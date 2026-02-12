Getty
Siapa yang akan bergabung dengan Harry Kane? Thomas Tuchel mengungkapkan keputusan penting yang harus diambil terkait striker utama untuk skuad Inggris di Piala Dunia guna menghindari risiko kegagalan
Piala Dunia yang besar menuntut manajer Inggris, Tuchel.
Tuchel, yang baru saja menandatangani kontrak baru yang akan membawanya hingga Kejuaraan Eropa 2028, adalah orang yang ditugaskan untuk membuat keputusan seleksi besar-besaran - dan memastikan keputusan tersebut tepat.
Dia, yang sebelumnya bekerja dengan striker nomor 9 paling menakutkan di raksasa Bundesliga Bayern Munich, terus mengandalkan kapten andalan Kane sebagai sumber inspirasi serangan.
- Getty
Berapa banyak penyerang yang harus dipilih Inggris?
Kane, yang akan genap berusia 33 tahun pada Juli mendatang, telah mencatatkan rekor gol internasionalnya menjadi 78 dari 112 penampilan. Ia diyakini akan memecahkan rekor penampilan Peter Shilton - yang saat ini berada di angka 125 - dan berpotensi mengukuhkan posisinya sebagai legenda terbesar (GOAT) tim nasional pria Inggris.
Dia akan memimpin lini depan saat gelar dunia lainnya diperebutkan, tetapi siapa yang akan menjadi cadangan di skuad Tuchel? Mantan penyerang Timnas Inggris, Owen, yang mencetak 40 gol dalam 89 pertandingan untuk Inggris, percaya bahwa dua alternatif diperlukan - selain Marcus Rashford yang dipinjamkan dari Barcelona, yang dapat bermain di tengah atau di sayap.
Ketika ditanya apa yang akan dia lakukan, dengan nama-nama seperti Ollie Watkins, Dominic Calvert-Lewin, Danny Welbeck, dan Dominic Solanke semua masuk dalam pertimbangan, Owen - berbicara bekerja sama dengan Chilebets.com - mengatakan kepada GOAL: “Saya akan memilih Kane dan dua pemain lain. Saya pikir skuad saat ini cukup besar sehingga Anda bisa mengambil risiko dengan tiga pemain, atau sesuatu seperti itu, yang Anda rasa cocok.
“Ini bukan seperti kita membicarakan bek tengah atau gelandang tengah tambahan. Pada akhirnya, akan ada bagian dari kompetisi ini di mana kita membutuhkan gol. Ollie Watkins melakukannya di Euro - masuk dari bangku cadangan dan mencetak gol.
“Jika Harry Kane cedera, Anda punya beberapa opsi. Misalnya Harry Kane cedera/dilarang bermain, dan Anda hanya punya satu penyerang tengah, lalu Anda imbang atau kalah dengan lima menit tersisa, Anda akan merasa frustrasi jika harus memaksa seseorang bermain di posisi yang tidak familiar untuk mencetak gol.
“Secara pribadi, saya akan memilih tiga penyerang yang sudah terbukti. Ada banyak hal yang dipertaruhkan. Ollie Watkins ada di sana, Calvert-Lewin, Danny Welbeck, ada opsi di luar sana. Banyak hal akan bergantung pada performa sisa musim ini.”
Bisakah Inggris memenangkan Piala Dunia tanpa Kane?
Inggris telah menyaksikan gelandang Real Madrid, Jude Bellingham, mengalami cedera yang tidak terduga, meskipun dia diperkirakan akan pulih dan kembali beraksi jauh sebelum rencana Piala Dunia finalisasi. The Three Lions sangat berharap untuk menghindari nasib serupa dengan Kane.
Ia merupakan bagian penting dari rencana The Three Lions, dengan harapan meraih kejayaan global dianggap akan sirna jika superstar Bayern Munich yang produktif itu absen. Mantan penyerang Inggris, Fraizer Campbell, termasuk di antara mereka yang berbagi pendapat tersebut.
Dia mengatakan kepada GOAL baru-baru ini saat ditanya apakah The Three Lions bisa bersinar tanpa Kane: “Ini sulit. Ada Watkins, yang merupakan pemain berkualitas, tapi dia belum berada di level yang sama dengan Harry Kane. Itu akan menjadi masalah.
“Kami memiliki banyak gelandang serang teknis yang berpotensi bermain lebih tinggi di lapangan seperti false nine. Rashford pernah bermain sebagai No.9 dan dia tampil baik musim ini. Itu akan menjadi kehilangan besar bagi kami, tapi kami harus mencari cara untuk mengatasinya. Mungkin pada awal tahun depan kami hanya membungkusnya dengan kapas dan menyuruhnya tidak bermain terlalu banyak untuk Bayern!”
- Getty
Perebutan trofi: Kane membidik trofi bersama klub dan timnas.
Kane tetap menjadi pemain reguler Bayern saat ini, dengan total golnya di musim 2025-26 mencapai 39 dari 34 penampilan. Ia sedang mengejar gelar domestik dan kontinental di level klub sebelum fokus pada kampanye Piala Dunia yang akan dimulai melawan Kroasia pada 17 Juni.
Diterjemahkan secara otomatis oleh GOAL-e
Iklan