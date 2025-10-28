"Siapa Sih Dani Carvajal?!" - Mantan Presiden Barcelona Bela Lamine Yamal & Kecam Kapten Real Madrid Soal Pertikaian El Clasico Yang Kontroversial

Gaspart juga mempertimbangkan bagaimana Barca seharusnya mengelola bintang muda mereka, meminta Flick untuk menjadi figur otoriter yang dibutuhkan Yamal. "Jika Lamine tidak dalam kondisi prima, lebih baik dia berhenti dan tidak bermain," ujarnya. "Dia harus memperlambat tempo dan memulihkan diri. Dia harus bermain sebaik mungkin dan tidak mencari alasan."

Mantan presiden tersebut menekankan bahwa Barca, meskipun membina talenta muda seperti Yamal, harus tetap menjunjung tinggi disiplin kolektif. "Jelas dia perlu dijaga, tetapi Barca berada di atasnya. Ada penggemar yang sangat mencintainya dan dia tidak boleh mengecewakan mereka," lanjut Gaspart. "Dia perlu merebut kembali hati para penggemar itu dan ingat bahwa meskipun usianya 18 tahun, gajinya sudah seperti pemain berusia 30 tahun."

Fokus utama Barcelona kini beralih kembali ke lapangan, dengan pertandingan-pertandingan krusial di La Liga dan Liga Champions. Tim Catalan tertinggal lima poin dari Madrid setelah kekalahan tersebut, dan pasukan Flick menghadapi serangkaian pertandingan berat sebelum jeda internasional November.

Mereka akan berusaha bangkit saat menjamu Elche, yang berada di peringkat kedelapan La Liga. Blaugrana kemudian akan beraksi di Liga Champions dengan melawan Club Brugge. Sementara itu, Madrid kini sedang dalam lima kemenangan beruntun dan akan bertemu Valencia di kandang akhir pekan ini sebelum bertolak ke Inggris untuk pertandingan Eropa melawan Liverpool asuhan Arne Slot yang sedang kesulitan.