
