Siapa yang akan bergabung dengan Harry Kane? Thomas Tuchel mengungkapkan keputusan penting yang harus diambil terkait striker utama untuk skuad Inggris di Piala Dunia guna menghindari risiko kegagalan

Kane, yang akan genap berusia 33 tahun pada Juli mendatang, telah mencatatkan rekor gol internasionalnya menjadi 78 dari 112 penampilan. Ia diyakini akan memecahkan rekor penampilan Peter Shilton - yang saat ini berada di angka 125 - dan berpotensi mengukuhkan posisinya sebagai legenda terbesar (GOAT) tim nasional pria Inggris.

Dia akan memimpin lini depan saat gelar dunia lainnya diperebutkan, tetapi siapa yang akan menjadi cadangan di skuad Tuchel? Mantan penyerang Timnas Inggris, Owen, yang mencetak 40 gol dalam 89 pertandingan untuk Inggris, percaya bahwa dua alternatif diperlukan - selain Marcus Rashford yang dipinjamkan dari Barcelona, yang dapat bermain di tengah atau di sayap.

Ketika ditanya apa yang akan dia lakukan, dengan nama-nama seperti Ollie Watkins, Dominic Calvert-Lewin, Danny Welbeck, dan Dominic Solanke semua masuk dalam pertimbangan, Owen - berbicara bekerja sama dengan Chilebets.com - mengatakan kepada GOAL: “Saya akan memilih Kane dan dua pemain lain. Saya pikir skuad saat ini cukup besar sehingga Anda bisa mengambil risiko dengan tiga pemain, atau sesuatu seperti itu, yang Anda rasa cocok.

“Ini bukan seperti kita membicarakan bek tengah atau gelandang tengah tambahan. Pada akhirnya, akan ada bagian dari kompetisi ini di mana kita membutuhkan gol. Ollie Watkins melakukannya di Euro - masuk dari bangku cadangan dan mencetak gol.

“Jika Harry Kane cedera, Anda punya beberapa opsi. Misalnya Harry Kane cedera/dilarang bermain, dan Anda hanya punya satu penyerang tengah, lalu Anda imbang atau kalah dengan lima menit tersisa, Anda akan merasa frustrasi jika harus memaksa seseorang bermain di posisi yang tidak familiar untuk mencetak gol.

“Secara pribadi, saya akan memilih tiga penyerang yang sudah terbukti. Ada banyak hal yang dipertaruhkan. Ollie Watkins ada di sana, Calvert-Lewin, Danny Welbeck, ada opsi di luar sana. Banyak hal akan bergantung pada performa sisa musim ini.”