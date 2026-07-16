"Pendapat tentang Italia? Sudah terlalu banyak yang diucapkan. Kini saatnya bertindak, bukan sekadar omong kosong dan politik. Kita tidak boleh absen dari tiga Piala Dunia berturut-turut: ini justru sebuah kegagalan besar.” Demikian kata Antonio Conte pada awal pekan ini kepada La Gazzetta dello Sport. Ia enggan membahas topik tim nasional, karena namanya termasuk salah satu yang sedang dipertimbangkan oleh Malagò, Maldini, dan Leonardo. Hingga saat ini, mantan pelatih Napoli yang didukung oleh klub-klub Serie A ini merupakan salah satu dari tiga kandidat terdepan untuk menjadi pelatih timnas Italia berikutnya, bersama dengan Mancini dan terutama Pirlo, yang posisinya semakin naik dalam beberapa hari terakhir berkat dukungan dari Direktur Teknis dan Presiden Club Italia yang baru. Keputusan akan diambil dalam waktu seminggu, dan Conte menunggu untuk mengetahui seperti apa masa depannya. Seseorang dengan profilnya sangat dibutuhkan dan diinginkan, namun pada tahap karier ini, timnas Italia menjadi prioritas utamanya.
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Siapa yang akan dilatih oleh Antonio Conte? Dari tim nasional hingga ke luar negeri
PENDAFTARAN MANDIRI
“Jika saya menjadi presiden FIGC, saya akan mempertimbangkan diri saya sendiri.” Conte, yang pernah menjabat sebagai pelatih timnas Italia antara tahun 2014 dan 2016, pernah berbicara demikian pada awal April mengenai kemungkinan menjadi pelatih kepala: “Ini bukan pertama kalinya kami gagal lolos, menurut saya setelah tiga Piala Dunia, kita harus melakukan sesuatu yang nyata, tetapi ketika saya menjadi pelatih kepala, banyak yang dibicarakan, namun saya hanya mendapat sedikit bantuan. Saya pikir bahkan dalam bencana pun ada hal-hal yang bisa diselamatkan, kalau tidak, sekarang kita sudah menulis berita selama seminggu, memberi makan semua orang, lalu semuanya dilupakan. Seandainya kita lolos, pasti akan ada nada-nada kemenangan di mana-mana; mari kita cari jalan tengah. Pasti ada sesuatu yang harus dilakukan.” Dibandingkan dengan tahun 2016, banyak hal telah berubah; banyak air telah mengalir di bawah jembatan. Sepuluh tahun lalu, Conte membutuhkan dorongan setiap hari; kini ia siap membangun kembali tim nasional dari puing-puing, dengan proyek jangka panjang hingga Piala Dunia 2030.
ALTERNATIF-ALTERNATIF
Jika Malagò dan Maldini memutuskan untuk memilih Mancini atau Pirlo (Guardiola masih ada dalam daftar, tetapi kedatangannya sangat sulit), Conte mungkin akan memutuskan untuk berhenti sejenak, beristirahat, mengisi ulang tenaga, dan menunggu. Tawaran, terutama yang sangat menggiurkan dari Arab Saudi dan Qatar, tidak sedikit, tetapi ia tidak terburu-buru untuk bergabung dengan proyek baru. Dia masih tanpa keraguan merupakan pelatih kelas atas di dunia sepak bola Eropa; ia mungkin akan mempertimbangkan opsi-opsi yang akan muncul pada musim gugur mendatang: memang benar ia lebih memilih tidak menerima tawaran saat musim sedang berlangsung, karena ia membutuhkan waktu untuk menyampaikan gagasannya, namun ia menyadari bahwa ia harus beradaptasi dengan perubahan zaman.
BERPIKIR DENGAN CARA YANG BERBEDA
Sepak bola terus berkembang, kita harus mengikuti perkembangan zaman. Melampaui dogma dan keyakinan tertentu, tanpa kehilangan jati diri: "Semuanya telah berubah," kata Conte kepada La Gazzetta dello Sport, "Kini ada sistem serangan dan sistem pertahanan. Yang penting adalah titik acuan: saya meminta Alisson untuk mengawasi bek sayap lawan yang maju ke depan. Di lini serang, kita bisa bermain dengan formasi 3-2-5 dan memutuskan apakah di antara tiga pemain belakang ada bek sayap selain dua bek tengah, atau mungkin ada gelandang pengatur serangan yang turun ke belakang. Atau 2-3-5, bahkan 2-2-6. Namun, saat bertahan, pada dasarnya kita menggunakan formasi 4-4-2 dan sering kali 5-4-1. Formasi-formasi lama mencerminkan gaya sepak bola yang sudah tidak ada lagi; kita harus berpikir dengan cara yang berbeda.” Persis seperti yang sedang dilakukannya.
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