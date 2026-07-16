Siapa yang akan dilatih oleh Antonio Conte? Dari tim nasional hingga ke luar negeri

“Jika saya menjadi presiden FIGC, saya akan mempertimbangkan diri saya sendiri.” Conte, yang pernah menjabat sebagai pelatih timnas Italia antara tahun 2014 dan 2016, pernah berbicara demikian pada awal April mengenai kemungkinan menjadi pelatih kepala: “Ini bukan pertama kalinya kami gagal lolos, menurut saya setelah tiga Piala Dunia, kita harus melakukan sesuatu yang nyata, tetapi ketika saya menjadi pelatih kepala, banyak yang dibicarakan, namun saya hanya mendapat sedikit bantuan. Saya pikir bahkan dalam bencana pun ada hal-hal yang bisa diselamatkan, kalau tidak, sekarang kita sudah menulis berita selama seminggu, memberi makan semua orang, lalu semuanya dilupakan. Seandainya kita lolos, pasti akan ada nada-nada kemenangan di mana-mana; mari kita cari jalan tengah. Pasti ada sesuatu yang harus dilakukan.” Dibandingkan dengan tahun 2016, banyak hal telah berubah; banyak air telah mengalir di bawah jembatan. Sepuluh tahun lalu, Conte membutuhkan dorongan setiap hari; kini ia siap membangun kembali tim nasional dari puing-puing, dengan proyek jangka panjang hingga Piala Dunia 2030.